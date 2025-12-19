 [kinenbi] Nihonjin hatsu hikō no hi

Cuando Japón miró al cielo por primera vez: 4 minutos que cambiaron la historia

📍Tōkyō | 19 de diciembre

El aire de invierno corta la piel en Tokio. Es 19 de diciembre de 1910. En el amplio terreno de Yoyogi Renpeijō (代々木錬兵場, hoy convertido en el verde y bullicioso Parque Yoyogi, la multitud contiene el aliento. No hay rascacielos, ni trenes eléctricos a toda velocidad. Japón aún aprende a mirar al cielo.

Entre el silencio expectante y el rumor del viento, un biplano francés Henri Farman se alinea sobre la tierra. A los mandos va Tokugawa Yoshitoshi (徳川好敏), ingeniero militar, capitán del ejército y heredero de una de las ramas del linaje Tokugawa. El motor ruge, las ruedas dejan el suelo… y Japón vuela por primera vez de manera oficial.

Son apenas 4 minutos, una altura máxima de 70 metros, unos 3,000 metros recorridos. Para la historia de la aviación mundial puede parecer modesto; para Japón, es un salto simbólico gigantesco. El país que durante siglos miró hacia adentro acaba de levantar la vista hacia el futuro.

Minutos después despega Hino Kumazō (日野熊蔵), otro militar, inventor inquieto, descrito en la prensa de la época como un “genio”. Ambos vuelos tienen éxito. Ese día queda registrado oficialmente como el inicio de la aviación japonesa.

La historia, sin embargo, guarda un matiz humano. Cinco días antes, el 14 de diciembre, Hino ya había logrado volar. Pero no era la fecha oficial del evento y su despegue fue registrado como un “error provocado por el impulso del deslizamiento”. La burocracia no le quitó el cielo, pero sí el titular.

Décadas más tarde, el tiempo hizo justicia simbólica. En 1974, se erigió en Yoyogi el monumento Nihon hatsu hikō no ji「日本初飛行の地」. Dos bustos, uno junto al otro: Tokugawa y Hino. No compiten. Observan. Comparten el mismo horizonte.

En 2010, al cumplirse 100 años del primer vuelo, el parque volvió a mirar al cielo con una ceremonia conmemorativa. Donde hoy hay corredores, músicos callejeros y familias con mantas de picnic, una vez Japón aprendió que también podía volar.

■ Contexto histórico

📅 Fecha: 19 de diciembre de 1910 (明治43年)

📍 Lugar: 東京・代々木錬兵場 (actual Parque Yoyogi)

✈️ Aeronave: Biplano francés Henri Farman

⏱️ Duración del vuelo: 4 minutos

📏 Altura máxima: 70 metros

🛫 Distancia: 3,000 metros

Claves históricas:

Aunque Hino Kumazō voló antes (14 de diciembre), el 19 de diciembre fue el evento oficial , por lo que ambos son reconocidos como pioneros.

Tokugawa Yoshitoshi pertenecía a la familia Tokugawa , símbolo del Japón premoderno que daba paso a la era tecnológica.

Japón se suma así, siete años después de los hermanos Wright (1903), a la historia de la aviación mundial.

