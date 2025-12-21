[panda] Tokio se despide de los gemelos

Noticias Nippon

El adiós que madruga: Shanghái espera, Ueno se detiene

📍 Tokyo / 21 de diciembre

El frío de la madrugada no fue suficiente para frenar la emoción. Antes de las siete de la mañana del sábado cuando Tokio apenas despertaba, una fila silenciosa y ordenada ya rodeaba el Zoológico de Ueno.

No era un día cualquiera: era el primer fin de semana tras el anuncio oficial del inminente regreso a China de los pandas gemelos シャオシャオ (Xiaoxiao) y レイレイ (Leilei), nacidos en Japón y convertidos, sin quererlo, en símbolos de una relación diplomática hecha de gestos suaves y afectos compartidos.

A las 9:15, con la apertura de puertas, la cifra ya hablaba por sí sola: unos 3.600 visitantes aguardaban su turno. Para las 10:30, el acceso al área de pandas tuvo que cerrarse. Miradas rápidas, fotografías contenidas, familias enteras en silencio: cada segundo parecía tener peso de despedida. Para muchos, no era solo ver animales; era cerrar un capítulo emocional de la ciudad.

Hoy domingo marca además un punto de inflexión logístico y simbólico. Será el último día en que se permite la observación sin registro previo.

A partir del 23, el zoológico aplicará reserva anticipada, y desde el 14 del próximo mes, el acceso pasará a un sistema de sorteo. El calendario se acorta, la espera se alarga, y el adiós se institucionaliza.

La devolución de Xiaoxiao y Leilei está prevista entre el 26 y el 31 del próximo mes, conforme a los acuerdos bilaterales vigentes.

No se trata de una excepción: es el cumplimiento estricto de una regla internacional que convierte a los pandas en embajadores temporales. Pero en Ueno, ese marco legal hoy se siente pequeño frente a la emoción colectiva.

 

¿Los panda tienen contacto con el publico?

No. Los pandas del Zoológico de Ueno no tienen contacto directo con el público.

🐼 ¿Cómo es la interacción realmente?

  • Observación a distancia: Los visitantes solo pueden mirarlos detrás de vidrios o barreras, en recintos cerrados o semicerrados.
  • Sin contacto físico: No está permitido tocarlos, alimentarlos ni acercarse.
  • Tiempo y flujo controlados: La visita suele ser por turnos y con límite de tiempo, especialmente en días de alta afluencia.
  • Motivos principales:
    • Bienestar animal (evitar estrés).
    • Bioseguridad (prevenir enfermedades).
    • Normas internacionales ligadas a los acuerdos de conservación con China.

🧭 En resumen

Los pandas en Ueno son embajadores que se contemplan, no animales de interacción. La experiencia está pensada para mirar en silencio, no para tocar.

 
 


 
 

⚖️ Marco legal y diplomático

Pandas, derecho internacional y “soft power”

  • Los pandas gigantes son propiedad del Estado chino, incluso cuando nacen en el extranjero.
  • Japón los alberga bajo acuerdos de cooperación internacional con la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre, que establecen plazos, condiciones sanitarias y retornos obligatorios.
  • El período de estancia suele ser limitado y renovable solo mediante negociación bilateral.
  • Estos convenios forman parte de la llamada “diplomacia del panda”, una herramienta de soft power que combina conservación, ciencia y relaciones exteriores.

En términos legales, el retorno no es una decisión emocional ni unilateral: es una obligación contractual. En términos humanos, sin embargo, el impacto es profundo y visible.

 

