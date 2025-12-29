[gaikokujin kankōkyaku] Menos multitudes, más orden

Overtourism en pausa: cómo cambió la vida diaria en Japón tras la caída del turismo chino

En los barrios antiguos de Kioto, en los trenes bala que avanzan hacia el Monte Fuji y en los amplios pasillos del aeropuerto de Haneda, se siente un cambio difícil de ignorar. Donde antes había multitudes que lo llenaban todo —templos, calles, estaciones— hoy hay más espacio para caminar, menos ruido y menos presión sobre quienes viven allí cada día. No se trata de rechazar a una nacionalidad en particular —aunque los turistas chinos eran el grupo más numeroso— sino de algo más grande: el turismo masivo que, durante años, desbordó ciudades enteras.

Muchos japoneses describen un pequeño respiro. Los trenes se pueden usar sin tanta aglomeración, los comercios ya no colapsan y en algunas zonas los precios de los hoteles han dejado de subir sin control. Los vecinos sienten que recuperan trocitos de su vida diaria: una calle tranquila, un templo silencioso, una estación más ordenada. Pero no todo es alivio. Para quienes trabajan en hoteles, restaurantes o tiendas libres de impuestos, esta calma también trae preocupación: menos estrés operativo, sí… pero también menos ingresos.

Por eso, cada vez se habla más de una idea clave: “convivir con el turismo”. Japón quiere seguir recibiendo visitantes —incluidos los chinos, que han sido esenciales para su economía—, pero sin volver a los niveles de saturación que rompieron la armonía cotidiana. Lo que ocurre hoy es un recordatorio profundo: el turismo ayuda a crecer… pero también transforma, y a veces desborda, las ciudades donde vivimos.











⚖ Marco legal y políticas públicas

1️⃣ Entrada de turistas a Japón

Está regulada por la Ley de Control de Inmigración.

Esa ley define:

quién necesita visado

cuánto tiempo puede quedarse

en qué casos puede negarse la entrada

En la mayoría de los casos, los turistas chinos necesitan visado o viajar mediante agencias autorizadas.

2️⃣ Política turística nacional

La Ley Básica de Promoción del País Turístico impulsa el turismo como motor económico, pero hoy también incluye:

medidas contra el overtourism

protección de comunidades locales

reparto del turismo a más regiones

3️⃣ Normas locales en ciudades turísticas

En varios lugares se aplican:

impuestos turísticos

límites a alquileres como minpaku/Airbnb

reglas de convivencia en zonas históricas

campañas para promover buen comportamiento

📌 Estas normas son para todos los turistas —sin distinguir nacionalidad.

⚠ Un punto ético muy importante

En Japón, la discriminación por origen o nacionalidad está mal vista y socialmente rechazada.

Las críticas no son contra “quiénes” vienen, sino contra el exceso de turismo que satura espacios comunes.

🎯 ¿Por qué algunos japoneses sienten alivio?

Hay menos aglomeraciones en transporte y barrios residenciales

Los precios extremos de hoteles bajan en algunas zonas

Hay menos ruido y congestión en lugares históricos

Aumenta la sensación de orden y seguridad diaria

Los residentes recuperan espacios cotidianos

Pero también hay costos:

Menores ingresos para comercios

Riesgo de despidos en el sector servicios

Economías locales más frágiles

🤝 En síntesis

No todos en Japón “celebran” esta reducción.

Muchos valoran profundamente a los turistas chinos por:

❤️ su aporte económico

❤️ los lazos culturales

❤️ la historia compartida entre ambos países

La verdadera discusión no es sobre quién viaja, sino cómo gestionar el turismo para que las ciudades sigan siendo habitables para todos: visitantes y residentes.

