[haneda kuko] el reencuentro con el mundo

Haneda supera por primera vez los 90 millones de pasajeros

📍Tōkyō | 28 de enero

El Aeropuerto de Haneda alcanzó en 2025 un hito histórico al superar por primera vez los 90 millones de pasajeros, consolidándose como una de las principales puertas de entrada aérea de Asia. La cifra refleja no solo el volumen de viajeros, sino también el regreso pleno de la movilidad internacional tras los años más duros de la pandemia.

De acuerdo con datos oficiales publicados el 28 de enero por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, el número total de pasajeros en Haneda llegó a aproximadamente 91.43 millones, lo que representa un incremento del 6.7 % en comparación con el año anterior.

El aeropuerto también operó prácticamente al límite de su capacidad. El número de despegues y aterrizajes alcanzó cerca de 490 mil operaciones, el máximo permitido por los actuales cupos de operación, lo que confirma un año de actividad intensa y sin márgenes para una expansión inmediata.

En cuanto a los vuelos nacionales, el total fue de alrededor de 67.1 millones de pasajeros, un crecimiento del 5.5 % interanual. Sin embargo, estas cifras aún no logran igualar los niveles registrados antes de la pandemia, lo que indica que los viajes internos continúan recuperándose de forma gradual.

El verdadero impulso vino de los vuelos internacionales, que registraron 24.33 millones de pasajeros, un aumento del 10.1 % y el nivel más alto jamás observado en Haneda. El fuerte flujo de turistas extranjeros fue clave para que el aeropuerto superara el umbral de los 90 millones.

Por rutas, el ministerio señaló que los vuelos hacia China mostraron una caída, mientras que las conexiones con Hong Kong y Taiwán crecieron de manera notable. Este comportamiento refleja cambios en las preferencias de viaje y una recuperación desigual dentro de la región asiatica.

Desde el punto de vista operativo, las autoridades reconocen que no es viable ampliar los cupos de vuelos en Haneda, debido a limitaciones de espacio y seguridad aérea en el area metropolitana de Tokio. Esto plantea nuevos desafios para absorber el crecimiento continuo del turismo.

En este contexto, el gobierno considera que el aumento futuro de visitantes internacionales en la region de la capital debera ser asumido principalmente por el Aeropuerto de Narita, reforzando el papel complementario entre ambos aeropuertos y marcando una nueva etapa en la estrategia aeroportuaria de Japon.

✈️ Cifras 2025

El Aeropuerto de Haneda cerro el ano fiscal 2025 con un volumen record de pasajeros, reflejando la plena recuperacion del trafico aereo tras la pandemia y el fuerte empuje del turismo internacional hacia Japon.

Segun las estadisticas oficiales de trafico de pasajeros del Aeropuerto de Haneda para el ano fiscal 2025, publicadas el 27 de enero de 2026 por Japan Airport Terminal Co., Ltd., el total de pasajeros alcanzo aproximadamente 61.79 millones en los terminales gestionados por la compania durante el periodo analizado.

Del total, los vuelos nacionales sumaron cerca de 44.95 millones de pasajeros. Aunque la cifra muestra un crecimiento frente al ano anterior, el ritmo de recuperacion sigue siendo moderado, evidenciando que la demanda domestica aun no alcanza completamente los niveles previos a la crisis sanitaria.

En contraste, los vuelos internacionales registraron 16.84 millones de pasajeros, una cifra historica que confirma el regreso sostenido de los viajes al extranjero y la solida recuperacion del turismo receptivo. Este segmento fue el principal motor del crecimiento global del aeropuerto.

Dentro del trafico internacional, el numero de pasajeros extranjeros supero los 9.54 millones, con tasas de crecimiento interanual elevadas mes tras mes. Los datos muestran que el flujo de visitantes internacionales se ha convertido en un pilar central de la actividad del aeropuerto.

El numero de pasajeros japoneses en vuelos internacionales tambien mostro una recuperacion constante, superando los 6.26 millones, lo que indica una reactivacion gradual de los viajes al exterior por parte de residentes en Japon.

Por otro lado, los pasajeros en transito se mantuvieron en niveles relativamente bajos en comparacion con el periodo previo a la pandemia, lo que sugiere que la funcion de Haneda como centro de conexion internacional aun se encuentra en proceso de normalizacion.

En conjunto, las cifras confirman que Haneda opera ya en una etapa de alta demanda estructural, con el trafico internacional como eje principal de crecimiento. Al mismo tiempo, los datos refuerzan el debate sobre las limitaciones de capacidad del aeropuerto y la necesidad de que otros aeropuertos del area metropolitana de Tokio absorban el aumento futuro de viajeros.

📋 Cuadro informativo: Aeropuerto de Haneda

Aspecto Datos Nombre oficial Aeropuerto Internacional de Tokio (Haneda) Nombre comun Aeropuerto de Haneda Ubicacion Distrito de Ota, Tokio, Japon Distancia al centro de Tokio Aproximadamente 15 km al sur del area central Fecha de creacion 1931 Inicio de operaciones internacionales 2010 (expansion a gran escala) Tipo de aeropuerto Civil, internacional y nacional Administracion Gobierno de Japon (operado bajo supervision estatal) Numero de pistas 4 pistas Uso principal Vuelos nacionales y vuelos internacionales de corto y largo alcance Pasajeros en 2025 Aproximadamente 91.43 millones Caracteristica destacada Aeropuerto con mayor volumen de pasajeros en Japon Rol estrategico Principal puerta de entrada a Tokio y eje del trafico aereo nacional Limitaciones actuales Capacidad de vuelos casi al limite, dificil expansion adicional Aeropuerto complementario Aeropuerto de Narita

🧭 Contexto clave

Haneda fue durante decadas el principal aeropuerto domestico de Japon. Con la apertura gradual a vuelos internacionales desde 2010, se transformo en uno de los aeropuertos mas concurridos del mundo, especialmente valorado por su cercania al centro de Tokio y su eficiencia operativa.

Términos clave de la noticia

Kanji Romaji Desglose Significado 羽田空港 Haneda Kuuko 羽田 (Haneda, zona) + 空港 (aeropuerto) Aeropuerto de Haneda 旅客数 Ryokakusu 旅客 (pasajeros) + 数 (cantidad) Numero de pasajeros 国際線 Kokusaisen 国際 (internacional) + 線 (linea/ruta) Vuelos internacionales 国内線 Kokunaisen 国内 (nacional) + 線 (linea/ruta) Vuelos nacionales 利用状況 Riyou joukyou 利用 (uso) + 状況 (situacion) Situacion de uso 前年比 Zennenhi 前年 (año anterior) + 比 (comparacion) Comparado con el año anterior 発着回数 Hacchaku kaisuu 発着 (despegue y aterrizaje) + 回数 (numero de veces) Numero de operaciones aereas 発着枠 Hacchaku waku 発着 (operacion) + 枠 (limite) Cupo de vuelos permitido 訪日客 Hounichikyaku 訪日 (visitar Japon) + 客 (visitante) Turistas extranjeros インバウンド Inbaundo Prestamo del ingles “inbound” Turismo receptivo 国土交通省 Kokudo Koutsuu shou 国土 (territorio) + 交通 (transporte) + 省 (ministerio) Ministerio de Transporte de Japon

©2026 NoticiasNippon