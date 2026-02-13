[orinpikku] bronce en moguls masculino

Dos Juegos seguidos en el podio: Horishima Ikuma vuelve a resistir cuando la cima se niega

📍 Milano–Cortina | 13 de febrero

En la nieve exigente de Livigno, donde cada salto separa la gloria del error, Horishima Ikuma volvió a sostener el nombre de Japón en el podio olímpico. El esquiador de 28 años conquistó la medalla de bronce en moguls masculino, firmando así dos Juegos Olímpicos consecutivos con presea, una hazaña construida más con paciencia que con espectacularidad.

Horishima, quien había dominado la clasificación, ejecutó en la final un corkscrew 1440 limpio y decidido, una declaración técnica que lo mantuvo entre la élite. El oro fue para el australiano Woods y la plata para el canadiense Kingsbury, en una final donde cada centésima fue una negociación con el límite humano.

Pero este bronce no se explica solo por lo ocurrido en la pista. Es el resultado de una trayectoria marcada por caídas, silencios y reconstrucciones. En PyeongChang 2018, una caída en la final lo relegó al puesto 11. En Beijing 2022, el bronce supo a poco. “Aprendí de PyeongChang y de Beijing”, reconocería después. La autocrítica se convirtió en método.

El golpe más duro llegó en marzo del año pasado, cuando se lesionó los ligamentos de la rodilla izquierda durante el Mundial. Tres meses de rehabilitación, cuentas regresivas, planes ajustados al día. Horishima no improvisó: calculó el tiempo real de entrenamiento rumbo a los Juegos y se impuso rutinas casi obsesivas. Si decidía incorporar un nuevo truco aéreo, lo repetía cien veces antes del inicio de la temporada. No menos.

En noviembre de 2022, su vida también cambió fuera de la nieve. Se casó con Sumiyoshi Kisara también olímpica en moguls. “Tener a alguien que entiende exactamente lo que vivo me sostuvo mentalmente”, confesó. Luego llegó su primer hijo. Ser padre, dice, le dio calma. Y la calma, en un deporte que castiga la duda, se transforma en ventaja.

Desde 2024, Horishima trasladó su base a Noruega, buscando competir y vivir en el mismo huso horario que Europa, con Milán en el horizonte. No delegó nada: vivienda, visado, trámites administrativos, incluso el cambio de licencia de conducir. Todo fue parte del mismo objetivo: llegar preparado al día decisivo.

La cima volvió a escaparse. Pero el bronce no es una derrota. Es resistencia, es continuidad, es un atleta que se negó a desaparecer tras cada tropiezo. Japón vuelve a subir al podio gracias a un competidor que entendió que ganar también es permanecer.

El desafío no termina aquí. El 15 de febrero, Horishima competirá en el dual moguls, disciplina estrenada en estos Juegos, donde dos esquiadores descienden simultáneamente en formato eliminatorio. Un nuevo riesgo, otra oportunidad.

Porque si algo ha demostrado Ikuma Horishima es que, incluso cuando la cima no se alcanza, hay medallas que cuentan toda una vida.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado contextual 五輪 gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Forma abreviada y habitual en japonés para referirse a los Juegos Olímpicos. Uso periodístico estándar. フリースタイル furī sutairu Transcripción de “freestyle” Modalidad del esquí caracterizada por creatividad, dificultad técnica y evaluación por jueces. 男子 danshi 男 (hombre) + 子 (categoría) Indica la categoría masculina en competiciones oficiales. モーグル mōguru Del inglés “mogul” Disciplina de esquí sobre baches con saltos aéreos y giros técnicos. 決勝 kesshō 決 (decidir) + 勝 (victoria) Final de la competencia donde se define el podio. 銅メダル dō medaru 銅 (bronce) + メダル (medalla) Tercer lugar olímpico. En Japón, tiene fuerte carga de prestigio y continuidad deportiva. 金・銀 kin / gin 金 (oro) / 銀 (plata) Primer y segundo lugar respectivamente; siempre mencionados para contextualizar el resultado. 予選 yosen 予 (previo) + 選 (selección) Fase clasificatoria previa a la final. トップ通過 toppu tsūka トップ (primero) + 通過 (avanzar) Clasificación como líder absoluto; indica favoritismo previo. コークスクリュー1440 kōku sukuryū sen yon hyaku yonjū Giro helicoidal + 1440° Salto aéreo de altísima dificultad (cuatro rotaciones completas). Símbolo de riesgo técnico. 転倒 tentō 転 (caer) + 倒 (derrumbarse) Caída durante la competencia. En narrativa deportiva japonesa, marca quiebres de carrera. 反省点 hanseiten 反省 (autocrítica) + 点 (punto) Errores analizados para mejorar. Concepto central en el discurso deportivo japonés. 靱帯損傷 jintai sonshō 靱帯 (ligamento) + 損傷 (lesión) Lesión grave que suele poner en riesgo carreras deportivas. 復帰 fukki 復 (volver) + 帰 (regresar) Regreso a la competencia tras lesión o ausencia prolongada. 拠点 kyoten 拠 (base) + 点 (punto) Lugar estratégico de entrenamiento y residencia. 悲願 higan 悲 (dolor) + 願 (deseo) Objetivo largamente buscado y aún no alcanzado. Muy usado en crónicas olímpicas. デュアルモーグル dyuaru mōguru Dual + moguls Nueva prueba olímpica: dos atletas compiten al mismo tiempo en formato eliminatorio.

