[tenki yohō] miércoles 18 de febrero

CLIMA DIVIDIDO Y CONTRASTES MARCADOS: MIENTRAS HOKKAIDO MANTIENE ALERTA POR NIEVE Y FRÍO, OKINAWA ROZA TEMPERATURAS CASI PRIMAVERALES
📍Tōkyō | 17 de febrero
El mapa meteorológico para este miércoles muestra un Japón dividido en dos grandes escenarios: mientras Hokkaido y el norte de Tōhoku continúan bajo influencia de aire frío con nevadas y temperaturas bajo cero durante la noche, el oeste y sur del país experimentan máximas que rozan los 15 a 23 grados, anticipando una sensación casi primaveral. A continuación, el detalle completo por regiones y ciudades.
❄️ HOKKAIDO: Nevadas frecuentes y frío persistente
-
Wakkanai: 1°C / -1°C – 90%
-
Asahikawa: 4°C / -5°C – 70%
-
Abashiri: 3°C / -7°C – 30%
-
Sapporo: 4°C / -2°C – 80%
-
Muroran: 4°C / 0°C – 80%
-
Hakodate: 5°C / 0°C – 80%
-
Kushiro: 4°C / -6°C – 60%
📌 Jornada mayormente nublada con nieve intermitente, especialmente en el norte y centro. Las temperaturas mínimas siguen bajo cero, generando riesgo de hielo en carreteras y veredas.
🔎 Consejo: Precaución al conducir en la mañana y noche. Uso obligatorio de calzado antideslizante y tiempo extra para desplazamientos.
🌨️ TŌHOKU: Lluvias, nieve y fuerte amplitud térmica
-
Aomori: 6°C / -4°C – 80%
-
Akita: 7°C / -1°C – 100%
-
Morioka: 7°C / -3°C – 80%
-
Yamagata: 9°C / -2°C – 70%
-
Sendai: 9°C / -1°C – 50%
-
Fukushima: 12°C / -1°C – 50%
📌 Lluvia y nieve mezclada en la franja costera del Mar de Japón. En el Pacífico, más presencia de sol pero frío matinal intenso.
🔎 Consejo: Abrigo por capas. Atención especial a personas mayores ante cambios bruscos de temperatura.
🌤️ KANTŌ y KŌSHIN: Mañanas frías, tardes templadas
-
Maebashi: 14°C / 1°C – 40%
-
Saitama: 11°C / 3°C – 40%
-
Utsunomiya: 12°C / 1°C – 50%
-
Mito: 12°C / 2°C – 60%
-
Chiba: 11°C / 4°C – 60%
-
Tokio: 12°C / 4°C – 50%
-
Yokohama: 11°C / 5°C – 50%
-
Kōfu: 14°C / -1°C – 40%
-
Nagano: 10°C / -5°C – 60%
📌 Cielos parcialmente despejados con posibilidad de lluvia ligera en zonas costeras. Gran diferencia entre mañana fría y tarde más suave.
🔎 Consejo: Ideal para actividades al aire libre en la tarde, pero llevar abrigo ligero para el regreso nocturno.
🌤️ TŌKAI: Ambiente templado y estable
-
Gifu: 13°C / 1°C – 40%
-
Tsu: 13°C / 1°C – 40%
-
Nagoya: 13°C / 1°C – 20%
-
Shizuoka: 15°C / 4°C – 50%
📌 Jornada mayormente soleada. En Shizuoka podría presentarse lluvia breve por la tarde.
🔎 Consejo: Buen día para lavado y ventilación, pero vigilar el pronóstico si se reside cerca de la costa.
🌊 HOKURIKU: Nubosidad y lluvias frecuentes
-
Niigata: 10°C / 0°C – 80%
-
Toyama: 12°C / -1°C – 70%
-
Kanazawa: 10°C / -1°C – 80%
-
Fukui: 10°C / -3°C – 70%
📌 Lluvias intermitentes y cielo cubierto. Sensación térmica más baja por humedad.
🔎 Consejo: Paraguas indispensable. Atención a crecidas en ríos de montaña.
☀️ KANSAI: Día agradable con baja probabilidad de lluvia
-
Kyoto: 13°C / 0°C – 50%
-
Otsu: 12°C / -1°C – 50%
-
Nara: 12°C / -2°C – 20%
-
Osaka: 13°C / 1°C – 20%
-
Kobe: 13°C / 1°C – 20%
-
Wakayama: 13°C / 1°C – 20%
📌 Clima mayormente estable, con cielos despejados en la franja sur.
🔎 Consejo: Excelente día para caminatas. Mantener abrigo ligero por la mañana.
☀️ SHIKOKU: Ambiente seco y templado
-
Takamatsu: 13°C / 1°C – 20%
-
Matsuyama: 13°C / 3°C – 40%
-
Tokushima: 13°C / 2°C – 20%
-
Kōchi: 15°C / 1°C – 20%
📌 Predominio de sol y clima agradable.
🔎 Consejo: Hidratación adecuada pese al clima fresco.
🌤️ CHŪGOKU: Alternancia de sol y nubes
-
Tottori: 10°C / -1°C – 80%
-
Matsue: 10°C / 0°C – 50%
-
Okayama: 13°C / 0°C – 20%
-
Hiroshima: 12°C / 2°C – 40%
-
Yamaguchi: 12°C / 2°C – 40%
📌 Más lluvias en la costa del Mar de Japón; clima más estable hacia el interior.
🌙 KYŪSHŪ: Templado y estable
-
Fukuoka: 14°C / 6°C – 40%
-
Saga: 15°C / 6°C – 20%
-
Nagasaki: 15°C / 7°C – 40%
-
Kumamoto: 15°C / 7°C – 10%
-
Ōita: 12°C / 6°C – 10%
-
Miyazaki: 14°C / 10°C – 20%
-
Kagoshima: 18°C / 8°C – 10%
-
Amami: 18°C / 14°C – 30%
📌 Sensación casi primaveral en Kagoshima y Amami.
🌺 OKINAWA: Clima subtropical con lluvias aisladas
-
Naha: 20°C / 16°C – 40%
-
Nago: 19°C / 15°C – 40%
-
Kumejima: 19°C / 15°C – 30%
-
Minamidaitō: 23°C / 15°C – 50%
-
Miyakojima: 19°C / 16°C – 60%
-
Ishigaki: 20°C / 16°C – 60%
-
Yonaguni: 19°C / 17°C – 40%
📌 Ambiente cálido con posibilidad de lluvias cortas.
🔎 Consejo: Ropa ligera, pero llevar impermeable por chubascos tropicales.
📊 Panorama general
Japón presenta este miércoles una clara división climática: invierno activo en el norte y anticipo de primavera en el sur. Las diferencias térmicas entre regiones superan los 20 grados, lo que obliga a adaptar vestimenta y planificación según la zona.
📌 Recomendación nacional:
Revisar el pronóstico local antes de salir, especialmente en regiones con riesgo de nieve o lluvia. Los cambios bruscos pueden afectar la salud respiratoria y cardiovascular.
📦 Términos clave
|Término japonés
|Rōmaji
|Significado en español
|全国の天気
|zenkoku no tenki
|Clima a nivel nacional
|降雪
|kōsetsu
|Nevada / caída de nieve
|晴れ
|hare
|Cielo despejado
|曇り
|kumori
|Cielo nublado
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de precipitación
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|日本海側
|Nihonkai-gawa
|Costa del mar del Japón
|太平洋側
|Taiheiyō-gawa
|Costa del Pacífico
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
©2026 NoticiasNippon