Cambio silencioso: casi 9 mil extranjeros se convirtieron en japoneses en el último año
📍 Tōkyō / 19 de diciembre
En silencio administrativo y lejos de los grandes debates políticos, Japón está viviendo un aumento sostenido de personas que adquieren la nacionalidad japonesa.
Las cifras oficiales del Ministerio de Justicia revelan que en 2024 (令和6年) se otorgaron 8,863 naturalizaciones, el nivel más alto de los últimos tres años.
Pero el dato más revelador no es solo el crecimiento, sino quiénes están dando el paso definitivo de convertirse en japoneses.
Por primera vez en este período, China ocupa el primer lugar con 3,122 personas naturalizadas, superando a Corea/Chōsen (韓国・朝鮮), históricamente el grupo mayoritario. Este cambio marca un punto de inflexión simbólico en la composición de los nuevos ciudadanos japoneses.
Mientras tanto, países del Sudeste Asiático y del Sur Global —como Vietnam, Filipinas, Nepal, Brasil, Sri Lanka y Bangladesh— consolidan su presencia. No se trata de migración temporal: es arraigo definitivo.
Japón, un país que durante décadas evitó llamarse a sí mismo “país de inmigración”, está siendo transformado no por discursos, sino por procedimientos administrativos, sellos y juramentos.
📊 Lectura clave de los datos (2024)
- 🥇 China: 3,122
- 🥈 Corea / Chōsen: 2,283
- 🥉 Nepal: 585
- 🇧🇷 Brasil: 498
- 🇻🇳 Vietnam: 408
- 🇵🇭 Filipinas: 323
- 🌏 Crece el peso de Asia del Sur (Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar)
📌 Tendencia clara:
Menos herencia histórica, más migración laboral de largo plazo.
⚖️ Marco legal: ¿en qué ley se basa la naturalización?
La naturalización en Japón se rige por la:
Ley de Nacionalidad Japonesa (国籍法 – Kokusekihō)
Especialmente los artículos 4 a 10.
Principio clave:
Japón no reconoce la doble nacionalidad para adultos, por lo que naturalizarse implica renunciar a la nacionalidad anterior.
📝 Requisitos principales para naturalizarse en Japón
✅ 1. Residencia continua
- Generalmente 5 años o más viviendo legalmente en Japón
- Excepciones: matrimonio con japonés/a, hijos de japoneses, etc.
✅ 2. Buena conducta
- No antecedentes penales graves
- Pago correcto de impuestos, pensión y seguro de salud
✅ 3. Estabilidad económica
- Ingresos propios o del hogar suficientes
- No depender de asistencia social
✅ 4. Capacidad legal
- Ser mayor de edad según la ley japonesa
✅ 5. Renuncia a la nacionalidad anterior
- Punto crítico y emocional para muchos solicitantes
✅ 6. Integración lingüística y social
- Japonés funcional (aprox. nivel N3–N2)
- Entrevistas en japonés, redacción de documentos a mano
📌 Importante:
No es un examen, es una evaluación integral de vida.
🧭 Análisis contextual
¿Por qué cambia el ranking?
- 👴 Envejecimiento de comunidades históricas (coreanos zainichi)
- 🏗️ Arraigo de trabajadores técnicos y estudiantes extranjeros
- 👨👩👧 Hijos nacidos o criados en Japón que optan por quedarse
- 🏠 Naturalización como estrategia de estabilidad (empleo, vivienda, futuro familiar)
La naturalización ya no es solo “asimilación”: es una decisión práctica para vivir sin miedo al visado.
Anexo
Número de personas autorizadas a naturalizarse por nacionalidad
Año Reiwa 6 (2024)
|Puesto
|Nacionalidad
|Personas
|1
|China
|3,122
|2
|Corea / Corea del Norte
|2,283
|3
|Nepal
|585
|4
|Brasil
|498
|5
|Vietnam
|408
|6
|Filipinas
|323
|7
|Sri Lanka
|220
|8
|Perú
|210
|9
|Bangladesh
|196
|10
|Myanmar
|153
|Otros
|865
|Total
|8,863
📌 Nota explicativa
- El término “Corea / Corea del Norte” corresponde a la categoría oficial japonesa 「韓国・朝鮮」.
- Los datos reflejan personas que obtuvieron la nacionalidad japonesa, no residentes ni visados.
- Se observa un crecimiento sostenido del total anual, así como un aumento notable de solicitantes de China y Nepal en 2024.
