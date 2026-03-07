[yakyū] ofensiva explosiva de los Samurai Japan

Corea golpea primero… pero Japón responde con dinamita: tres jonrones que sacuden el Clásico Mundial

📍Tokyo | 7 de marzo

La rivalidad más intensa del béisbol asiático volvió a encender el Tokyo Dome. En una noche de batazos monumentales y emociones que estremecieron a más de 40 mil aficionados, Samurai Japan derrotó 8-6 a Corea del Sur, logrando su segunda victoria consecutiva en el Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y extendiendo su impresionante racha a 11 juegos sin perder ante Corea en el WBC.

El partido comenzó cuesta arriba para Japón. Corea del Sur tomó ventaja temprana y llegó a colocarse 3-0 en la primera entrada, silenciando momentáneamente al público japonés. Pero la respuesta fue inmediata. Con un corredor en base, Seiya Suzuki encendió el estadio con un jonrón de dos carreras al jardín derecho-central, acercando a Japón en el marcador y devolviendo la energía al equipo local.

La verdadera explosión ofensiva llegó en la tercera entrada, que quedará registrada en la historia del torneo.

Primero, Shohei Ohtani conectó un monumental jonrón solitario, su segundo en partidos consecutivos, para empatar el juego. Apenas unos minutos después, Suzuki volvió a castigar el pitcheo coreano con su segundo cuadrangular del partido, esta vez hacia el jardín izquierdo-central. La ofensiva japonesa no se detuvo allí: Masataka Yoshida completó la ráfaga con otro jonrón hacia el jardín derecho.

Con ello, Japón logró tres cuadrangulares en una misma entrada, un hecho histórico para el equipo en el WBC y apenas la segunda vez que ocurre en la historia del torneo. La última vez había sido en 2009 cuando Venezuela conectó cuatro ante Italia.

Corea reaccionó y logró empatar el partido en la cuarta entrada, manteniendo la tensión en el estadio. Sin embargo, Japón volvió a tomar el control en el séptimo inning. Con las bases llenas y dos outs, Suzuki mostró paciencia y recibió una base por bolas que empujó la carrera del desempate. Acto seguido, Yoshida conectó un oportuno hit de dos carreras, ampliando la ventaja japonesa y prácticamente sellando el triunfo.

En el montículo, Yusei Kikuchi abrió el juego para Japón y lanzó tres entradas con 6 hits y 3 carreras permitidas. El relevo de Hiromi Itoh mantuvo al equipo en la pelea durante tres episodios más, y el momento clave llegó con Atsuki Taneichi, quien en la séptima entrada retiró tres bateadores consecutivos por ponche, frenando el impulso ofensivo coreano y devolviendo el control emocional al equipo japonés.

La victoria no solo mantiene a Japón invicto en el grupo, sino que también reafirma el poder ofensivo de una alineación liderada por estrellas de las Grandes Ligas. En una noche donde Ohtani, Suzuki y Yoshida hicieron vibrar el Tokyo Dome con sus batazos, Samurai Japan volvió a demostrar por qué es uno de los grandes favoritos para conquistar nuevamente el título mundial.

Mañana enfrentarán a Australia. Juego será transmitido en vivo desde las 19:00 horas por la plataforma Netflix.

⚾ Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose del término Significado en español ワールド・ベースボール・クラシック Wārudo Bēsubōru Kurashikku ワールド (world) + ベースボール(baseball) + クラシック (classic) Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 侍ジャパン Samurai Japan 侍 (samurái) + ジャパン (Japón) Nombre oficial de la selección japonesa de béisbol 満塁 Manrui 満 (lleno) + 塁 (base) Bases llenas 満塁本塁打 Manrui honruida 満塁 (bases llenas) + 本塁打(home run) Grand slam (jonrón con bases llenas) 本塁打 Honruida 本塁 (home/base principal) + 打(golpe) Jonrón 適時打 Tekijida 適時 (momento oportuno) + 打(bateo/golpe) Hit productor o carrera impulsada 得点 Tokuten 得 (obtener) + 点 (punto) Carrera anotada 投手 Tōshu 投 (lanzar) + 手 (jugador) Lanzador / pitcher 無安打 Muanda 無 (sin) + 安打 (hit) Sin hits 無失点 Mushitten 無 (sin) + 失点 (carreras permitidas) Sin permitir carreras コールド勝ち Kōrudo gachi コールド (cold game / mercy rule) + 勝ち (victoria) Victoria por regla de diferencia de carreras 打点 Daten 打 (bateo) + 点 (punto) Carrera impulsada (RBI)

