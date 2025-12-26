[satsujin misui] Drama en Mishima:

Terror en planta industrial de Shizuoka: 15 heridos en ataque con arma blanca

📍Shizuoka | 26 de diciembre

Un grave incidente se registró la tarde del viernes en una planta de la empresa Yokohama Rubber, ubicada en la ciudad de Mishima, cuando un hombre ingresó al recinto portando un arma blanca y atacó a varios trabajadores.

Según los reportes de los servicios de emergencia, 15 hombres fueron trasladados a hospitales, y 6 de ellos permanecen en condición grave, aunque todos están conscientes y sus vidas no corren peligro.

La policía detuvo en el lugar a un hombre de 38 años, identificado como Koyama Masaki, desempleado y residente en Mishima, bajo sospecha de intento de homicidio. De acuerdo con fuentes de la investigación, el detenido habría ingresado con el rostro cubierto y habría dispersado una sustancia irritante antes de agredir a las víctimas. El arma utilizada sería un cuchillo de tipo outdoor.

La empresa Yokohama Rubber expresó su consternación y afirmó que cooperará plenamente con las investigaciones, además de desear la pronta recuperación de los trabajadores afectados.

Las autoridades investigan el motivo del ataque y están reuniendo testimonios para esclarecer el recorrido del sospechoso dentro de la planta y cómo logró acceder a las instalaciones.

⚖️ Marco legal

En este caso, las autoridades actúan bajo la figura de:

🔹 Intento de homicidio (殺人未遂罪 – Satsujin Misui-zai)

Regulada mediante la combinación del Artículo 199 del Código Penal japonés (homicidio) y el Artículo 203 (tentativa).

La tentativa es punible aun cuando la víctima no fallezca.

🔹 Otros posibles cargos

Dependiendo del avance de la investigación, podrían añadirse:

Lesiones (Artículo 204)

Allanamiento o intrusión en propiedad privada

Violación de la Ley de Control de Armas y Espadas, si el arma está regulada

Posible uso de sustancias peligrosas, si se confirma su naturaleza y riesgo

Las penas en Japón por intento de homicidio suelen ser severas y pueden implicar largas condenas de prisión, considerando el número de víctimas y la planificación del acto.

©️2025 Noticias Nippon