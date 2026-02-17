[tenki yohō] miércoles 18 de febrero

CLIMA DIVIDIDO Y CONTRASTES MARCADOS: MIENTRAS HOKKAIDO MANTIENE ALERTA POR NIEVE Y FRÍO, OKINAWA ROZA TEMPERATURAS CASI PRIMAVERALES

📍Tōkyō | 17 de febrero

El mapa meteorológico para este miércoles muestra un Japón dividido en dos grandes escenarios: mientras Hokkaido y el norte de Tōhoku continúan bajo influencia de aire frío con nevadas y temperaturas bajo cero durante la noche, el oeste y sur del país experimentan máximas que rozan los 15 a 23 grados, anticipando una sensación casi primaveral. A continuación, el detalle completo por regiones y ciudades.

❄️ HOKKAIDO: Nevadas frecuentes y frío persistente

Wakkanai: 1°C / -1°C – 90%

Asahikawa: 4°C / -5°C – 70%

Abashiri: 3°C / -7°C – 30%

Sapporo: 4°C / -2°C – 80%

Muroran: 4°C / 0°C – 80%

Hakodate: 5°C / 0°C – 80%

Kushiro: 4°C / -6°C – 60%

📌 Jornada mayormente nublada con nieve intermitente, especialmente en el norte y centro. Las temperaturas mínimas siguen bajo cero, generando riesgo de hielo en carreteras y veredas.

🔎 Consejo: Precaución al conducir en la mañana y noche. Uso obligatorio de calzado antideslizante y tiempo extra para desplazamientos.

🌨️ TŌHOKU: Lluvias, nieve y fuerte amplitud térmica

Aomori: 6°C / -4°C – 80%

Akita: 7°C / -1°C – 100%

Morioka: 7°C / -3°C – 80%

Yamagata: 9°C / -2°C – 70%

Sendai: 9°C / -1°C – 50%

Fukushima: 12°C / -1°C – 50%

📌 Lluvia y nieve mezclada en la franja costera del Mar de Japón. En el Pacífico, más presencia de sol pero frío matinal intenso.

🔎 Consejo: Abrigo por capas. Atención especial a personas mayores ante cambios bruscos de temperatura.

🌤️ KANTŌ y KŌSHIN: Mañanas frías, tardes templadas

Maebashi: 14°C / 1°C – 40%

Saitama: 11°C / 3°C – 40%

Utsunomiya: 12°C / 1°C – 50%

Mito: 12°C / 2°C – 60%

Chiba: 11°C / 4°C – 60%

Tokio: 12°C / 4°C – 50%

Yokohama: 11°C / 5°C – 50%

Kōfu: 14°C / -1°C – 40%

Nagano: 10°C / -5°C – 60%

📌 Cielos parcialmente despejados con posibilidad de lluvia ligera en zonas costeras. Gran diferencia entre mañana fría y tarde más suave.

🔎 Consejo: Ideal para actividades al aire libre en la tarde, pero llevar abrigo ligero para el regreso nocturno.

🌤️ TŌKAI: Ambiente templado y estable

Gifu: 13°C / 1°C – 40%

Tsu: 13°C / 1°C – 40%

Nagoya: 13°C / 1°C – 20%

Shizuoka: 15°C / 4°C – 50%

📌 Jornada mayormente soleada. En Shizuoka podría presentarse lluvia breve por la tarde.

🔎 Consejo: Buen día para lavado y ventilación, pero vigilar el pronóstico si se reside cerca de la costa.

🌊 HOKURIKU: Nubosidad y lluvias frecuentes

Niigata: 10°C / 0°C – 80%

Toyama: 12°C / -1°C – 70%

Kanazawa: 10°C / -1°C – 80%

Fukui: 10°C / -3°C – 70%

📌 Lluvias intermitentes y cielo cubierto. Sensación térmica más baja por humedad.

🔎 Consejo: Paraguas indispensable. Atención a crecidas en ríos de montaña.

☀️ KANSAI: Día agradable con baja probabilidad de lluvia

Kyoto: 13°C / 0°C – 50%

Otsu: 12°C / -1°C – 50%

Nara: 12°C / -2°C – 20%

Osaka: 13°C / 1°C – 20%

Kobe: 13°C / 1°C – 20%

Wakayama: 13°C / 1°C – 20%

📌 Clima mayormente estable, con cielos despejados en la franja sur.

🔎 Consejo: Excelente día para caminatas. Mantener abrigo ligero por la mañana.

☀️ SHIKOKU: Ambiente seco y templado

Takamatsu: 13°C / 1°C – 20%

Matsuyama: 13°C / 3°C – 40%

Tokushima: 13°C / 2°C – 20%

Kōchi: 15°C / 1°C – 20%

📌 Predominio de sol y clima agradable.

🔎 Consejo: Hidratación adecuada pese al clima fresco.

🌤️ CHŪGOKU: Alternancia de sol y nubes

Tottori: 10°C / -1°C – 80%

Matsue: 10°C / 0°C – 50%

Okayama: 13°C / 0°C – 20%

Hiroshima: 12°C / 2°C – 40%

Yamaguchi: 12°C / 2°C – 40%

📌 Más lluvias en la costa del Mar de Japón; clima más estable hacia el interior.

🌙 KYŪSHŪ: Templado y estable

Fukuoka: 14°C / 6°C – 40%

Saga: 15°C / 6°C – 20%

Nagasaki: 15°C / 7°C – 40%

Kumamoto: 15°C / 7°C – 10%

Ōita: 12°C / 6°C – 10%

Miyazaki: 14°C / 10°C – 20%

Kagoshima: 18°C / 8°C – 10%

Amami: 18°C / 14°C – 30%

📌 Sensación casi primaveral en Kagoshima y Amami.

🌺 OKINAWA: Clima subtropical con lluvias aisladas

Naha: 20°C / 16°C – 40%

Nago: 19°C / 15°C – 40%

Kumejima: 19°C / 15°C – 30%

Minamidaitō: 23°C / 15°C – 50%

Miyakojima: 19°C / 16°C – 60%

Ishigaki: 20°C / 16°C – 60%

Yonaguni: 19°C / 17°C – 40%

📌 Ambiente cálido con posibilidad de lluvias cortas.

🔎 Consejo: Ropa ligera, pero llevar impermeable por chubascos tropicales.

📊 Panorama general

Japón presenta este miércoles una clara división climática: invierno activo en el norte y anticipo de primavera en el sur. Las diferencias térmicas entre regiones superan los 20 grados, lo que obliga a adaptar vestimenta y planificación según la zona.

📌 Recomendación nacional:

Revisar el pronóstico local antes de salir, especialmente en regiones con riesgo de nieve o lluvia. Los cambios bruscos pueden afectar la salud respiratoria y cardiovascular.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

