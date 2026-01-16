[infurenza] Alarma sanitaria nacional

La influenza vuelve a aumentar tras siete semanas de descenso

📍Tōkyō | 16 de enero

Después de casi dos meses de respiro, el invierno japonés vuelve a encender una señal de alerta sanitaria. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar informó que el número de pacientes con influenza aumentó por primera vez en siete semanas, rompiendo la tendencia a la baja que se mantenía desde finales de noviembre.

Durante la semana que terminó el 11 de enero, alrededor de 3,000 centros médicos centinela en todo el país reportaron un promedio nacional de 10.54 pacientes por institución, lo que representa un incremento del 2 % respecto a la semana anterior. Aunque la cifra aún está lejos del pico de la temporada, el repunte es observado con cautela por las autoridades, especialmente porque varias prefecturas del sur ya se acercan o superan los niveles de alerta.

Miyazaki encabeza la lista con 31.32 pacientes por clínica, superando el umbral oficial de “nivel de alarma”. Le siguen Kagoshima (23.51) y Kochi (20.29), regiones donde la movilidad invernal, el turismo y la vida escolar han favorecido la circulación del virus.

🌏 Contexto sanitario

En Japón, la influenza se vigila mediante un sistema de “clínicas centinela” que permite detectar rápidamente tendencias regionales. El nivel de 30 pacientes por centro activa alertas de fortalecimiento hospitalario, campañas de prevención y llamados especiales a población vulnerable: adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

El aumento coincide con:

Retorno a clases tras las vacaciones de Año Nuevo

Mayor uso del transporte público

Clima frío y aire seco

Relajación del uso de mascarillas en espacios cerrados

🧑‍⚕️ Consejos para la población

Prevención diaria

Uso de mascarilla en trenes, hospitales y lugares concurridos

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Ventilar habitaciones aunque haga frío

Evitar visitas si se tienen síntomas

Si aparecen síntomas (fiebre, dolor corporal, tos, fatiga):

No ir a trabajar ni a la escuela

Acudir temprano al médico (antivirales funcionan mejor en las primeras 48 h)

Usar termómetro y aislarse en casa

Hidratarse bien

Para familias con niños

Revisar avisos de cierre de clases por brotes (学級閉鎖)

Enseñar etiqueta de tos

Mantener cartilla de vacunación al día

⚖️ Marco legal y administrativo

Ley de Enfermedades Infecciosas (感染症法): clasifica la influenza como enfermedad de vigilancia obligatoria.

Los gobiernos prefecturales pueden: Emitir alertas sanitarias regionales Recomendar suspensión de clases Reforzar hospitales designados

Los empleadores están legalmente obligados a: Evitar que trabajadores con fiebre acudan a laborar Permitir reposo médico sin sanción



