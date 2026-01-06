De Yasugi a Fukuyama: la sacudida se expande por el oeste de Japón

📍 Tōkyō / 6 de enero

A las 10:28 de la mañana del martes, el oeste de Japon recibio un sacudon corto, seco y muy cercano a la superficie: la Agencia Meteorologica de Japon estimo un sismo de magnitud 5.1, con hipocentro somero (aprox. 10 km) y epicentro en el este de la prefectura de Shimane. Por esa combinacion (magnitud moderada + poca profundidad), el movimiento no se “discute”: se siente fuerte cerca del foco. No hay riesgo de tsunami, pero se emitio una alerta temprana (EEW), senal de que se esperaba una sacudida capaz de incomodar o tirar objetos en las zonas proximas.

El dato que manda hoy es la intensidad (shindo): la maxima fue Shindo 5-, concentrada en Shimane (zona oriental). Ese nivel suele traducirse en muebles que se mueven, objetos que caen, personas que se sujetan instintivamente y una sensacion clara de peligro, aunque normalmente sin el nivel de destruccion masivo de intensidades superiores. En el borde inmediato, Shindo 4 se registro en el oeste de Tottori, con una sacudida suficientemente fuerte como para asustar, detener actividades y hacer que muchos salgan a revisar el entorno.

El “mapa” por intensidad (shindo) que define la historia

Shindo 5-

Prefectura: Shimane (este) Ciudad destacada: Yasugi (Shindo 5-)



Shindo 4 (cinturon de sacudida fuerte)

Prefectura: Tottori (oeste) Ciudades y municipios: Yonago, Sakaiminato, Nanbu, Nichinan, Hino, Kofu, Hoki (entre otros puntos del area oeste)

Prefectura: Shimane Ciudades y municipios: Matsue, Unnan, Okuizumo



Shindo 3

La sacudida se expandio por el corredor del mar de Japon y parte del interior del oeste:

Tottori (centro): Hokuei (y localidades cercanas)

Okayama (norte y sur): Kurashiki, Kasaoka, Niimi, Maniwa, Yakage

Hiroshima (norte, sureste y suroeste): Fukuyama, Shobara, Osakikamijima, Jinsekikogen

Kagawa (oeste): Kanonji

Ehime (region Toyo): Imabari, Kamijima

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



