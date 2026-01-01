[kinenbi] Ganjitsu

Japón recibe el Año Nuevo entre tradición, fe y unión familiar

📍Tōkyō | 1 de enero

Japón amaneció hoy celebrando Ganjitsu (元日 / がんじつ）, el primer día del año y uno de los feriados más importantes del calendario nacional. Reconocido oficialmente desde 1948 bajo la “Ley de Feriados Nacionales”, propósito es simple y profundo: “celebrar el comienzo del año”.

La tradición se remonta a siglos atrás. En la época imperial, esta fecha estaba ligada al solemne Shihohai (四方拝 /しほうはい）, un ritual en el que el Emperador saludaba en la madrugada a los cielos y a los cuatro puntos cardinales. Durante años fue conocido como uno de los cuatro grandes días festivos del país. Con el paso del tiempo, la costumbre se transformó, pero el espíritu —mezcla de gratitud, respeto y esperanza— permanece intacto.

En todo Japón, el período que va del 1 al 3 de enero, conocido como Sannichi (三が日 / さんがにち）, sigue siendo un momento sagrado para millones de familias.

Las entradas de las casas se adornan con kadomatsu (門松 / かどまつ）, arreglos de bambú y pino que simbolizan la bienvenida al Toshigamisama (年神様 / としがみさま）, la deidad del año entrante. También se prepara Wakamisu ( 若水 / わかみず）, el “agua nueva” recogida al amanecer para alejar las malas energías y bendecir el hogar.

Alrededor de la mesa, las familias comparten ozōni (お雑煮) y Osechiryōri (おせち料理) platos que desde el periodo Edo simbolizan salud, abundancia y longevidad. A la par, los carteros cumplen una labor tan tradicional como esperada: las tarjetas de Año Nuevo (年賀状, nengayō) llegan puntual y simultáneamente a millones de buzones, marcando un gesto de unión social que sobrevive a la era digital.

Las primeras horas del año también están marcadas por Hatsuhinode (初日の出, el primer amanecer) y Hatsumōde (初詣, la primera visita al santuario o templo）, donde familias, parejas y personas mayores elevan plegarias por trabajo, salud y paz.

Unas semanas después, llega otra tradición con fuerte simbolismo: Kagamibiraki (鏡開き, かがみびらき）, el momento en que se abre y se come el kagami mochi (鏡餅, arroz glutinoso) que estuvo consagrado como ofrenda al dios del año. No se dice “cortar” el mochi —palabra asociada históricamente al seppuku— sino “abrir”, porque abrir significa prosperidad y expansión. En los antiguos clanes samurái se hacía rompiéndolo a mano o con mazos de madera, y hoy se disfruta en forma de oshiruko o zōni, siempre con gratitud.

Las fechas varían región a región —del 11 al 20 de enero en algunos lugares—, pero el mensaje es el mismo: dar gracias por la vida, pedir salud y cerrar el ciclo de celebración del Año Nuevo con respeto y armonía.

En un mundo acelerado, Japón recuerda así que el año no solo empieza en el calendario… sino en el corazón de las tradiciones compartidas.

🏮 Mini-Glosario útil

GANJITSU: 元日（がんじつ） — Día 1 de enero

GANTAN: 元旦（がんたん） — Amanecer del 1 de enero

SANGANICHI: 三が日 — Primeros tres días del año

HATSUMŌDE: 初詣 — Primera visita al templo/santuario

KAGAMIBIRAKI: 鏡開き — Apertura ritual del mochi

TOSHIGAMISAMA: 年神様 — Deidad del año entrante



