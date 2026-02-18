[kinenbi]   Ken’en undō no hi

DEL HUMO EN OFICINAS Y TRENES AL SILENCIO LIMPIO DE LOS ANDENES — LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUE TRANSFORMÓ LA CULTURA DEL TABACO EN JAPÓN

📍Tōkyō | 18 de febrero

El 18 de febrero de 1978 (Showa 53), unas 40 personas se reunieron en el barrio de Yotsuya, en Tokio, para fundar la organización “Grupo para establecer el derecho a no inhalar humo”. En aquella época, fumar era algo completamente normal en Japón: oficinas, restaurantes, estaciones y trenes estaban llenos de humo. Casi nadie cuestionaba esa costumbre.

Sin embargo, aquel pequeño grupo introdujo una palabra nueva y poderosa: “ken’enken” (嫌煙権), que significa “el derecho a no ser expuesto al humo”. El término se inspiró en el concepto jurídico de “derecho a la luz solar” (nichōken), que protege el acceso a la luz en zonas urbanas. Así nació la idea de que respirar aire limpio también debía considerarse un derecho.

En ese momento ya existía en Sapporo una asociación para proteger a no fumadores, pero el uso del término “derecho” marcó un punto de inflexión. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente la iniciativa y el movimiento antitabaco comenzó a expandirse por todo el país.

🚄 El impacto en el Shinkansen

Uno de los primeros logros visibles fue la introducción de vagones para no fumadores en el Shinkansen “Hikari”. Décadas después, en la reforma de horarios de marzo de 2017, los trenes regulares Nozomi y Hikari del Tokaido Shinkansen pasaron a ser completamente libres de humo en sus asientos, tras la unificación con los modelos N700A.

Desde entonces, se eliminaron los vagones para fumadores en los servicios regulares, manteniéndose únicamente salas cerradas para fumar.

Lo que antes era normal —ceniceros en cada asiento— se convirtió en parte del pasado.

⚖ Cambios legales y conciencia social

El movimiento también influyó en la legislación y en la percepción pública sobre la salud:

Aplicación de la Ley de Promoción de la Salud con medidas más estrictas contra el humo pasivo.

Entrada en vigor del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Expansión de espacios libres de humo en hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, estaciones, grandes almacenes y restaurantes.

Promoción del concepto de “separación de espacios” (bun’en), como medida intermedia.

Además, el 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, establecido por la World Health Organization(OMS), reforzando el enfoque internacional de la lucha contra el tabaquismo.











📰 Conclusión — Cuando el aire se volvió un derecho

Lo que comenzó con apenas 40 ciudadanos en un salón de Tokio terminó transformando la vida cotidiana en Japón. Hoy, viajar en tren, esperar en una estación o entrar a un hospital sin humo es algo natural para las nuevas generaciones.

El 18 de febrero no solo recuerda el nacimiento de un movimiento.

Recuerda el momento en que la sociedad japonesa empezó a entender que el aire limpio también es un derecho.

📊 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 嫌煙運動 Ken’en Undō 嫌 (ken) = rechazo / desagrado

煙 (en) = humo

運動 (undō) = movimiento Movimiento antitabaco 嫌煙権 Ken’enken 嫌煙 (ken’en) = rechazo al humo

権 (ken) = derecho Derecho a no ser expuesto al humo 受動喫煙 Judō Kitsuen 受動 (judō) = pasivo

喫煙 (kitsuen) = fumar Humo pasivo / exposición involuntaria 分煙 Bun’en 分 (bun) = separar

煙 (en) = humo Separación de áreas para fumadores y no fumadores 禁煙 Kin’en 禁 (kin) = prohibir

煙 (en) = humo Prohibición de fumar / espacio libre de humo 健康増進法 Kenkō Zōshin Hō 健康 (kenkō) = salud

増進 (zōshin) = promoción

法 (hō) = ley Ley de Promoción de la Salud

