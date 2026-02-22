[kinenbi]    Neko no hi

Japón convierte el “nyan-nyan-nyan” en un fenómeno nacional

📍Tōkyō | 22 de febrero

Cada 22 de febrero, Japón celebra una de sus fechas más entrañables del calendario conmemorativo: el Día del Gato (Neko no Hi). La elección no es casual. El número 2 se lee como “ni”, y al repetirse tres veces —2/2/2— evoca el maullido japonés “nyan, nyan, nyan”. Un juego fonético que terminó convirtiéndose en fenómeno cultural… y también económico.

🐈 Una fecha nacida del amor felino

El Día del Gato fue establecido en 1987 (año 62 de la era Shōwa) por el Comité Ejecutivo del Día del Gato, integrado por académicos y figuras culturales amantes de los felinos, en colaboración con la entonces Asociación de la Industria de Alimentos para Mascotas (hoy Asociación de Alimentos para Mascotas).

Entre los impulsores destacó el académico y traductor Yanase Naoki, reconocido amante de los gatos.

La fecha fue elegida mediante convocatoria pública nacional. De las 9.000 propuestas recibidas, casi el 30% coincidió en el 22 de febrero, precisamente por la asociación sonora con el maullido.

El espíritu de la conmemoración es claro:

“Agradecer la felicidad de vivir junto a los gatos y compartir esa alegría con ellos”.

Desde entonces, cada año se organizan concursos, campañas de adopción, eventos temáticos, lanzamientos de productos especiales y actividades de concienciación sobre bienestar animal.

En 2010 (año 22 de la era Heisei), la coincidencia numérica “22.2.22” dio lugar a celebraciones especiales, incluyendo sellos conmemorativos en oficinas postales de Mito, en la prefectura de Ibaraki.

🌍 Un fenómeno global

Aunque el 22 de febrero es exclusivo de Japón, otros países también tienen su propio Día del Gato:

En muchos países europeos: 17 de febrero (World Cat Day)

En Estados Unidos: 29 de octubre (National Cat Day)

A nivel internacional: 8 de agosto, instituido por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) como International Cat Day

Los gatos, silenciosos pero omnipresentes, han logrado lo que pocos símbolos culturales consiguen: trascender fronteras.











💴 La “Nekonomics”: casi 3 billones de yenes

Pero en Japón, el amor por los gatos no solo es emocional: también mueve cifras colosales.

El economista y profesor emérito de la Universidad de Kansai, Miyamoto Katsuhiro, especialista en estudios de impacto económico, estimó que la llamada “Nekonomics” —la economía generada en torno a los gatos— alcanzará en 2026 aproximadamente 2,9488 billones de yenes.

Una cifra que se acerca al impacto económico estimado de la Exposición Osaka-Kansai calculado en poco más de 3 billones de yenes.

📊 ¿Qué incluye este cálculo?

Gasto anual promedio por gato: 146.796 yenes

Alimentación, atención veterinaria, seguros y accesorios

Consumo en cafeterías de gatos y eventos temáticos

Turismo motivado por experiencias felinas

Productos y campañas comerciales relacionadas

En comparación con 2025 (2,9086 billones de yenes), el impacto aumentó en unos 40.200 millones de yenes.

📉 Menos gatos, más gasto

Sin embargo, hay un dato que preocupa:

El número de gatos domésticos disminuyó en aproximadamente 308.000 ejemplares respecto al año anterior.

El profesor Miyamoto advierte que el actual nivel elevado podría estar influido por la inflación. Si los precios se estabilizan, la llamada “Nekonomics” podría desacelerarse.

🐾 Más que cifras: compañía en tiempos modernos

En un Japón marcado por el envejecimiento poblacional y el aumento de hogares unipersonales, los gatos representan algo más profundo que un mercado.

Son compañía silenciosa.

Son alivio emocional.

Son presencia constante en apartamentos urbanos y protagonistas absolutos en redes sociales.

Casi 3 billones de yenes pueden impresionar en los titulares.

Pero detrás de esa cifra hay algo más sencillo y más poderoso:

Una mano que acaricia.

Un ronroneo en la noche.

Una vida compartida.

El 22 de febrero no celebra solo a los gatos.

Celebra la relación íntima entre humanos y felinos en el Japón contemporáneo. 🐾

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 猫の日 Neko no Hi 猫 (neko: gato) + の (partícula posesiva) + 日 (hi: día) Día del Gato 猫経済 Neko Keizai 猫 (gato) + 経済 (keizai: economía) Economía felina ネコノミクス Nekonomics ネコ (neko en katakana) + economics Término híbrido que describe el impacto económico generado por los gatos 経済効果 Keizai Kōka 経済 (economía) + 効果(efecto/impacto) Impacto económico 飼育費用 Shiiku Hiyō 飼育 (shiiku: cría/cuidado) + 費用 (costo) Gasto de mantenimiento de mascotas 愛猫家 Ainekoka 愛 (amor) + 猫 (gato) + 家(persona experta/aficionada) Amante de los gatos 記念日 Kinenbi 記念 (conmemoración) + 日(día) Día conmemorativo 国際猫の日 Kokusai Neko no Hi 国際 (internacional) + 猫 (gato) + の + 日 (día) Día Internacional del Gato



