[kinenbi]    Puroresu no hi

Del sumo al mito: la noche en que Rikidōzan transformó una lucha en un símbolo de resurrección para un Japón herido por la posguerra

📍Tōkyō | 19 de febrero

Cada 19 de febrero, Japón recuerda una fecha que cambió para siempre el entretenimiento deportivo del país: el Puroresu no Hi – プロレスの日 (Día de la lucha libre profesional). No es solo una efeméride; es el aniversario de una noche que paralizó a una nación que todavía sanaba las heridas de la posguerra.

🏟️ 1954: EL COMBATE QUE ENCENDIÓ A TODO UN PAÍS

El 19 de febrero de 1954 (昭和29年) se celebró en el antiguo Kuramae Kokugikan ( 蔵前国技館) de Tokio el primer gran combate internacional de lucha libre profesional en Japón.

En el cuadrilátero:

🇯🇵 Rikidōzan

🇯🇵 Kimura Masahiko

vs.

🇨🇦 Sharp Brothers

El combate fue por el título mundial en parejas de la NWA. Pero más allá del cinturón, estaba en juego algo mucho más grande: el orgullo nacional.

📺 NHK y Nippon TV transmitieron simultáneamente el evento, algo inédito para la época.

📍 En la salida oeste de la estación de Shinbashi, unas 20 mil personas se aglomeraron frente a televisores públicos.

Japón entero vibraba.

🇯🇵 EL HÉROE QUE GOLPEABA CON ORGULLO

Rikidōzan, nacido en 1924, había sido luchador de sumo.

Altura: 176 cm

Peso: 116 kg

Su arma legendaria: el karate chop.

Cada vez que derribaba a un extranjero sobre la lona, el público no veía solo una llave o un golpe… veía una metáfora. Japón, derrotado en la guerra, ahora se levantaba simbólicamente frente a potencias extranjeras.

Aunque su vida privada estuvo rodeada de controversias, su impacto fue indiscutible. Por eso es recordado como:

🏆 " Nihon puroresu-kai no chichi – 日本プロレス界の父" ( El Padre del Pro Wrestling Japonés).











🗓️ OTRA FECHA CLAVE: 30 DE JULIO

Existe además el Puroresu Kinenbi (プロレス記念日), celebrado el 30 de julio, fecha vinculada a la fundación de la Asociación Japonesa de Pro Wrestling.

Dos fechas, un mismo legado.

🎌 MÁS QUE UN DEPORTE

En el Japón de los años 50, el pro wrestling no era solo entretenimiento. Era narrativa nacional.

Era reconstrucción psicológica.

Era identidad.

El ring se convirtió en escenario de una historia colectiva: la de un país que volvía a creer en sí mismo.

Hoy, más de siete décadas después, el 19 de febrero sigue recordando aquella noche en la que el sonido del gong no solo anunció un combate…

🔔 Anunció el nacimiento de una pasión que marcaría generaciones.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado プロレス Puroresu Pro + Wrestling Lucha libre profesional 国際試合 Kokusai shiai 国際 (internacional) + 試合 (combate) Combate internacional 世界タッグ戦 Sekai taggu-sen 世界 (mundial) + タッグ (pareja) + 戦 (batalla) Campeonato mundial en parejas 街頭テレビ Gaitō terebi 街頭 (calle) + テレビ (televisión) Televisor público en la calle 空手チョップ Karate choppu 空手 (karate) + チョップ (golpe) Golpe tipo “karate chop” 日本プロレス界の父 Nihon puroresu-kai no chichi 日本 (Japón) + プロレス界 (mundo del pro wrestling) + 父 (padre) Padre del pro wrestling japonés

