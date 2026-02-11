[tenki yohō] jueves 12 de febrero

Del hielo al sol: el país enfrenta fuertes contrastes térmicos mientras el norte sigue bajo cero y el sur supera los 20 grados
📍Tōkyō | 11 de febrero
Japón vivirá este jueves una jornada mayormente estable y soleada, aunque marcada por fuertes contrastes de temperatura entre el norte y el sur del país. Mientras Hokkaidō seguirá bajo condiciones invernales, gran parte del centro y oeste disfrutará de cielos despejados y un ambiente relativamente templado para esta época del año.
A continuación, un repaso región por región, con explicaciones prácticas para la vida diaria.
❄️ Hokkaidō: frío persistente y ambiente invernal
En el norte del país, el invierno sigue firme.
- Sapporo: máximas alrededor de 0 °C y mínimas cercanas a –5 °C, con intervalos de sol y nubes.
- Kushiro: cielo despejado, pero con temperaturas muy bajas (1 °C / –6 °C).
👉 Consejo: calles con hielo en la mañana y la noche. Calzado antideslizante y ropa térmica siguen siendo indispensables.
🌨️ Región de Tōhoku: frío moderado y nubosidad
- Sendai: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 7 °C / 1 °C.
Aunque no se esperan nevadas intensas, el ambiente sigue siendo frío y húmedo.
☁️🌂 Costa del Mar de Japón: nubes y lluvias aisladas
- Niigata: jornada nublada con lluvias débiles, temperaturas de 6 °C / 3 °C.
- Kanazawa: mezcla de sol y nubes, con posibilidad de lluvia ligera (9 °C / 0 °C).
👉 Consejo: llevar paraguas, especialmente en desplazamientos cortos.
☀️ Centro y área metropolitana: clima estable
- Tokio: parcialmente soleado, 11 °C / 3 °C.
- Nagoya: soleado, 13 °C / 2 °C.
- Osaka: mayormente despejado, 11 °C / 3 °C.
Es un día favorable para actividades al aire libre, aunque las mañanas y noches siguen siendo frías.
🌤️ Oeste de Japón: sol y temperaturas más agradables
- Hiroshima: soleado, 9 °C / 0 °C.
- Fukuoka: buen tiempo, 13 °C / 5 °C.
- Kōchi: clima templado y despejado, 16 °C / 2 °C.
- Kagoshima: ambiente más cálido, 16 °C / 5 °C.
🌴 Okinawa: ambiente casi primaveral
- Naha: día completamente soleado, con temperaturas de 20 °C / 14 °C.
👉 Consejo: contraste térmico fuerte si viajas desde el Japón continental. Ropa ligera durante el día, pero una capa extra por la noche.
🧭 Conclusión general
Este jueves se caracteriza por:
- ✔️ Estabilidad atmosférica en gran parte del país
- ✔️ Frío intenso en el norte, especialmente en Hokkaidō
- ✔️ Clima seco y soleado en el centro y sur
- ✔️ Lluvias débiles y localizadas en la costa del Mar de Japón
Un día tranquilo desde el punto de vista meteorológico, ideal para desplazamientos, siempre tomando en cuenta el frío matinal y las diferencias regionales.
📦 Términos clave
|Término japonés
|Rōmaji
|Significado en español
|全国の天気
|zenkoku no tenki
|Clima a nivel nacional
|降雪
|kōsetsu
|Nevada / caída de nieve
|晴れ
|hare
|Cielo despejado
|曇り
|kumori
|Cielo nublado
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de precipitación
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|日本海側
|Nihonkai-gawa
|Costa del mar del Japón
|太平洋側
|Taiheiyō-gawa
|Costa del Pacífico
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
©2026 NoticiasNippon
©2026 NoticiasNippon