Efemérides

[kinenbi]    Arerugī no hi

Cuando un simple estornudo encontró explicación científica

 

 📍Tōkyō  | 20 de febrero

Un día como hoy en 1966 quedó registrado como un día histórico en la medicina mundial. En esa fecha, el inmunólogo japonés Ishizaka Kimishige, junto a su esposa y colaboradora Ishizaka Teruko, anunció el descubrimiento de un anticuerpo clave en las reacciones alérgicas: la Inmunoglobulina E, conocida como IgE.

Este hallazgo permitió explicar científicamente por qué el cuerpo reacciona de forma exagerada ante sustancias aparentemente inofensivas como el polen o ciertos alimentos.

En 1995, la Japan Allergy Association estableció oficialmente el 20 de febrero como el Día de la Alergia en Japón. Además, la semana alrededor de esta fecha se dedica a campañas educativas y actividades de concientización para pacientes y profesionales de la salud.

 

El descubrimiento que dio respuestas

Antes de 1966, las alergias eran un fenómeno clínico conocido, pero su mecanismo exacto no estaba completamente claro.

En los laboratorios de la Johns Hopkins University, el equipo logró aislar la IgE a partir de la sangre de pacientes con alergia al polen. Fue la primera vez que se identificó con precisión el anticuerpo responsable de activar la respuesta alérgica.

Gracias a este avance, hoy existen pruebas específicas de sangre que permiten medir los niveles de IgE y diagnosticar distintos tipos de alergias.

 

¿Cómo funciona la IgE?

La IgE es un tipo de anticuerpo producido por los linfocitos B. En los mamíferos existen cinco clases principales de inmunoglobulinas:

Tipo Función principal
IgG Defensa general contra infecciones
IgA Protección de mucosas
IgM Primera respuesta inmunológica
IgD Regulación del sistema inmune
IgE Responsable de reacciones alérgicas

Cuando una persona alérgica entra en contacto con una sustancia que su cuerpo identifica como amenaza:

  1. La IgE reconoce esa sustancia.

  2. Se activan células del sistema inmunológico.

  3. Se libera histamina.

  4. Aparecen síntomas como estornudos, picazón, inflamación o dificultad para respirar.

 
 

 
 

Una fecha con impacto actual

Hoy se estima que una parte importante de la población japonesa sufre algún tipo de alergia, especialmente rinitis estacional, dermatitis atópica, alergias alimentarias o asma.

El 20 de febrero no es solo una conmemoración científica. Es el recuerdo de un descubrimiento japonés que permitió entender un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Un avance silencioso, pero decisivo, en la historia de la inmunología moderna.

 

📰 En pocas palabras

En Japón, millones de personas sufren alergias estacionales cada primavera. Lo que hoy parece una molestia común fue, durante décadas, un misterio médico.

El 20 de febrero no solo conmemora un descubrimiento científico. Recuerda el momento en que Japón ayudó a descifrar uno de los mecanismos más complejos del sistema inmunológico humano.

Un avance silencioso, pero determinante, que transformó la medicina moderna.

 

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado
アレルギー Arerugī Adaptación fonética del alemán “Allergie” Alergia
免疫 Men’eki 免 (evitar) + 疫 (enfermedad) Inmunidad
抗体 Kōtai 抗 (resistir) + 体 (cuerpo) Anticuerpo
免疫グロブリンE Men’eki guroburin Ī 免疫 (inmunidad) + globulin + E Inmunoglobulina E
抗原 Kōgen 抗 (resistir) + 原 (origen) Antígeno
花粉症 Kafunshō 花粉 (polen) + 症 (síndrome) Alergia al polen
喘息 Zensoku Asma
発見 Hakken 発 (descubrir) + 見 (ver) Descubrimiento
学会 Gakkai 学 (estudio) + 会 (reunión) Congreso científico

