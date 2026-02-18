Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 19 de febrero

PorNoticiasNippon

Feb 18, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

 INTENSAS NEVADAS Y BAJO CERO EN EL NORTE MIENTRAS EL SUR ROZA LOS 22 GRADOS BAJO CIELOS CASI PRIMAVERALES

 

 📍Tōkyō  |  18 de febrero

Japón vivirá este jueves una jornada marcada por un contraste climático extremo: mientras el norte continúa bajo la influencia de aire frío con nevadas intermitentes y temperaturas bajo cero, el centro y sur del país disfrutarán de cielos mayormente despejados y máximas que en algunas zonas rozarán los 20°C. A continuación, el panorama completo por regiones, ciudad por ciudad, con recomendaciones prácticas.

 

❄️ HOKKAIDŌ — NIEVE PERSISTENTE Y AMBIENTE GLACIAL

El aire frío domina la isla más septentrional. Nevadas frecuentes y sensación térmica más baja por viento.

Ciudades:

  • Sapporo: -1°C / -3°C | 90% nieve

  • Asahikawa: 0°C / -5°C | 60%

  • Wakkanai: -3°C / -3°C | 70%

  • Abashiri: 0°C / -3°C | 70%

  • Kushiro: 4°C / -1°C | 70%

  • Muroran: 1°C / -3°C | 60%

  • Hakodate: 1°C / -5°C | 40%

🔎 Análisis: Riesgo de acumulación en zonas costeras del Mar del Japón. Carreteras con hielo negro en la madrugada.

🧣 Consejo: Botas antideslizantes, guantes térmicos y prever retrasos en transporte.

 

🌨️ TOHŌKU — NUBOSIDAD Y NIEVE DISPERSA

Persisten condiciones invernales, aunque con menos intensidad que en Hokkaidō.

Ciudades:

  • Aomori: 0°C / -3°C | 60%

  • Akita: 1°C / -2°C | 60%

  • Yamagata: 3°C / -2°C | 60%

  • Morioka: 1°C / -3°C | 40%

  • Sendai: 4°C / 0°C | 40%

  • Fukushima: 5°C / 0°C | 50%

🔎 Análisis: En la costa del Pacífico (Sendai, Fukushima) se abren claros parciales.

🧥 Consejo: Abrigo grueso por la mañana; posible derretimiento parcial al mediodía y recongelación nocturna.

 

🌤️ HOKURIKU — TRANSICIÓN ENTRE NUBES Y CLAROS

Zona bisagra entre nieve norteña y estabilidad central.

Ciudades:

  • Niigata: 4°C / 0°C | 70%

  • Toyama: 6°C / -1°C | 40%

  • Kanazawa: 5°C / 0°C | 40%

  • Fukui: 6°C / 1°C | 50%

🔎 Análisis: Posible precipitación intermitente, especialmente en Niigata.

🧤 Consejo: Llevar paraguas plegable y chaqueta impermeable.

 

☀️ KANTŌ & KŌSHIN — CIELOS DESPEJADOS Y GRAN AMPLITUD TÉRMICA

Ambiente seco y soleado. Madrugadas frías, tardes templadas.

Ciudades:

  • Maebashi: 9°C / 1°C | 10%

  • Saitama: 10°C / -1°C | 20%

  • Utsunomiya: 9°C / -2°C | 10%

  • Mito: 10°C / -2°C | 10%

  • Chiba: 10°C / 3°C | 10%

  • Tokyo: 11°C / 2°C | 20%

  • Yokohama: 10°C / 3°C | 20%

  • Kōfu: 12°C / -3°C | 0%

  • Nagano: 4°C / -3°C | 20%

🔎 Análisis: Aire seco favorece aumento de polen en próximas semanas.

🧴 Consejo: Hidratación, crema labial y cuidado de garganta.

 

🌞 CHŪGOKU — ESTABILIDAD CON NUBOSIDAD PARCIAL

Temperaturas más suaves.

Ciudades:

  • Tottori: 8°C / 0°C | 30%

  • Matsue: 9°C / -1°C | 20%

  • Okayama: 11°C / -1°C | 10%

  • Hiroshima: 10°C / 0°C | 20%

  • Yamaguchi: 12°C / -1°C | 30%

🧢 Consejo: Ideal para actividades al aire libre en horas centrales.

 

🌤️ TŌKAI — SOL DOMINANTE

Ciudades:

  • Gifu: 10°C / 2°C | 20%

  • Nagoya: 10°C / 1°C | 10%

  • Shizuoka: 11°C / 0°C | 10%

  • Tsu: 9°C / 2°C | 20%

 

☀️ SHIKOKU — AMBIENTE TEMPLADO

Ciudades:

  • Takamatsu: 10°C / 0°C | 10%

  • Matsuyama: 10°C / 1°C | 20%

  • Tokushima: 9°C / 1°C | 20%

  • Kōchi: 13°C / 1°C | 20%

 

🌤️ KYŪSHŪ — ASCENSO TÉRMICO NOTABLE

Ciudades:

  • Fukuoka: 13°C / 4°C | 50%

  • Saga: 14°C / 4°C | 30%

  • Nagasaki: 13°C / 4°C | 30%

  • Kumamoto: 13°C / 1°C | 30%

  • Ōita: 10°C / 4°C | 30%

  • Miyazaki: 15°C / 3°C | 30%

  • Kagoshima: 16°C / 4°C | 30%

  • Amami: 19°C / 13°C | 40%

 

🌺 OKINAWA — CASI VERANO

Ciudades:

  • Naha: 20°C / 14°C | 20%

  • Nago: 19°C / 13°C | 20%

  • Minami-Daitō: 21°C / 13°C | 20%

  • Miyakojima: 21°C / 15°C | 30%

  • Ishigaki: 22°C / 17°C | 50%

  • Yonaguni: 22°C / 16°C | 30%

  • Kumejima: 20°C / 13°C | 40%

🌊 Consejo: Precaución con lluvias aisladas en Ishigaki.

 

📊 PANORAMA NACIONAL

  • ❄️ Norte: Persisten condiciones invernales severas.

  • 🌤️ Centro: Estabilidad y cielos despejados.

  • 🌺 Sur: Ambiente templado a cálido.

El país vive una jornada que resume la geografía climática japonesa: desde nieve intensa en Sapporo hasta 22°C en Ishigaki el mismo día.

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 18 de febrero

Feb 17, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 17 de febrero

Feb 16, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 16 de febrero

Feb 15, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 19 de febrero

2026-02-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Precios

[neage] Japón revive la crisis del huevo

2026-02-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo

[mayakutorihiki ] Seguridad fronteriza en tensión

2026-02-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi]   Ken’en undō no hi

2026-02-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.