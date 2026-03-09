[yakyū] Pasión sin suscripción

WBC en la era del streaming: aficionados japoneses quieren ver los juegos… pero gratis

📍Tokyo | 9 de marzo

El experimento de llevar el béisbol internacional al ecosistema del streaming muestra resultados mixtos en Japón. Una encuesta nacional realizada por Kyodo News los días 7 y 8 de marzo revela que apenas 4.9% de los japoneses decidió contratar o planea contratar Netflix específicamente para ver el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), torneo que en esta edición se transmite de forma exclusiva en la plataforma dentro del país.

El estudio también muestra una fuerte resistencia al pago: 36.4% afirma que le gustaría ver los partidos pero no está dispuesto a suscribirse, mientras 21% ya tenía una cuenta activa y utiliza ese servicio para seguir el torneo. En contraste, 37% declara no tener interés en ver los juegos.

El análisis por edades revela diferencias claras: el mayor nivel de nuevas suscripciones aparece entre personas de 40 a 50 años (6.9%), mientras los jóvenes menores de 30 apenas alcanzan 2.5%, y más de la mitad de ellos afirma directamente que no verá el torneo. Entre los mayores de 60 años, en cambio, predomina el interés por el béisbol combinado con rechazo al pago digital: 55.2% quiere ver los partidos pero no contratar el servicio.

La encuesta se realizó con 1,054 respuestas válidas obtenidas por teléfono (423 teléfonos fijos y 631 móviles), reflejando el desafío que enfrenta el modelo de transmisión exclusiva por plataformas en un país donde el béisbol sigue siendo un evento televisivo nacional.

📊 Resultados de la encuesta sobre el WBC en Netflix

Respuesta del público Porcentaje Contrató o contratará Netflix para ver el WBC 4.9% Quiere ver los juegos pero no contratará 36.4% Ya tenía Netflix y verá los partidos 21.0% No verá el torneo 37.0%

👥 Tendencias por edad

Grupo etario Resultado destacado 40–50 años Mayor número de nuevas suscripciones (6.9%) 60 años o más 55.2% quiere ver el torneo pero no pagar Menores de 30 52.4% no planea ver el WBC





Netflix tenía aproximadamente 10 millones de suscriptores en Japón antes del torneo, según estimaciones del mercado





⚾ Clave del fenómeno mediático

El WBC suele ser en Japón un evento televisivo nacional comparable a una final deportiva, transmitido históricamente por cadenas abiertas con audiencias masivas. La exclusividad en una plataforma de pago introduce un cambio profundo en el modelo de consumo:

reduce el acceso inmediato del público tradicional

favorece a usuarios digitales ya suscritos

expone una brecha generacional en el consumo de deportes

Paradójicamente, el torneo ocurre en un momento de gran entusiasmo deportivo en Japón, con figuras como Shohei Ohtani (大谷翔平) y Masataka Yoshida (吉田正尚) liderando al equipo nacional.

🧭 Lectura social del sondeo

El estudio sugiere tres realidades del Japón actual:

El béisbol sigue siendo culturalmente importante, pero no necesariamente lo suficiente para pagar una nueva suscripción. Las generaciones mayores siguen asociando el deporte con la televisión abierta. Los jóvenes muestran menor interés general en el torneo, reflejando cambios en hábitos deportivos.

En otras palabras, el WBC continúa siendo un fenómeno nacional, pero su traslado al mundo del streaming plantea una pregunta estratégica para el futuro de las transmisiones deportivas en Japón:

¿Puede el béisbol sobrevivir a la era de las suscripciones digitales sin perder su carácter de espectáculo nacional?⚾📺

©2026 NoticiasNippon