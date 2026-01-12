[kinenbi] Seijin no hi

Bajo el frío de enero, florece la madurez: Japón celebra a su nueva generación

📍Tōkyō | 12 de enero

Cada segundo lunes de enero, Japón se detiene para mirar a su juventud que cruza simbólicamente el umbral de la vida adulta. Es el 成人の日 (Seijin no Hi – Día de la Mayoría de Edad), una festividad nacional instaurada por la Ley de Festivos de 1948, cuyo espíritu es “celebrar y alentar a los jóvenes que han tomado conciencia de su adultez y están dispuestos a vivir por sí mismos”.

Las calles se llenan de color: mujeres con furisode (kimonos de mangas largas), hombres con trajes formales o hakama, familias emocionadas, ayuntamientos organizando ceremonias solemnes llamadas tradicionalmente 成人式 (Seijin Shiki). No es solo una fiesta: es un rito cívico de paso.

La fecha, originalmente el 15 de enero, estaba ligada al Koshōgatsu (Pequeño Año Nuevo) y al antiguo ritual cortesano del Genpuku, mediante el cual los jóvenes varones de la aristocracia pasaban a ser reconocidos como adultos desde la era Nara. Con la introducción del sistema de “Happy Monday” en el año 2000, la conmemoración se trasladó al segundo lunes de enero para favorecer fines de semana largos.

Pero el concepto mismo de adultez cambió profundamente en 2022, cuando Japón redujo la mayoría de edad legal de 20 a 18 años. Aun así, la mayoría de municipios sigue celebrando la ceremonia a los 20, rebautizándola como “Reunión de los 20 años” o “Celebración de los Veinte”, porque a los 18 la mayoría de jóvenes están en plena preparación universitaria o laboral, y emocionalmente aún se perciben como “en transición”.







🌎 Comparación con países hispanohablantes

En el mundo hispano, la mayoría de edad legal suele ser 18 años, y el paso a la adultez se marca más por el derecho al voto, al trabajo o al matrimonio que por ceremonias estatales.

🇲🇽 México: la adultez se celebra de forma privada; la fiesta de 15 años cumple una función simbólica parecida, pero es cultural, no legal.

🇵🇪 Perú: a los 18 se adquieren derechos civiles, pero no existe una ceremonia pública nacional.

🇦🇷 Argentina y 🇨🇱 Chile: la mayoría de edad es jurídica, no ritual; el Estado no organiza actos colectivos.

🇪🇸 España: el cumplimiento de 18 años se reconoce legalmente, pero la transición es íntima o familiar.

Japón, en cambio, mantiene una ceremonia cívica masiva, organizada por gobiernos locales, que refuerza el sentido de pertenencia y responsabilidad social. Es un puente entre tradición, comunidad y Estado.

⚖️ Marco legal

Ley de Festivos Nacionales (国民の祝日に関する法律, 1948)

Establece el 成人の日 como día destinado a:

“Celebrar a los jóvenes que se convierten en adultos y alentarlos a vivir con autonomía.”

Reforma del Código Civil (2022)

Mayoría de edad: de 20 a 18 años.

A los 18 se puede: Firmar contratos Casarse (con consentimiento parental parcial) Votar

A los 20 se mantiene: Consumo de alcohol Tabaco Juegos de azar



Criterio municipal (sistema escolar japonés)

La mayoría de ceremonias usan el llamado “sistema de cohorte académica”: jóvenes nacidos entre el 2 de abril y el 1 de abril siguiente.

🎯 Significado social

En Japón, “ser adulto” no es solo un estatus legal: es asumir deberes hacia la comunidad, la familia y el trabajo. El Seijin no Hi simboliza:

Entrada al mundo laboral

Responsabilidad cívica

Autonomía económica

Compromiso social

Frente al individualismo de muchos países occidentales, Japón conserva una visión colectiva y ritualizada de la madurez.

