De Yasugi a Fukuyama: la sacudida se expande por el oeste de Japón
📍 Tōkyō / 6 de enero
A las 10:28 de la mañana del martes, el oeste de Japon recibio un sacudon corto, seco y muy cercano a la superficie: la Agencia Meteorologica de Japon estimo un sismo de magnitud 5.1, con hipocentro somero (aprox. 10 km) y epicentro en el este de la prefectura de Shimane. Por esa combinacion (magnitud moderada + poca profundidad), el movimiento no se “discute”: se siente fuerte cerca del foco. No hay riesgo de tsunami, pero se emitio una alerta temprana (EEW), senal de que se esperaba una sacudida capaz de incomodar o tirar objetos en las zonas proximas.
El dato que manda hoy es la intensidad (shindo): la maxima fue Shindo 5-, concentrada en Shimane (zona oriental). Ese nivel suele traducirse en muebles que se mueven, objetos que caen, personas que se sujetan instintivamente y una sensacion clara de peligro, aunque normalmente sin el nivel de destruccion masivo de intensidades superiores. En el borde inmediato, Shindo 4 se registro en el oeste de Tottori, con una sacudida suficientemente fuerte como para asustar, detener actividades y hacer que muchos salgan a revisar el entorno.
El “mapa” por intensidad (shindo) que define la historia
Shindo 5-
-
Prefectura: Shimane (este)
-
Ciudad destacada: Yasugi (Shindo 5-)
-
Shindo 4 (cinturon de sacudida fuerte)
-
Prefectura: Tottori (oeste)
-
Ciudades y municipios: Yonago, Sakaiminato, Nanbu, Nichinan, Hino, Kofu, Hoki (entre otros puntos del area oeste)
-
-
Prefectura: Shimane
-
Ciudades y municipios: Matsue, Unnan, Okuizumo
-
Shindo 3
La sacudida se expandio por el corredor del mar de Japon y parte del interior del oeste:
-
Tottori (centro): Hokuei (y localidades cercanas)
-
Okayama (norte y sur): Kurashiki, Kasaoka, Niimi, Maniwa, Yakage
-
Hiroshima (norte, sureste y suroeste): Fukuyama, Shobara, Osakikamijima, Jinsekikogen
-
Kagawa (oeste): Kanonji
-
Ehime (region Toyo): Imabari, Kamijima
Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo
-
Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.
-
Prevención de Incendios:
-
Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).
-
Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.
-
Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.
-
-
Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.
-
Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:
-
Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisiónpara obtener información oficial. Descarte rumores.
-
No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.
-
Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.
-
Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.
-
Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo
-
Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.
-
Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.
Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)
-
Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.
-
Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.
-
Kit de Emergencia:Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:
-
Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.
-
Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).
-
Radio portátil y linterna con baterías.
-
Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.
-
Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.
