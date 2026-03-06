[yakyū] ¡Samurai Japan desata su furia!

¡El show de Ohtani! Grand slam de otro planeta impulsa la aplastante victoria japonesa en el Tokyo Dome

📍Tokyo | 6 de marzo

La selección japonesa 侍ジャパン (Samurai Japan) inició su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC) con una exhibición ofensiva que rozó lo histórico. Ante un estadio repleto y eufórico, Japón derrotó 13-0 a Taiwán por regla de “mercía” en siete entradas, impulsado por una segunda entrada devastadora de 10 carreras, una cifra que iguala récords en torneos internacionales.

El momento que encendió el Tokyo Dome llegó en la segunda entrada, cuando Shohei Ohtani tomó turno con las bases llenas y un out. Frente a una curva lenta, el astro japonés perdió el equilibrio, pero extendió el brazo derecho y conectó la pelota con una sola mano, enviándola en una elegante parábola hacia las gradas del jardín derecho.

El grand slam desató una explosión de ruido en el estadio y marcó el inicio de una ofensiva imparable.

Japón no levantó el pie del acelerador. Masataka Yoshida, Murakami Munetaka, Genda Sōsuke y Wakatsuki Kenshi sumaron hits productores mientras la alineación nipona castigaba sin descanso al pitcheo taiwanés. En la misma entrada, Ohtani regresó al plato y conectó otro hit productor al jardín derecho, elevando su cuenta personal a 5 carreras impulsadas, cifra que iguala el récord histórico del equipo japonés en el WBC.

Para el final del segundo inning, Ohtani ya acumulaba tres hits, quedando incluso a un paso del ciclo.

En la lomita, el abridor Yoshinobu Yamamoto dominó con autoridad en las primeras entradas. Tras retirar a los primeros seis bateadores, un par de boletos en la tercera entrada generaron un momento de tensión con las bases llenas. El manager Hirokazu Ibata decidió entonces llamar al relevista Naoaki Fujihira, quien apagó el incendio con sangre fría.

A partir de allí, el bullpen japonés —con Miyagi, Kitayama y Soya— mantuvo el dominio total. Taiwán no encontró respuestas ante el control y la velocidad de los lanzadores nipones, quedándose prácticamente sin oportunidades ofensivas durante toda la noche.

El encuentro terminó por regla de diferencia de carreras en la séptima entrada, sellando un debut contundente para Japón ante uno de sus rivales más fuertes del grupo.

Tras el partido, Ohtani agradeció al público con una sonrisa:

“Fue un gran juego y un gran comienzo. De verdad, gracias al apoyo de todos”.

El fenómeno japonés también adelantó su enfoque para el siguiente desafío:

“Quiero ir a casa, dormir bien y prepararme para mañana. Será una batalla difícil, pero si todo el estadio se une, eso nos dará mucha fuerza”.

Con este triunfo demoledor, Samurai Japan lanza un mensaje claro al resto del torneo: el campeón defensor ha comenzado su defensa del título con poder, profundidad y un líder que vuelve a iluminar el béisbol mundial.

⚾ Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose del término Significado en español ワールド・ベースボール・クラシック Wārudo Bēsubōru Kurashikku ワールド (world) + ベースボール(baseball) + クラシック (classic) Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 侍ジャパン Samurai Japan 侍 (samurái) + ジャパン (Japón) Nombre oficial de la selección japonesa de béisbol 満塁 Manrui 満 (lleno) + 塁 (base) Bases llenas 満塁本塁打 Manrui honruida 満塁 (bases llenas) + 本塁打(home run) Grand slam (jonrón con bases llenas) 本塁打 Honruida 本塁 (home/base principal) + 打(golpe) Jonrón 適時打 Tekijida 適時 (momento oportuno) + 打(bateo/golpe) Hit productor o carrera impulsada 得点 Tokuten 得 (obtener) + 点 (punto) Carrera anotada 投手 Tōshu 投 (lanzar) + 手 (jugador) Lanzador / pitcher 無安打 Muanda 無 (sin) + 安打 (hit) Sin hits 無失点 Mushitten 無 (sin) + 失点 (carreras permitidas) Sin permitir carreras コールド勝ち Kōrudo gachi コールド (cold game / mercy rule) + 勝ち (victoria) Victoria por regla de diferencia de carreras 打点 Daten 打 (bateo) + 点 (punto) Carrera impulsada (RBI)

©️ 2026 Noticias Nippon