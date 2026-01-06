Noticias Nippon

Sismos

[jishin jōhō] Shimane se estremece con intensidad 5

De Yasugi a Fukuyama: la sacudida se expande por el oeste de Japón

 

📍 Tōkyō / 6 de enero

A las 10:28 de la mañana del martes, el oeste de Japon recibio un sacudon corto, seco y muy cercano a la superficie: la Agencia Meteorologica de Japon estimo un sismo de magnitud 5.1, con hipocentro somero (aprox. 10 km) y epicentro en el este de la prefectura de Shimane. Por esa combinacion (magnitud moderada + poca profundidad), el movimiento no se “discute”: se siente fuerte cerca del foco. No hay riesgo de tsunami, pero se emitio una alerta temprana (EEW), senal de que se esperaba una sacudida capaz de incomodar o tirar objetos en las zonas proximas.

El dato que manda hoy es la intensidad (shindo): la maxima fue Shindo 5-, concentrada en Shimane (zona oriental). Ese nivel suele traducirse en muebles que se mueven, objetos que caen, personas que se sujetan instintivamente y una sensacion clara de peligro, aunque normalmente sin el nivel de destruccion masivo de intensidades superiores. En el borde inmediato, Shindo 4 se registro en el oeste de Tottori, con una sacudida suficientemente fuerte como para asustar, detener actividades y hacer que muchos salgan a revisar el entorno.

El “mapa” por intensidad (shindo) que define la historia

Shindo 5-

  • Prefectura: Shimane (este)

    • Ciudad destacada: Yasugi (Shindo 5-)

Shindo 4 (cinturon de sacudida fuerte)

  • Prefectura: Tottori (oeste)

    • Ciudades y municipios: Yonago, Sakaiminato, Nanbu, Nichinan, Hino, Kofu, Hoki (entre otros puntos del area oeste)

  • Prefectura: Shimane

    • Ciudades y municipios: Matsue, Unnan, Okuizumo

Shindo 3

La sacudida se expandio por el corredor del mar de Japon y parte del interior del oeste:

  • Tottori (centro): Hokuei (y localidades cercanas)

  • Okayama (norte y sur): Kurashiki, Kasaoka, Niimi, Maniwa, Yakage

  • Hiroshima (norte, sureste y suroeste): Fukuyama, Shobara, Osakikamijima, Jinsekikogen

  • Kagawa (oeste): Kanonji

  • Ehime (region Toyo): Imabari, Kamijima

 

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

  1. Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.

  2. Prevención de Incendios:

    • Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).

    • Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

    • Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.

  3. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.

  4. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:

    • Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisiónpara obtener información oficial. Descarte rumores.

    • No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

    • Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

    • Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

  • Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

  • Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

  • Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

  • Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

  • Kit de Emergencia:Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:

    • Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.

    • Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).

    • Radio portátil y linterna con baterías.

    • Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.

Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

 

De interés…

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

 

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.


