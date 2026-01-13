Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi] Ichiju-Sansai

PorNoticiasNippon

Ene 13, 2026 #efemérides, #Ichiju-Sansai, #Kinenbi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #一汁三菜の日, #記念日

Un plato, una sopa, tres acompañamientos… y siglos de sabiduría japonesa

 

 📍Tōkyō  |  13 de enero

Cada día 13, en muchos hogares japoneses se recuerda una idea sencilla pero muy profunda: comer también es una forma de cuidar el futuro. Por eso existe el Día del Ichiju-Sansai (一汁三菜の日), que celebra la manera tradicional de sentarse a la mesa con equilibrio y respeto por el cuerpo.

Ichiju-Sansai significa literalmente: una sopa y tres platillos. No es un lujo, es armonía. Un tazón de arroz, una sopa caliente, un plato principal y dos acompañamientos de verduras o alimentos sencillos. Juntos forman un conjunto que alimenta, reconforta y da energía, como lo ha hecho por generaciones en Japón.

La fecha 13 no fue elegida al azar: suena parecido a “ichiju-sansai”. Por eso, cada mes, ese número se convierte en un pequeño recordatorio de que no se trata solo de llenarse el estómago, sino de nutrir el cuerpo y también el corazón.

Seis empresas japonesas de alimentos tradicionales impulsaron esta conmemoración con un objetivo muy claro: enseñar a los niños que comer bien es una herencia cultural, igual de valiosa que un idioma o una canción. En un mundo de comidas rápidas y pantallas, quieren que las nuevas generaciones no olviden la belleza de una mesa colorida, balanceada y compartida en familia.

La cocina japonesa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es solo técnica ni presentación. Es respeto por la naturaleza, por las estaciones y por el cuerpo. Es sentarse, mirar los platos, agradecer y entender que cada ingrediente tiene su lugar.

Por eso, el Ichiju-Sansai no es solo una receta.
Es un mensaje que se repite cada 13: comer con equilibrio es una forma silenciosa de cuidar la vida y de pasarle a los hijos el amor por lo sencillo, lo sano y lo que une a la familia alrededor de la mesa.

 

 

🌏 Contexto cultural

  • Ichiju-Sansai (一汁三菜) significa literalmente:

    • Ichi = uno (sopa)

    • Ju = caldo

    • San = tres

    • Sai = platos

  • Representa el ideal nutricional japonés:
    🍚 Arroz (base)
    🍲 Sopa (miso u otra)
    🐟 Plato principal (pescado, carne, tofu)
    🥦 Dos acompañamientos (verduras, algas, fermentos)

  • El washoku fue inscrito por la UNESCO en 2013 como patrimonio de la humanidad por su equilibrio, estacionalidad y vínculo con la naturaleza.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

[kinenbi] Seijin no hi

Ene 12, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] kagami biraki

Ene 11, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] 110 Ban no hi

Ene 10, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Peruanos

[gaikokujin] detenido por choque y fuga

2026-01-13 NoticiasNippon No hay comentarios
Diplomacia

[gaikō] relación a un nuevo nivel

2026-01-13 NoticiasNippon No hay comentarios
Bancarrota

[kigyō tōsan] negocio del ramen cambia de alma

2026-01-13 NoticiasNippon No hay comentarios
Bancarrota

[kigyō tōsan] vuelven a niveles críticos

2026-01-13 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.