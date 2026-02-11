[orinpikku] bronce en salto por equipos mixto

Del silencio al podio: Japón conquista el bronce olímpico en el salto mixto y Takanashi Sara salda una deuda que pesó cuatro años

📍 Milano–Cortina | 11 de febrero

En la nieve de Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, el equipo japonés de salto de esquí nórdico por equipos mixtos escribió una página de redención. La cuarteta integrada por Maruyama Nozomi (Kitano Construction), Kobayashi Ryoyu (TEAM ROY), Takanashi Sara (Kuraray) y Nikaido Ren (Japan Beer) conquistó la medalla de bronce este 11 de febrero (hora de Japón), cerrando un ciclo marcado por la herida abierta de hace cuatro años.

Tras los saltos iniciales de Maruyama y Kobayashi, Takanashi apareció como tercera saltadora en un escenario cargado de memoria. Voló 96,5 metros en la primera ronda y empujó a Japón del quinto al tercer puesto, encendiendo la remontada. Nikaido confirmó la solidez del bloque y el equipo avanzó a la segunda manga en zona de medalla, ya con el pulso firme y el podio al alcance.

En la ronda decisiva, Takanashi volvió a responder. El gesto fue técnico y, a la vez, emocional: precisión en el despegue, serenidad en el vuelo y una recepción que selló el resultado. “Es gracias a todos —a mis compañeros y a quienes apoyaron al equipo—. Fue un salto mejor que en los entrenamientos y mejor incluso que el individual. Me sostuvieron para volar”, confesó, con la medalla ya colgada y la voz quebrada por la emoción.

La escena contrasta con Beijing 2022, cuando una infracción del traje la dejó descalificada pese a un gran primer intento. Japón quedó cuarto y el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. La disculpa pública, la imagen en negro en redes y la confesión de haber pensado en el retiro marcaron aquel invierno.

Cuatro años después, en su cuarta participación olímpica, Takanashi encontró la revancha en el mismo formato que la había golpeado. Tras un discreto 13.º lugar en el normal hill individual, el salto mixto le devolvió el brillo. Japón vuelve al podio; el equipo celebra. Y la historia, por fin, queda en paz.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español ノルディックスキー・ジャンプ Norudikku sukī janpu ノルディック (nórdico) + スキー (esquí) + ジャンプ(salto) Disciplina de salto de esquí nórdico, prueba olímpica de velocidad, técnica y equilibrio 混合団体 Kongō dantai 混合 (mixto) + 団体 (equipo) Competencia por equipos mixtos, con participación de hombres y mujeres 銅メダル Dō medaru 銅 (bronce) + メダル(medalla) Medalla de bronce, tercer lugar en el podio 失格 Shikkaku 失 (perder) + 格 (condición) Descalificación oficial por infringir el reglamento スーツ規定違反 Sūtsu kitei ihan スーツ (traje) + 規定(reglamento) + 違反(infracción) Violación a las normas técnicas del traje de competencia 因縁の種目 In’en no shumoku 因縁 (destino marcado / deuda emocional) + 種目(disciplina) Prueba con carga emocional e historia dolorosa previa リベンジ Ribenji Adaptación de “revenge” Revancha deportiva, reivindicación tras una derrota o fracaso 好ジャンプ Kō janpu 好 (bueno/excelente) + ジャンプ (salto) Salto técnicamente sobresaliente メダル圏 Medaru-ken メダル (medalla) + 圏 (zona) Zona de medallas, posiciones 1.º a 3.º 五輪 Gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Abreviatura japonesa de Juegos Olímpicos

