[yakyū] Explosión en Tokio

Japón despierta en la octava entrada y aplasta a República Checa en el WBC 2026

📍Tōkyō | 10 de marzo

El silencio tenso que dominaba el Tokyo Dome durante siete entradas se rompió de forma brutal en el momento más inesperado. Cuando el duelo entre Samurai Japan (侍ジャパン) y la selección de República Checa parecía encaminarse a un cerrado empate sin carreras, la ofensiva japonesa estalló de manera fulminante en la octava entrada, desatando una tormenta de bateo que terminó con nueve carreras en un solo inning.

Hasta ese momento, el encuentro había sido una batalla de nervios. El marcador permanecía 0-0, mientras los lanzadores dominaban y el público observaba con expectación. Pero todo cambió cuando Satō Teruaki recibió un pelotazo que lo colocó en base. Tras el ponche de Murakami, el receptor Wakatsuki conectó un doble profundo por la línea del jardín derecho. Satō, que inicialmente había frenado su carrera tras pasar tercera base, aprovechó un error en el relevo defensivo para lanzarse al plato y anotar la primera carrera del partido, encendiendo al estadio.

El golpe decisivo llegó poco después. Con dos outs y corredores en primera y segunda, el velocista Ukyo Shuto (周東佑京) conectó un poderoso jonrón de tres carreras que aterrizó en las gradas del jardín derecho-central. El estallido de emoción fue inmediato: el marcador saltó a 4-0 y el Tokyo Dome rugió como una sola voz.

Sin embargo, el vendaval ofensivo apenas comenzaba. Japón llenó las bases y el bateador emergente Maki forzó una base por bolas con bases llenas, sumando otra carrera. Acto seguido, Munetaka Murakami conectó su primer cuadrangular del torneo, un grand slam que voló hasta el jardín derecho-central y selló un inning histórico de nueve carreras.

El rally fue tan demoledor que Japón completó una hazaña poco frecuente en el Clásico Mundial: todos los bateadores titulares conectaron al menos un hit. Es apenas la cuarta vez en la historia del WBC que la selección japonesa logra un “lineup completo con hit”, después de hacerlo en 2006 contra China, 2013 frente a Países Bajos y 2017 contra Israel.

El marcador final reflejó la magnitud de la explosión ofensiva: Japón 9 — República Checa 0. Con esta victoria, Samurai Japan cerró la primera ronda invicto (4-0) y confirmó su estatus de favorito rumbo a los cuartos de final.

En una noche que comenzó con tensión y terminó en euforia, Japón recordó al mundo que en el béisbol —y especialmente en el WBC— un partido puede cambiar por completo en apenas unos minutos.

📊 El inning de 9 carreras de Japón

⚾ 8ª entrada: una tormenta ofensiva

Orden Jugador Acción Resultado 1 Satō Teruaki Pelotazo corredor en base 2 Murakami Ponche 1 out 3 Wakatsuki Doble Satō anota (1-0) 4 Shuto Jonrón de 3 carreras Japón 4-0 5 Bateadores siguientes Hits y bases bases llenas 6 Maki (emergente) Base por bolas 5-0 7 Murakami Grand Slam 9-0

📈 Datos históricos del inning

🔹 9 carreras en una sola entrada

🔹 lineup completo con hit

🔹 4ª vez en la historia del WBC que Japón logra esto

Comparación histórica de Japón en el WBC

Año Rival Logro 2006 China todos los titulares con hit 2013 Países Bajos lineup completo con hit 2017 Israel lineup completo con hit 2026 Chequia 9 carreras en un inning

⚾ Posible rival de Japón en los cuartos de final del WBC 2026

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cuadro del torneo establece que el ganador del Grupo C —posición que ya aseguraron los Samurai Japan se enfrentará en los cuartos de final al segundo lugar del Grupo D.

📍 Ese partido está programado para disputarse en loanDepot Park, en Miami, el 15 de marzo de 2026.

🏟 Equipos que podrían ser el rival de Japón

El posible rival saldrá del Grupo D, donde compiten las siguientes selecciones: Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel.

👉 Japón jugará contra el equipo que termine segundo en este grupo.

📊 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji / término Rōmaji Desglose Significado 侍ジャパン Samurai Japan 侍 (samurái) + ジャパン (Japón) Nombre oficial de la selección japonesa de béisbol 先制点 senseiten 先 (primero) + 制 (tomar control) + 点 (punto) Primera carrera que rompe el marcador 本塁打 honruida 本 (base principal) + 塁 (base) + 打 (golpe) Jonrón 満塁 manrui 満 (lleno) + 塁 (bases) Bases llenas 押し出し四球 oshidashi shikyū 押し出し (forzar salida) + 四球(base por bolas) Carrera impulsada por base por bolas con bases llenas 先発全員安打 senpatsu zen’in anda 先発 (titulares) + 全員 (todos) + 安打 (hit) Todos los jugadores titulares logran al menos un hit

