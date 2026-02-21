[tenki yohō] sábado 21 de febrero

Japón amanece bajo un cielo amplio y templado: la alta presión impulsa temperaturas de abril mientras el deshielo y el polen elevan las alertas silenciosas del fin de semana largo.

📍Tokio | 21 de febrero

Este sábado, el archipiélago japonés despierta bajo la influencia de un amplio sistema de alta presión. El resultado: cielos mayormente despejados en casi todo el país y un ascenso térmico que adelanta la sensación primaveral. En varias regiones, el termómetro marcará valores propios de marzo e incluso abril.

La atmósfera, dominada por un anticiclón cuyo centro se sitúa al sur de Japón, facilita la entrada de aire templado. La jornada se perfila luminosa, estable y sorprendentemente suave para finales de febrero.

🌤 Panorama nacional: sol generalizado y contraste norte–sur

Kyūshū a Tōkai y Hokuriku

Cielos despejados y ambiente templado. En ciudades como Kagoshima y Fukuoka, las máximas rondan los 19–20 °C. En Nagoya y Osaka, entre 16–17 °C.

Kantō (incluye Tokio)

Día soleado con alguna nube costera ocasional. En Tokio se prevén 15 °C de máxima. Sensación agradable al sol, fresca a la sombra.

Tōhoku y Hokuriku

Mayormente soleado, con máximas cercanas a 12–14 °C. En Sendai, alrededor de 12 °C.

Hokkaidō

Durante la mañana, algunas precipitaciones débiles (lluvia o nieve) en el suroeste. A lo largo del día, el sol gana terreno. Máximas en torno a 9–10 °C en Sapporo; en Kushiro, ambiente frío pero más luminoso.

Okinawa (Naha)

Intervalos de sol con posibilidad de chubascos pasajeros. Máxima cercana a 23 °C, clima casi primaveral.

🌡 Temperaturas: varios puntos con aire de abril

En la mayoría de las regiones, las máximas superarán los valores del día 20.

Okinawa: ~23 °C

Kyūshū a Kantō: 15 °C o más (con picos cercanos a 20 °C en el sur)

Hokuriku y Tōhoku: ~13 °C

Hokkaidō: ~10 °C

Este ascenso térmico acelera el deshielo en zonas de abundante acumulación.

⚠️ Atención en regiones con nieve: riesgo de avalanchas y caída de nieve de techos

La combinación de temperaturas elevadas y radiación solar intensifica el derretimiento. Se incrementa el riesgo de:

Avalanchas (雪崩 / なだれ, nadare)

Desprendimientos de nieve desde tejados

Superficies resbaladizas con nieve tipo “granizado”

Formación de grandes charcos y deterioro del pavimento

Conductores y peatones deben extremar precauciones, especialmente en áreas montañosas del norte y del mar del Japón.

🤧 Polen en aumento: comienza la fase intensa

El aire templado favorece la dispersión de polen de cedro (スギ花粉 / sugi kafun).

Tokio: nivel “alto” hoy sábado

Domingo 22 y lunes 23 (feriado): previsión de niveles “muy altos” en Tokio y “altos” en Hiroshima

Regiones más afectadas: Kantō, Tōkai, Chūgoku y norte de Kyūshū; también desde el sur de Kyūshū hasta el sur de Tōhoku

Recomendaciones prácticas

Uso de mascarilla y gafas protectoras

Ropa que no retenga fácilmente polen

Sacudir bien la ropa antes de entrar a casa

Evitar tender ropa al exterior en horas de mayor dispersión

📅 Perspectiva para el fin de semana largo

El domingo y lunes se espera más calor y viento más activo, lo que puede potenciar la dispersión de polen. Para quienes planean salir en este puente de tres días, el clima será favorable en términos de cielo despejado, pero exigirá prevención frente a alergias y precaución en zonas con nieve acumulada.

✍️ En pocas palabras

Japón vive este sábado una pausa luminosa del invierno. El sol domina, el aire se suaviza y la primavera asoma discretamente en el calendario. Pero bajo esa claridad también se activan fuerzas invisibles: el agua que corre bajo la nieve y el polen que flota en el aire.

Un día de luz amplia, sí, pero también de atención y equilibrio.

📊 Claves meteorológicas

Cielos mayormente despejados de Kyūshū a Tōhoku.

Hokkaidō: mejora progresiva tras algunas precipitaciones matinales.

Temperaturas por encima del promedio, con sensación de marzo–abril en varias ciudades.

Riesgo por deshielo: avalanchas, caída de nieve de techos y pavimento resbaladizo.

Polen en aumento: Tokio en nivel “alto”; domingo y lunes podrían alcanzar “muy alto”.

🧭 Términos clave de la noticia

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose y lectura Significado contextual 高気圧 Kōkiatsu 高 (kō: alto) + 気 (ki: aire/atmósfera) + 圧 (atsu: presión) Sistema de alta presión que estabiliza el tiempo y favorece cielos despejados. 暖かい空気 Atatakai kūki 暖かい (cálido) + 空気 (aire) Aire templado que eleva las temperaturas. 雪解け Yukidoke 雪 (yuki: nieve) + 解け (doke: derretirse) Deshielo; proceso acelerado por el calor. 雪崩（なだれ） Nadare 雪 (nieve) + 崩れ (derrumbe) Avalancha; riesgo en zonas con acumulación inestable. 落雪 Rakketsu 落 (raku/ochi: caer) + 雪(nieve) Caída de nieve desde techos o estructuras. 路面状況 Romen jōkyō 路面 (superficie vial) + 状況(condición) Estado del pavimento, puede deteriorarse por agua y nieve blanda. スギ花粉 Sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro, principal causante de alergias estacionales. 飛散 Hisan 飛 (volar) + 散 (dispersarse) Dispersión de partículas (polen) en el aire. 非常に多い Hijō ni ōi 非常に (muy) + 多い(abundante) Nivel “muy alto” en pronósticos de polen. 三連休 Sanrenkyū 三 (tres) + 連 (consecutivo) + 休 (descanso) Fin de semana largo de tres días.

