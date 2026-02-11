Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en salto por equipos mixto

PorNoticiasNippon

Feb 11, 2026 #Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, #Maruyama Nozomi Kobayashi Ryoyu, #Mirano korutina gorin, #Mundo, #Nikaido Ren, #Noticias Nippon, #salto por equipos, #Takanashi Sara, #ミラノ・コルティナ五輪

Del silencio al podio: Japón conquista el bronce olímpico en el salto mixto y  Takanashi Sara salda una deuda que pesó cuatro años

 

📍 Milano–Cortina   |  11 de febrero

En la nieve de Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, el equipo japonés de salto de esquí nórdico por equipos mixtos escribió una página de redención. La cuarteta integrada por Maruyama Nozomi (Kitano Construction), Kobayashi Ryoyu (TEAM ROY), Takanashi Sara (Kuraray) y Nikaido Ren (Japan Beer) conquistó la medalla de bronce este 11 de febrero (hora de Japón), cerrando un ciclo marcado por la herida abierta de hace cuatro años.

Tras los saltos iniciales de Maruyama y Kobayashi, Takanashi apareció como tercera saltadora en un escenario cargado de memoria. Voló 96,5 metros en la primera ronda y empujó a Japón del quinto al tercer puesto, encendiendo la remontada. Nikaido confirmó la solidez del bloque y el equipo avanzó a la segunda manga en zona de medalla, ya con el pulso firme y el podio al alcance.

En la ronda decisiva, Takanashi volvió a responder. El gesto fue técnico y, a la vez, emocional: precisión en el despegue, serenidad en el vuelo y una recepción que selló el resultado. “Es gracias a todos —a mis compañeros y a quienes apoyaron al equipo—. Fue un salto mejor que en los entrenamientos y mejor incluso que el individual. Me sostuvieron para volar”, confesó, con la medalla ya colgada y la voz quebrada por la emoción.

La escena contrasta con Beijing 2022, cuando una infracción del traje la dejó descalificada pese a un gran primer intento. Japón quedó cuarto y el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. La disculpa pública, la imagen en negro en redes y la confesión de haber pensado en el retiro marcaron aquel invierno.

Cuatro años después, en su cuarta participación olímpica, Takanashi encontró la revancha en el mismo formato que la había golpeado. Tras un discreto 13.º lugar en el normal hill individual, el salto mixto le devolvió el brillo. Japón vuelve al podio; el equipo celebra. Y la historia, por fin, queda en paz.

 

Términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado en español

ノルディックスキー・ジャンプ

Norudikku sukī janpu

ノルディック (nórdico) + スキー (esquí) + ジャンプ(salto)

Disciplina de salto de esquí nórdico, prueba olímpica de velocidad, técnica y equilibrio

混合団体

Kongō dantai

混合 (mixto) + 団体 (equipo)

Competencia por equipos mixtos, con participación de hombres y mujeres

銅メダル

Dō medaru

(bronce) + メダル(medalla)

Medalla de bronce, tercer lugar en el podio

失格

Shikkaku

(perder) + (condición)

Descalificación oficial por infringir el reglamento

スーツ規定違反

Sūtsu kitei ihan

スーツ (traje) + 規定(reglamento) + 違反(infracción)

Violación a las normas técnicas del traje de competencia

因縁の種目

In’en no shumoku

因縁 (destino marcado / deuda emocional) + 種目(disciplina)

Prueba con carga emocional e historia dolorosa previa

リベンジ

Ribenji

Adaptación de “revenge”

Revancha deportiva, reivindicación tras una derrota o fracaso

好ジャンプ

Kō janpu

(bueno/excelente) + ジャンプ (salto)

Salto técnicamente sobresaliente

メダル圏

Medaru-ken

メダル (medalla) + (zona)

Zona de medallas, posiciones 1.º a 3.º

五輪

Gorin

(cinco) + (anillos)

Abreviatura japonesa de Juegos Olímpicos

©️2026 NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Mirano korutina gorin

[orinpikku] oro en snowboard big air

Feb 10, 2026 NoticiasNippon
Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en salto de esquí

Feb 10, 2026 NoticiasNippon
Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en patinaje de velocidad

Feb 10, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en salto por equipos mixto

2026-02-11 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 11 de febrero

2026-02-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[fudōiwaisetsu] La ley ya no mira la fama

2026-02-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Peruanos

[gaikokujin] tolerancia cero frente a las drogas

2026-02-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.