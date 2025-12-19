[gaikokujin]  Residencia permanente en la mira

El mensaje es claro: extranjero que quiera quedarse, debe hablar japonés

📍 Tōkyō | 19 de diciembre

El gobierno japonés está considerando cambiar los requisitos para obtener la residencia permanente (永住者 / eijūsha).

La novedad principal es esta:

👉 Podrían exigir un nivel mínimo de japonés para poder obtener la residencia permanente.

Hasta ahora, saber japonés no era un requisito formal, aunque sí ayudaba en la evaluación. Con este cambio, el idioma podría convertirse en una condición clara y oficial.

🧠 ¿Por qué Japón quiere hacer este cambio?

Japón tiene cada vez más residentes extranjeros, especialmente personas que viven muchos años y se quedan de forma permanente.

El gobierno considera que:

Muchas dificultades en barrios, escuelas y oficinas públicas se deben a problemas de comunicación.

Hay personas con residencia permanente que no entienden bien las normas básicas de convivencia , avisos municipales o trámites.

Esto puede generar malentendidos, quejas vecinales y tensiones sociales.

Por eso, la idea del gobierno es:

“Si una persona va a vivir para siempre en Japón, debería poder comunicarse mínimamente en japonés y entender cómo funciona la sociedad”.

📊 ¿Cuántos extranjeros viven en Japón hoy?

A finales de junio:

3,96 millones de extranjeros viven en Japón.

930 mil ya tienen residencia permanente.

Eso significa que casi 1 de cada 4 extranjeros es residente permanente.

Es la categoría migratoria más grande, por eso el gobierno quiere revisar bien las reglas.

🏠 ¿Cómo era el sistema hasta ahora?

Para obtener la residencia permanente, generalmente se exigía:

Vivir más de 10 años en Japón ,

Tener trabajo estable o ingresos suficientes ,

Ser económicamente independiente ,

No tener problemas legales ni antecedentes graves.

👉 El idioma no era obligatorio, aunque sí se evaluaba de forma indirecta (entrevistas, documentos, vida diaria).

🔄 ¿Qué quiere cambiar ahora el gobierno?

Además del japonés básico, se están discutiendo otras medidas:

1️⃣ Idioma japonés

Un nivel mínimo (todavía no definido).

(todavía no definido). Probablemente japonés práctico: entender avisos, hablar en situaciones cotidianas, leer información básica.

2️⃣ Cursos de convivencia

Programas obligatorios donde se expliquen: Reglas de basura, Normas en escuelas, Uso de servicios públicos, Costumbres básicas de la vida diaria.



3️⃣ Requisitos económicos más estrictos

Demostrar ingresos más altos o más estables.

Asegurarse de que la persona no dependa de ayudas públicas.

4️⃣ Control de impuestos y seguros

Verificar que la persona pague impuestos, pensión y seguro de salud correctamente.

⚖️ La clave legal: la ley que entra en 2027

En 2024 se aprobó una reforma importante a la Ley de Inmigración y Refugiados.

Esta ley permite:

👉 Quitar la residencia permanente a quienes:

No paguen impuestos,

No cumplan con seguros o pensiones,

Y lo hagan de forma intencional, no por error.

📅 Esta ley entra en vigor en abril de 2027.

Antes de esa fecha, el gobierno quiere:

Definir claramente los nuevos requisitos para obtener la residencia permanente ,

Incluyendo el posible requisito del idioma japonés.

🧩 ¿Esto afecta a quienes ya tienen residencia permanente?

Por ahora:

No se ha anunciado que quienes ya tengan eijūken deban rendir exámenes de japonés.

El enfoque principal parece estar en nuevas solicitudes.

Pero:

Sí habrá más control sobre impuestos, pensiones y obligaciones públicas.

🗣️ ¿Cuál es el mensaje de fondo?

El mensaje del gobierno es claro:

La residencia permanente ya no se ve solo como un derecho por haber vivido muchos años,

sino como un compromiso activo con Japón:

entender el idioma, respetar las normas y cumplir con las responsabilidades.

En pocas palabras:

vivir en Japón no es solo quedarse, es integrarse.

