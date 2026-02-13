[orinpikku] bronce en halfpipe femenino

Juventud, técnica y sangre fría: el snowboard femenino japonés consolida una tradición olímpica en construcción

📍 Milano–Cortina | 13 de febrero

La bandera japonesa volvió a ondear en lo más alto del halfpipe. En el séptimo día de competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, la joven japonesa Ono Mitsuki (21) firmó una actuación sólida y emocional para asegurar la medalla de bronce en la final femenina de snowboard halfpipe disputada este 12 de febrero en el Livigno Aerial Mogul Park.

Con una puntuación de 85.00 puntos en su primera ronda, Ono —quien había clasificado en el puesto 11 en las eliminatorias— dio un golpe de autoridad cuando más importaba. Fue una bajada limpia, técnica y estratégicamente calculada. No era la favorita, pero sí la más decidida.

La medalla tiene un peso simbólico adicional: es la segunda edición olímpica consecutiva en la que Japón sube al podio en esta disciplina, tras el bronce obtenido por Sena Tomita en Beijing 2022. La continuidad no es casualidad; es resultado de una generación que creció mirando los Juegos y que hoy escribe su propia historia.

Una final intensa y una generación prometedora

La final también dejó actuaciones destacadas de otras japonesas.

Shimizu Sara (16) , debutante olímpica y segunda en la clasificación, terminó cuarta.

Kudo Riri (16) , también debutante, finalizó quinta.

Tomita Sena (26), medallista de bronce en Beijing 2022, concluyó novena tras clasificar en el noveno puesto.

Japón colocó a cuatro representantes en la final. El dato confirma algo más profundo que una medalla: una base competitiva sólida y juvenil, con dos atletas de apenas 16 años disputando puestos de honor en el escenario olímpico.

🎿 ¿Quién es Ono Mitsuki?

Orígenes y formación

Nacida el 5 de marzo de 2004 en Yoshikawa, prefectura de Saitama, Miki Ono pertenece a la generación que creció con el snowboard como parte del paisaje deportivo japonés. Tenía apenas cinco años cuando vio los Juegos de Vancouver 2010 por televisión. Esa imagen —las figuras suspendidas en el aire dentro del tubo helado— marcó su destino.

Estudiante de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Waseda, Ono combina alto rendimiento con exigencia académica. De hecho, durante una gira el pasado diciembre dejó su Nintendo Switch en casa: estaba concentrada en su tesis de graduación.

Trayectoria deportiva

Campeona mundial juvenil en 2018 y 2019.

Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2020.

Novena en Beijing 2022.

Campeona de la Copa del Mundo en la clasificación por especialidad durante dos temporadas consecutivas (2022-23 y 2023-24).

La progresión es evidente: de promesa juvenil a atleta consolidada.

Personalidad y detalles humanos

Quienes la conocen describen a Ono como competitiva hasta en los eventos escolares. En primaria, se tomaba con intensidad las carreras de maratón y los relevos deportivos. Antes de las competencias, su madre la acompañaba en bicicleta mientras ella entrenaba en el parque.

Su comida favorita es el camote. En cada gira internacional lleva consigo hoshimo (camote deshidratado), un pequeño sabor de casa que viaja con ella.

Más que un bronce

El resultado en Livigno no es solo una medalla. Es la confirmación de una continuidad generacional en el snowboard femenino japonés. Desde Tomita hasta Ono, pasando por Shimizu y Kudo, el halfpipe se ha convertido en un espacio donde Japón no compite para participar, sino para quedarse en el podio.

En una pista italiana cubierta de hielo y expectativa, Miki Ono aterrizó con precisión y serenidad. Ochenta y cinco puntos que valen mucho más que una cifra: representan perseverancia, transición generacional y la madurez deportiva de una joven que empezó soñando frente a un televisor.

Japón vuelve a celebrar. Y el halfpipe femenino ya no es promesa: es tradición en construcción.

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose Significado en la noticia 冬季五輪 Tōki Gorin 冬季 (invierno) + 五輪 (cinco anillos / JJ.OO.) Juegos Olímpicos de Invierno 第7日 Dai nana nichi 第 (ordinal) + 7 + 日 (día) Séptimo día de competencia 女子 Joshi 女 (mujer) + 子 (hija / femenino) Categoría femenina 決勝 Kesshō 決 (decidir) + 勝 (victoria) Final, instancia decisiva 銅メダル Dō medaru 銅 (bronce) + メダル (medalla) Medalla de bronce 予選 Yosen 予 (previo) + 選 (selección) Ronda clasificatoria 表彰台 Hyōshōdai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio 初出場 Hatsu shutsujō 初 (primera vez) + 出場 (participación) Primera participación olímpica 2大会連続 Ni taikai renzoku 2 (dos) + 大会 (torneo) + 連続 (consecutivo) Dos ediciones consecutivas 世界ジュニア選手権 Sekai Junia Senshuken 世界 (mundo) + ジュニア (juvenil) + 選手権 (campeonato) Campeonato Mundial Juvenil 種目別優勝 Shumoku betsū yūshō 種目 (disciplina) + 別 (por categoría) + 優勝 (victoria) Título por especialidad 早大スポーツ科学部 Sōdai Supōtsu Kagakubu 早大 (Waseda Univ.) + スポーツ (deporte) + 科学部 (facultad de ciencias) Facultad de Ciencias del Deporte de Waseda 負けず嫌い Makezu girai 負けず (no perder) + 嫌い (odiar) Persona que odia perder, muy competitiva 好物 Kōbutsu 好 (gustar) + 物 (cosa) Comida favorita

🧭 Explicación contextual

冬季五輪 (Tōki Gorin) no es solo “Juegos Olímpicos de Invierno”; en Japón la palabra 五輪 (Gorin) evoca directamente los cinco anillos olímpicos, un término cargado de prestigio nacional.

表彰台 (Hyōshōdai) tiene una connotación simbólica fuerte: “subir al podio” en Japón suele asociarse con orgullo colectivo más que individual.

2大会連続 (Ni taikai renzoku) enfatiza continuidad y estabilidad deportiva, algo muy valorado en la cultura deportiva japonesa.

負けず嫌い (Makezu girai) describe una característica de personalidad que suele destacarse en perfiles de atletas japoneses: disciplina, perseverancia y espíritu competitivo silencioso.

