[kinenbi] Ichiju-Sansai

Un plato, una sopa, tres acompañamientos… y siglos de sabiduría japonesa

📍Tōkyō | 13 de enero

Cada día 13, en muchos hogares japoneses se recuerda una idea sencilla pero muy profunda: comer también es una forma de cuidar el futuro. Por eso existe el Día del Ichiju-Sansai (一汁三菜の日), que celebra la manera tradicional de sentarse a la mesa con equilibrio y respeto por el cuerpo.

Ichiju-Sansai significa literalmente: una sopa y tres platillos. No es un lujo, es armonía. Un tazón de arroz, una sopa caliente, un plato principal y dos acompañamientos de verduras o alimentos sencillos. Juntos forman un conjunto que alimenta, reconforta y da energía, como lo ha hecho por generaciones en Japón.

La fecha 13 no fue elegida al azar: suena parecido a “ichiju-sansai”. Por eso, cada mes, ese número se convierte en un pequeño recordatorio de que no se trata solo de llenarse el estómago, sino de nutrir el cuerpo y también el corazón.

Seis empresas japonesas de alimentos tradicionales impulsaron esta conmemoración con un objetivo muy claro: enseñar a los niños que comer bien es una herencia cultural, igual de valiosa que un idioma o una canción. En un mundo de comidas rápidas y pantallas, quieren que las nuevas generaciones no olviden la belleza de una mesa colorida, balanceada y compartida en familia.

La cocina japonesa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es solo técnica ni presentación. Es respeto por la naturaleza, por las estaciones y por el cuerpo. Es sentarse, mirar los platos, agradecer y entender que cada ingrediente tiene su lugar.

Por eso, el Ichiju-Sansai no es solo una receta.

Es un mensaje que se repite cada 13: comer con equilibrio es una forma silenciosa de cuidar la vida y de pasarle a los hijos el amor por lo sencillo, lo sano y lo que une a la familia alrededor de la mesa.

🌏 Contexto cultural

Ichiju-Sansai (一汁三菜) significa literalmente: Ichi = uno (sopa) Ju = caldo San = tres Sai = platos

Representa el ideal nutricional japonés:

🍚 Arroz (base)

🍲 Sopa (miso u otra)

🐟 Plato principal (pescado, carne, tofu)

🥦 Dos acompañamientos (verduras, algas, fermentos)

El washoku fue inscrito por la UNESCO en 2013 como patrimonio de la humanidad por su equilibrio, estacionalidad y vínculo con la naturaleza.

©NoticiasNippon