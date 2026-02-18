Noticias Nippon

[kinenbi]   Ken’en undō no hi

Feb 18, 2026

DEL HUMO EN OFICINAS Y TRENES AL SILENCIO LIMPIO DE LOS ANDENES — LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUE TRANSFORMÓ LA CULTURA DEL TABACO EN JAPÓN

 

 📍Tōkyō  |  18 de febrero

El 18 de febrero de 1978 (Showa 53), unas 40 personas se reunieron en el barrio de Yotsuya, en Tokio, para fundar la organización “Grupo para establecer el derecho a no inhalar humo”. En aquella época, fumar era algo completamente normal en Japón: oficinas, restaurantes, estaciones y trenes estaban llenos de humo. Casi nadie cuestionaba esa costumbre.

Sin embargo, aquel pequeño grupo introdujo una palabra nueva y poderosa: “ken’enken” (嫌煙権), que significa “el derecho a no ser expuesto al humo”. El término se inspiró en el concepto jurídico de “derecho a la luz solar” (nichōken), que protege el acceso a la luz en zonas urbanas. Así nació la idea de que respirar aire limpio también debía considerarse un derecho.

En ese momento ya existía en Sapporo una asociación para proteger a no fumadores, pero el uso del término “derecho” marcó un punto de inflexión. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente la iniciativa y el movimiento antitabaco comenzó a expandirse por todo el país.

 

🚄 El impacto en el Shinkansen

Uno de los primeros logros visibles fue la introducción de vagones para no fumadores en el Shinkansen “Hikari”. Décadas después, en la reforma de horarios de marzo de 2017, los trenes regulares Nozomi y Hikari del Tokaido Shinkansen pasaron a ser completamente libres de humo en sus asientos, tras la unificación con los modelos N700A.

Desde entonces, se eliminaron los vagones para fumadores en los servicios regulares, manteniéndose únicamente salas cerradas para fumar.

Lo que antes era normal —ceniceros en cada asiento— se convirtió en parte del pasado.

 

⚖ Cambios legales y conciencia social

El movimiento también influyó en la legislación y en la percepción pública sobre la salud:

  • Aplicación de la Ley de Promoción de la Salud con medidas más estrictas contra el humo pasivo.

  • Entrada en vigor del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

  • Expansión de espacios libres de humo en hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, estaciones, grandes almacenes y restaurantes.

  • Promoción del concepto de “separación de espacios” (bun’en), como medida intermedia.

Además, el 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, establecido por la World Health Organization(OMS), reforzando el enfoque internacional de la lucha contra el tabaquismo.

 
 

 
 

 

📰 Conclusión — Cuando el aire se volvió un derecho

Lo que comenzó con apenas 40 ciudadanos en un salón de Tokio terminó transformando la vida cotidiana en Japón. Hoy, viajar en tren, esperar en una estación o entrar a un hospital sin humo es algo natural para las nuevas generaciones.

El 18 de febrero no solo recuerda el nacimiento de un movimiento.
Recuerda el momento en que la sociedad japonesa empezó a entender que el aire limpio también es un derecho.

 

 

📊 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado
嫌煙運動 Ken’en Undō 嫌 (ken) = rechazo / desagrado
煙 (en) = humo
運動 (undō) = movimiento		 Movimiento antitabaco
嫌煙権 Ken’enken 嫌煙 (ken’en) = rechazo al humo
権 (ken) = derecho		 Derecho a no ser expuesto al humo
受動喫煙 Judō Kitsuen 受動 (judō) = pasivo
喫煙 (kitsuen) = fumar		 Humo pasivo / exposición involuntaria
分煙 Bun’en 分 (bun) = separar
煙 (en) = humo		 Separación de áreas para fumadores y no fumadores
禁煙 Kin’en 禁 (kin) = prohibir
煙 (en) = humo		 Prohibición de fumar / espacio libre de humo
健康増進法 Kenkō Zōshin Hō 健康 (kenkō) = salud
増進 (zōshin) = promoción
法 (hō) = ley		 Ley de Promoción de la Salud

