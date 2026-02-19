Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 20 de febrero

PorNoticiasNippon

Feb 19, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報
El frío retrocede paso a paso, pero la amenaza invisible del polen se intensifica y pone en alerta a millones desde Kantō hasta Kyūshu

 

 📍Tōkyō  |  19 de febrero

Este viernes, Japón amanecerá bajo un escenario climático dividido pero relativamente estable. Mientras el norte disfrutará de más horas de sol, el centro del país permanecerá bajo cielos nublados y el sur comienza a recuperar la luminosidad tras lluvias matinales. En paralelo, el polen se convertirá en el verdadero protagonista de la jornada.

 

🗾 Norte de Japón: Sol predominante y frío más moderado

El norte del país, especialmente Hokkaido y el norte de Tohoku, se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión. Esto permitirá que el sol domine gran parte del día.

Sin embargo, por la tarde podrían registrarse lluvias o nevadas aisladas en zonas del lado del Mar de Japón. No se prevén acumulaciones importantes, pero sí precipitaciones puntuales.

📍 Temperaturas destacadas:

  • Sendai: 9°C (5 grados más que ayer)
  • Kanazawa: 11°C (4 grados más que el miércoles)

La sensación térmica mejorará ligeramente y el frío se percibe menos intenso que en jornadas anteriores.

 

 

☁️ De Kanto a Kinki: Cielos cubiertos y lluvias pasajeras

Una baja presión desarrollándose al sur de Honshu influye en las regiones de Kanto, Tokai y Kinki. Durante gran parte del día, el cielo permanecerá cubierto.

Por la tarde, podrían presentarse lluvias intermitentes en algunos puntos. Se recomienda salir con paraguas plegable, especialmente en áreas urbanas.

📍 Temperaturas previstas:

  • Tokio: 12°C
  • Nagoya: 11°C
  • Osaka: 11°C

Valores similares a los del día anterior.

 

🌤️ Kyushu: Lluvias matinales y mejora progresiva

En el norte de Kyushu —Fukuoka, Nagasaki, Saga y Kumamoto— se registrarán lluvias débiles durante la mañana. No obstante, el tiempo mejora gradualmente y se espera mayor presencia de sol hacia el mediodía y la tarde.

📍 Temperaturas más cálidas:

  • Kochi: más de 15°C
  • Fukuoka: más de 15°C
  • Kagoshima: más de 15°C

En el sur, el ambiente ya se siente claramente templado.

 

🌸 Polen en aumento: comienza la fase intensa de la temporada

Desde Kanto hasta Kyushu, varias zonas entran oficialmente en la etapa fuerte de la temporada de polen.

Para este viernes:

  • Tokio: nivel “alto”
  • Fukuoka: nivel “moderado-alto”

De cara al fin de semana largo (21 al 23), las temperaturas subirán considerablemente, lo que provocará un aumento brusco en la dispersión de polen. En Tokio y Shizuoka se prevé nivel “muy alto”.

El pico del polen de cedro japonés está cada vez más cerca.

🩺 Recomendaciones

  • Usar mascarilla con buen filtrado
  • Llevar gafas protectoras si es posible
  • Evitar tender ropa al exterior
  • Lavarse el rostro y el cabello al regresar a casa
  • Consultar tratamiento preventivo en caso de alergia diagnosticada

 

📌 Panorama general

El frío se suaviza en gran parte del país, pero el alivio térmico viene acompañado de un desafío estacional: el polen. Aunque el clima se mantiene relativamente estable y con pocas lluvias significativas, las personas con alergias deben extremar precauciones.

Japón transita lentamente del invierno a la antesala de la primavera. Y con ella, llegan no solo temperaturas más agradables, sino también los primeros síntomas de la temporada alérgica.

 

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

©2026 NoticiasNippon

