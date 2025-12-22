¿Cómo intentar cambiar tu destino con un boleto de 300 yenes?

📍 Tōkyō / 22 de diciembre

A medida que diciembre se apaga y Japón entra en la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo, una escena se repite en todo el país: filas frente a los puestos de lotería, manos frotándose por el frío y miradas cargadas de esperanza.

El Nenmatsujanbotakarakuji / 年末ジャンボ宝くじ 2025 —el sorteo más esperado del año— entra en sus últimos días de venta, con la promesa de premios que pueden alcanzar cifras casi irreales.

Este año, tanto el Year-End Jumbo (第1082回 全国自治宝くじ) como el Jumbo Mini (第1083回) se venden hasta el 23 de diciembre, cada boleto por 300 yenes.

El sorteo se realizará, como marca la tradición, el 31 de diciembre, mientras millones de personas reciben el año nuevo pegadas a la televisión o al celular, esperando que un número cambie su vida.

🛒 ¿Dónde comprar?

Los boletos se pueden adquirir en todo Japón a través de:

Puestos físicos oficiales de Takarakuji (宝くじ売り場), comunes frente a estaciones, centros comerciales y calles concurridas

Venta online oficial (para residentes registrados en Japón)

💡 Dato cultural: muchos compradores eligen puestos “de la suerte”, famosos por haber vendido premios grandes en años anteriores.

⏳ Fechas clave

Fin de venta: 📅 23 de diciembre de 2025 (martes)

Sorteo: 🎆 31 de diciembre de 2025 (miércoles)

Lugar del sorteo: Tokyo Opera City Concert Hall

Inicio de cobro de premios: 💴 8 de enero de 2026 (jueves)

💰 Premios principales (Jumbo)

🥇 1er premio: 700 millones de yenes (23 boletos)

➕ Premios anterior y posterior: 150 millones de yenes cada uno

👉 Máximo total posible: 1.000 millones de yenes (10億円)

Otros premios destacados:

🥈 2º premio: 100 millones de yenes

🥉 3º premio: 10 millones de yenes

Premios menores desde 1 millón hasta 300 yenes (reintegro)

💰 Premios principales (Jumbo Mini)

🥇 1er premio: 30 millones de yenes

➕ Premios anterior y posterior: 10 millones de yenes

👉 Máximo total: 50 millones de yenes

🎯 ¿Cómo se gana?

Compras tu boleto (tiene grupo y número) El 31 de diciembre, se realiza el sorteo oficial Se anuncian los números ganadores por categoría Revisas si coinciden: Grupo + número exacto → premios mayores

Número cercano → premios anterior/posterior

Número parcial → premios menores Si ganas, cobras desde el 8 de enero en bancos o puntos designados

📌 Importante: los premios no se pagan automáticamente. Debes presentar el boleto.

⚖️ Marco legal

La lotería está regulada por la Ley de Loterías (宝くじ法)

Es administrada por gobiernos locales bajo supervisión estatal

✅ Las ganancias están libres de impuestos en Japón

❌ No se permite la reventa comercial de boletos

Los fondos recaudados se destinan a infraestructura, bienestar social y proyectos locales

Anexo

Los montos de los premios y la cantidad de boletos ganadores del Year-End Jumbo (年末ジャンボ宝くじ) y del Year-End Jumbo Mini (年末ジャンボミニ) son los siguientes:

🎆 Nenmatsu Jumbo (年末ジャンボ宝くじ)

🥇 Primer premio (700 millones de yenes): 23 boletos

➕ Premios anterior y posterior al primer premio (150 millones de yenes): 46 boletos

🔁 Premio por número igual en distinto grupo (100.000 yenes): 4.577 boletos

🥈 Segundo premio (100 millones de yenes): 23 boletos

🥉 Tercer premio (10 millones de yenes): 92 boletos

🏅 Cuarto premio (1 millón de yenes): 920 boletos

🎟️ Quinto premio (10.000 yenes): 1.380.000 boletos

🎟️ Sexto premio (3.000 yenes): 4.600.000 boletos

🎟️ Séptimo premio / reintegro (300 yenes): 46.000.000 boletos

🎆 Nenmatsu Jumbo Mini (年末ジャンボミニ)

🥇 Primer premio (30 millones de yenes): 150 boletos

➕ Premios anterior y posterior al primer premio (10 millones de yenes): 300 boletos

🥈 Segundo premio (1 millón de yenes): 150 boletos

🥉 Tercer premio (30.000 yenes): 45.000 boletos

🏅 Cuarto premio (10.000 yenes): 450.000 boletos

🎟️ Quinto premio (3.000 yenes): 1.500.000 boletos

🎟️ Sexto premio / reintegro (300 yenes): 15.000.000 boletos

