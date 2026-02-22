[tenki yohō] domingo 22 de febrero

El invierno afloja, pero el aire se complica: temperaturas más suaves, polen en niveles muy altos y la inminente llegada de arena amarilla desde el continente

📍Tōkyō | 22 de febrero

Japón vivirá este domingo una jornada marcada por el dominio del sol en gran parte del archipiélago, con temperaturas que, en varias regiones, se adelantan al calendario estacional. Desde Kyūshū hasta Kantō, el aire cálido impulsado por un sistema de alta presión favorecerá cielos despejados y un ambiente más propio de marzo que del cierre de febrero.

En Tokio, el termómetro alcanzará los 18 °C, con una mínima de 5 °C, mientras que en Nagoya se espera una máxima de 19 °C y ligera inestabilidad por la tarde. Osaka registrará 21 °C, y en Hiroshima el mercurio subirá hasta los 19 °C. Más al oeste, Fukuoka llegará a 22 °C, consolidando un ambiente templado que invita a actividades al aire libre.

☀️ Norte aún frío, pero con cielo despejado

En contraste, el norte mantiene su carácter invernal. Sapporo tendrá una máxima de 9 °C y mínima de -3 °C, mientras que en Kushiro se esperan apenas 6 °C con mínima de -2 °C. Aunque el sol predominará, las primeras horas del día seguirán siendo rigurosas. En Sendai, el ascenso térmico será más notable, alcanzando los 15 °C.

La amplitud térmica —especialmente en regiones como Hokuriku y Tōhoku— obliga a mantener precaución con cambios bruscos entre mañana y tarde. En Niigata, por ejemplo, el día será soleado con 18 °C, pero la mínima caerá a 2 °C, lo que puede favorecer la formación de nieblas matinales.

🌺 Okinawa ya huele a primavera plena

En el extremo sur, Naha (Okinawa) vivirá una jornada casi primaveral, con 23 °C de máxima y 14 °C de mínima. El ambiente será estable y luminoso, reforzando la sensación de transición estacional adelantada.

📌 Claves del día

☀️ Alta presión cubriendo gran parte del país.

🌡️ Ascenso térmico significativo en el centro y oeste.

❄️ Mañanas frías persistentes en Hokkaidō.

🌬️ Diferencias marcadas entre norte y sur.

El mapa atmosférico refleja un Japón dividido entre el invierno resistente del norte y el anticipo primaveral del sur. Una jornada ideal para observar cómo el archipiélago, largo y diverso, vive simultáneamente dos estaciones.

🌲 Polen en aumento y llegada de kōsa

El viento del sur y el ascenso térmico favorecen una mayor dispersión de polen.

🔴 Muy alto: Tokio, sur de Kantō y Shizuoka

🟠 Alto: región de Chūgoku (incluida Hiroshima)

🟡 Moderado a elevado: Shikoku, Kansai y Tokai (excepto Shizuoka)

Desde esta noche y hasta el lunes 23 (feriado), se prevé la llegada de arena amarilla (kōsa), principalmente en el oeste del país.

La combinación de polen y arena puede intensificar síntomas alérgicos, incluso en personas que hasta ahora no habían presentado molestias.

🛡️ Recomendaciones

Usar mascarilla con buen ajuste.

Proteger los ojos si hay irritación.

Evitar tender ropa al exterior en zonas afectadas.

Lavarse manos y rostro al regresar a casa.

📌 En pocas palabras

Japón transita un día de transición estacional. El termómetro sube ligeramente, el cielo se muestra cambiante y el aire se carga de partículas. No es una jornada extrema, pero sí una señal clara de que el invierno comienza a ceder, mientras la primavera se anuncia en forma de viento, polen y arena continental.

🧭 Términos clave de la noticia

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose y lectura Significado contextual 高気圧 Kōkiatsu 高 (kō: alto) + 気 (ki: aire/atmósfera) + 圧 (atsu: presión) Sistema de alta presión que estabiliza el tiempo y favorece cielos despejados. 暖かい空気 Atatakai kūki 暖かい (cálido) + 空気 (aire) Aire templado que eleva las temperaturas. 雪解け Yukidoke 雪 (yuki: nieve) + 解け (doke: derretirse) Deshielo; proceso acelerado por el calor. 雪崩（なだれ） Nadare 雪 (nieve) + 崩れ (derrumbe) Avalancha; riesgo en zonas con acumulación inestable. 落雪 Rakketsu 落 (raku/ochi: caer) + 雪(nieve) Caída de nieve desde techos o estructuras. 路面状況 Romen jōkyō 路面(superficie vial) + 状況(condición) Estado del pavimento, puede deteriorarse por agua y nieve blanda. スギ花粉 Sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro, principal causante de alergias estacionales. 飛散 Hisan 飛 (volar) + 散(dispersarse) Dispersión de partículas (polen) en el aire. 非常に多い Hijō ni ōi 非常に (muy) + 多い(abundante) Nivel “muy alto” en pronósticos de polen. 三連休 Sanrenkyū 三 (tres) + 連(consecutivo) + 休(descanso) Fin de semana largo de tres días.

