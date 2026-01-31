[tenki yohō] domingo 1 de febrero

Un mismo país, varios inviernos: Japón y su geografía climática en un solo día

Tōkyō | 31 de enero

El domingo 1 de febrero amanece en Japón con un país partido en dos atmósferas muy distintas. Mientras el norte y la costa del Mar de Japón continúan bajo la influencia de un invierno activo y silencioso, gran parte del centro y el sur disfrutan de cielos más abiertos, aunque con el frío aún bien instalado.

En Hokkaidō, el invierno se impone con claridad. Sapporo registra temperaturas que oscilan entre 0 y -5 °C, con una probabilidad de nieve del 60 %, mientras que en Niigata y Kanazawa, la nieve sigue cayendo de forma intermitente, recordando que en estas regiones el invierno no se mide solo en grados, sino en acumulaciones. En ambas ciudades, la posibilidad de nieve alcanza el 80 %, con máximas cercanas a los 3–5 °C.

Más al sur, en la región de Tōhoku, Sendai se mueve entre nubes y nieve ligera, con temperaturas bajas (3 °C de máxima, -2 °C de mínima) y una probabilidad de precipitación del 60 %. El frío no es extremo, pero sí persistente, de esos que se cuelan en los huesos al amanecer.

En contraste, el Kantō ofrece una escena distinta. Tokio disfruta de un domingo luminoso, con sol pleno, una máxima de 11 °C y apenas un 20 % de probabilidad de lluvia. Es un respiro invernal que invita a salir, aunque el aire frío aún obliga a abrigarse bien.

En el centro y oeste del país, ciudades como Nagoya y Osaka alternan sol y nubes, con temperaturas máximas entre 8 y 10 °C y probabilidades moderadas de precipitación. En Hiroshima y Fukuoka, el cielo se mantiene variable, con claros que se abren paso entre las nubes, señal de un invierno más templado, pero todavía inestable.

Más al sur, Kagoshima y Kōchi reciben el día con sol predominante y temperaturas que superan los 12 °C, una postal casi primaveral en comparación con el norte, aunque el contraste térmico sigue marcando la geografía japonesa.

En Okinawa (Naha), el clima es claramente distinto: nubes, lluvias intermitentes y temperaturas suaves entre 15 y 19 °C, recordando que el archipiélago vive otro ritmo, incluso en pleno invierno.

Este 1 de febrero, Japón muestra una vez más su diversidad climática: nieve que cae en silencio en el norte, sol frío en las grandes ciudades del centro y un sur que comienza a insinuar un cambio de estación. Un domingo de invierno que no sorprende, pero sí define, con precisión, el pulso del país en esta época del año.

Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

