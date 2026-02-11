[tenki yohō] jueves 12 de febrero

Del hielo al sol: el país enfrenta fuertes contrastes térmicos mientras el norte sigue bajo cero y el sur supera los 20 grados

📍Tōkyō | 11 de febrero

Japón vivirá este jueves una jornada mayormente estable y soleada, aunque marcada por fuertes contrastes de temperatura entre el norte y el sur del país. Mientras Hokkaidō seguirá bajo condiciones invernales, gran parte del centro y oeste disfrutará de cielos despejados y un ambiente relativamente templado para esta época del año.

A continuación, un repaso región por región, con explicaciones prácticas para la vida diaria.

❄️ Hokkaidō: frío persistente y ambiente invernal

En el norte del país, el invierno sigue firme.

Sapporo: máximas alrededor de 0 °C y mínimas cercanas a –5 °C, con intervalos de sol y nubes.

Kushiro: cielo despejado, pero con temperaturas muy bajas (1 °C / –6 °C).

👉 Consejo: calles con hielo en la mañana y la noche. Calzado antideslizante y ropa térmica siguen siendo indispensables.

🌨️ Región de Tōhoku: frío moderado y nubosidad

Sendai: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 7 °C / 1 °C.

Aunque no se esperan nevadas intensas, el ambiente sigue siendo frío y húmedo.

☁️🌂 Costa del Mar de Japón: nubes y lluvias aisladas

Niigata: jornada nublada con lluvias débiles, temperaturas de 6 °C / 3 °C.

Kanazawa: mezcla de sol y nubes, con posibilidad de lluvia ligera (9 °C / 0 °C).

👉 Consejo: llevar paraguas, especialmente en desplazamientos cortos.

☀️ Centro y área metropolitana: clima estable

Tokio: parcialmente soleado, 11 °C / 3 °C.

Nagoya: soleado, 13 °C / 2 °C.

Osaka: mayormente despejado, 11 °C / 3 °C.

Es un día favorable para actividades al aire libre, aunque las mañanas y noches siguen siendo frías.

🌤️ Oeste de Japón: sol y temperaturas más agradables

Hiroshima: soleado, 9 °C / 0 °C.

Fukuoka: buen tiempo, 13 °C / 5 °C.

Kōchi: clima templado y despejado, 16 °C / 2 °C.

Kagoshima: ambiente más cálido, 16 °C / 5 °C.

🌴 Okinawa: ambiente casi primaveral

Naha: día completamente soleado, con temperaturas de 20 °C / 14 °C.

👉 Consejo: contraste térmico fuerte si viajas desde el Japón continental. Ropa ligera durante el día, pero una capa extra por la noche.

🧭 Conclusión general

Este jueves se caracteriza por:

✔️ Estabilidad atmosférica en gran parte del país

✔️ Frío intenso en el norte, especialmente en Hokkaidō

✔️ Clima seco y soleado en el centro y sur

✔️ Lluvias débiles y localizadas en la costa del Mar de Japón

Un día tranquilo desde el punto de vista meteorológico, ideal para desplazamientos, siempre tomando en cuenta el frío matinal y las diferencias regionales.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

©2026 NoticiasNippon

