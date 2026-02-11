Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 12 de febrero

Del hielo al sol: el país enfrenta fuertes contrastes térmicos mientras el norte sigue bajo cero y el sur supera los 20 grados

📍Tōkyō  |  11 de febrero

Japón vivirá este jueves una jornada mayormente estable y soleada, aunque marcada por fuertes contrastes de temperatura entre el norte y el sur del país. Mientras Hokkaidō seguirá bajo condiciones invernales, gran parte del centro y oeste disfrutará de cielos despejados y un ambiente relativamente templado para esta época del año.

A continuación, un repaso región por región, con explicaciones prácticas para la vida diaria.

 

❄️ Hokkaidō: frío persistente y ambiente invernal

En el norte del país, el invierno sigue firme.

  • Sapporo: máximas alrededor de 0 °C y mínimas cercanas a –5 °C, con intervalos de sol y nubes.
  • Kushiro: cielo despejado, pero con temperaturas muy bajas (1 °C / –6 °C).

👉 Consejo: calles con hielo en la mañana y la noche. Calzado antideslizante y ropa térmica siguen siendo indispensables.

 

🌨️ Región de Tōhoku: frío moderado y nubosidad

  • Sendai: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 7 °C / 1 °C.

Aunque no se esperan nevadas intensas, el ambiente sigue siendo frío y húmedo.

 

☁️🌂 Costa del Mar de Japón: nubes y lluvias aisladas

  • Niigata: jornada nublada con lluvias débiles, temperaturas de 6 °C / 3 °C.
  • Kanazawa: mezcla de sol y nubes, con posibilidad de lluvia ligera (9 °C / 0 °C).

👉 Consejo: llevar paraguas, especialmente en desplazamientos cortos.

 

☀️ Centro y área metropolitana: clima estable

  • Tokio: parcialmente soleado, 11 °C / 3 °C.
  • Nagoya: soleado, 13 °C / 2 °C.
  • Osaka: mayormente despejado, 11 °C / 3 °C.

Es un día favorable para actividades al aire libre, aunque las mañanas y noches siguen siendo frías.

 

🌤️ Oeste de Japón: sol y temperaturas más agradables

  • Hiroshima: soleado, 9 °C / 0 °C.
  • Fukuoka: buen tiempo, 13 °C / 5 °C.
  • Kōchi: clima templado y despejado, 16 °C / 2 °C.
  • Kagoshima: ambiente más cálido, 16 °C / 5 °C.

 

🌴 Okinawa: ambiente casi primaveral

  • Naha: día completamente soleado, con temperaturas de 20 °C / 14 °C.

👉 Consejo: contraste térmico fuerte si viajas desde el Japón continental. Ropa ligera durante el día, pero una capa extra por la noche.

 

🧭 Conclusión general

Este jueves se caracteriza por:

  • ✔️ Estabilidad atmosférica en gran parte del país
  • ✔️ Frío intenso en el norte, especialmente en Hokkaidō
  • ✔️ Clima seco y soleado en el centro y sur
  • ✔️ Lluvias débiles y localizadas en la costa del Mar de Japón

Un día tranquilo desde el punto de vista meteorológico, ideal para desplazamientos, siempre tomando en cuenta el frío matinal y las diferencias regionales.

 

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

