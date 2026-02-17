Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 18 de febrero

CLIMA DIVIDIDO Y CONTRASTES MARCADOS: MIENTRAS HOKKAIDO MANTIENE ALERTA POR NIEVE Y FRÍO, OKINAWA ROZA TEMPERATURAS CASI PRIMAVERALES

 📍Tōkyō  |  17 de febrero

El mapa meteorológico para este miércoles muestra un Japón dividido en dos grandes escenarios: mientras Hokkaido y el norte de Tōhoku continúan bajo influencia de aire frío con nevadas y temperaturas bajo cero durante la noche, el oeste y sur del país experimentan máximas que rozan los 15 a 23 grados, anticipando una sensación casi primaveral. A continuación, el detalle completo por regiones y ciudades.

 

❄️ HOKKAIDO: Nevadas frecuentes y frío persistente

  • Wakkanai: 1°C / -1°C – 90%

  • Asahikawa: 4°C / -5°C – 70%

  • Abashiri: 3°C / -7°C – 30%

  • Sapporo: 4°C / -2°C – 80%

  • Muroran: 4°C / 0°C – 80%

  • Hakodate: 5°C / 0°C – 80%

  • Kushiro: 4°C / -6°C – 60%

📌 Jornada mayormente nublada con nieve intermitente, especialmente en el norte y centro. Las temperaturas mínimas siguen bajo cero, generando riesgo de hielo en carreteras y veredas.

🔎 Consejo: Precaución al conducir en la mañana y noche. Uso obligatorio de calzado antideslizante y tiempo extra para desplazamientos.

 

🌨️ TŌHOKU: Lluvias, nieve y fuerte amplitud térmica

  • Aomori: 6°C / -4°C – 80%

  • Akita: 7°C / -1°C – 100%

  • Morioka: 7°C / -3°C – 80%

  • Yamagata: 9°C / -2°C – 70%

  • Sendai: 9°C / -1°C – 50%

  • Fukushima: 12°C / -1°C – 50%

📌 Lluvia y nieve mezclada en la franja costera del Mar de Japón. En el Pacífico, más presencia de sol pero frío matinal intenso.

🔎 Consejo: Abrigo por capas. Atención especial a personas mayores ante cambios bruscos de temperatura.

 

🌤️ KANTŌ y KŌSHIN: Mañanas frías, tardes templadas

  • Maebashi: 14°C / 1°C – 40%

  • Saitama: 11°C / 3°C – 40%

  • Utsunomiya: 12°C / 1°C – 50%

  • Mito: 12°C / 2°C – 60%

  • Chiba: 11°C / 4°C – 60%

  • Tokio: 12°C / 4°C – 50%

  • Yokohama: 11°C / 5°C – 50%

  • Kōfu: 14°C / -1°C – 40%

  • Nagano: 10°C / -5°C – 60%

📌 Cielos parcialmente despejados con posibilidad de lluvia ligera en zonas costeras. Gran diferencia entre mañana fría y tarde más suave.

🔎 Consejo: Ideal para actividades al aire libre en la tarde, pero llevar abrigo ligero para el regreso nocturno.

 

🌤️ TŌKAI: Ambiente templado y estable

  • Gifu: 13°C / 1°C – 40%

  • Tsu: 13°C / 1°C – 40%

  • Nagoya: 13°C / 1°C – 20%

  • Shizuoka: 15°C / 4°C – 50%

📌 Jornada mayormente soleada. En Shizuoka podría presentarse lluvia breve por la tarde.

🔎 Consejo: Buen día para lavado y ventilación, pero vigilar el pronóstico si se reside cerca de la costa.

 

🌊 HOKURIKU: Nubosidad y lluvias frecuentes

  • Niigata: 10°C / 0°C – 80%

  • Toyama: 12°C / -1°C – 70%

  • Kanazawa: 10°C / -1°C – 80%

  • Fukui: 10°C / -3°C – 70%

📌 Lluvias intermitentes y cielo cubierto. Sensación térmica más baja por humedad.

🔎 Consejo: Paraguas indispensable. Atención a crecidas en ríos de montaña.

 

☀️ KANSAI: Día agradable con baja probabilidad de lluvia

  • Kyoto: 13°C / 0°C – 50%

  • Otsu: 12°C / -1°C – 50%

  • Nara: 12°C / -2°C – 20%

  • Osaka: 13°C / 1°C – 20%

  • Kobe: 13°C / 1°C – 20%

  • Wakayama: 13°C / 1°C – 20%

📌 Clima mayormente estable, con cielos despejados en la franja sur.

🔎 Consejo: Excelente día para caminatas. Mantener abrigo ligero por la mañana.

 

☀️ SHIKOKU: Ambiente seco y templado

  • Takamatsu: 13°C / 1°C – 20%

  • Matsuyama: 13°C / 3°C – 40%

  • Tokushima: 13°C / 2°C – 20%

  • Kōchi: 15°C / 1°C – 20%

📌 Predominio de sol y clima agradable.

🔎 Consejo: Hidratación adecuada pese al clima fresco.

 

🌤️ CHŪGOKU: Alternancia de sol y nubes

  • Tottori: 10°C / -1°C – 80%

  • Matsue: 10°C / 0°C – 50%

  • Okayama: 13°C / 0°C – 20%

  • Hiroshima: 12°C / 2°C – 40%

  • Yamaguchi: 12°C / 2°C – 40%

📌 Más lluvias en la costa del Mar de Japón; clima más estable hacia el interior.

 

🌙 KYŪSHŪ: Templado y estable

  • Fukuoka: 14°C / 6°C – 40%

  • Saga: 15°C / 6°C – 20%

  • Nagasaki: 15°C / 7°C – 40%

  • Kumamoto: 15°C / 7°C – 10%

  • Ōita: 12°C / 6°C – 10%

  • Miyazaki: 14°C / 10°C – 20%

  • Kagoshima: 18°C / 8°C – 10%

  • Amami: 18°C / 14°C – 30%

📌 Sensación casi primaveral en Kagoshima y Amami.

 

🌺 OKINAWA: Clima subtropical con lluvias aisladas

  • Naha: 20°C / 16°C – 40%

  • Nago: 19°C / 15°C – 40%

  • Kumejima: 19°C / 15°C – 30%

  • Minamidaitō: 23°C / 15°C – 50%

  • Miyakojima: 19°C / 16°C – 60%

  • Ishigaki: 20°C / 16°C – 60%

  • Yonaguni: 19°C / 17°C – 40%

📌 Ambiente cálido con posibilidad de lluvias cortas.

🔎 Consejo: Ropa ligera, pero llevar impermeable por chubascos tropicales.

 

📊 Panorama general

Japón presenta este miércoles una clara división climática: invierno activo en el norte y anticipo de primavera en el sur. Las diferencias térmicas entre regiones superan los 20 grados, lo que obliga a adaptar vestimenta y planificación según la zona.

📌 Recomendación nacional:
Revisar el pronóstico local antes de salir, especialmente en regiones con riesgo de nieve o lluvia. Los cambios bruscos pueden afectar la salud respiratoria y cardiovascular.

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

