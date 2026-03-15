Intensidad sísmica 4 se registra en la costa de Kumamoto

📍 Tōkyō | 15 de marzo

Un movimiento sísmico interrumpió la tranquilidad de la noche en el suroeste de Japón cuando, alrededor de las 23:10 del domingo 15 de marzo, un terremoto sacudió la región de Amakusa–Ashikita en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo tuvo una magnitud estimada de 4.0 y una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que explica que el temblor se percibiera con claridad en varias localidades cercanas.

La intensidad sísmica máxima registrada fue Shindo 4, el nivel más alto de este evento. Este grado de sacudida se sintió especialmente en la ciudad de Minamata, situada en la costa del mar de Yatsushiro, donde residentes reportaron una sacudida clara y repentina durante la noche.

En términos regionales, el nivel Shindo 4 se concentró en la región de Amakusa–Ashikita dentro de la prefectura de Kumamoto, mientras que Shindo 3 se registró en la región de Kuma, también dentro de la misma prefectura. Estas zonas forman parte del sur de Kyushu, una región con actividad sísmica moderada debido a la compleja interacción tectónica en el arco japonés.

A nivel municipal, el movimiento alcanzó Shindo 4 en la ciudad de Minamata, mientras que Shindo 3 se observó en las localidades de Ashikita, Tsunagi y Kuma, donde la sacudida fue perceptible pero sin reportes inmediatos de daños significativos.

La onda sísmica también se propagó a otras ciudades y prefecturas del sur de Japón. En Kumamoto, varias localidades registraron Shindo 2, como Kamiamakusa y Ukishima, mientras que ciudades como Yatsushiro, Hitoyoshi y Amakusa experimentaron Shindo 1, una intensidad leve pero perceptible para algunos residentes.

Fuera de Kumamoto, el temblor también se sintió en partes de Kagoshima, donde ciudades como Isa y Nagashima registraron Shindo 2, mientras que localidades como Akune, Izumi y Satsumasendai percibieron Shindo 1. La vibración llegó incluso a Nagasaki, específicamente en Minamishimabara, y a la prefectura de Miyazaki, en ciudades como Saito y Ebino, donde el movimiento fue leve.

Las autoridades meteorológicas japonesas confirmaron rápidamente que no existe riesgo de tsunami, debido tanto a la magnitud moderada del evento como a la naturaleza del epicentro terrestre.

Japón, situado en uno de los cinturones sísmicos más activos del planeta, registra miles de movimientos telúricos cada año. La mayoría son de baja o moderada intensidad, pero cada evento recuerda la constante vigilancia sísmica que caracteriza al archipiélago.

Aunque este terremoto fue relativamente moderado, el hecho de que alcanzara Shindo 4 en zonas pobladas hizo que numerosos residentes del sur de Kyushu percibieran claramente la sacudida en plena noche.

Resumen técnico del sismo

Parámetro Información Hora 15 de marzo – 23:10 Epicentro Región Amakusa–Ashikita, prefectura de Kumamoto Profundidad Aproximadamente 10 km Magnitud 4.0 Intensidad máxima Shindo 4 Ciudad con mayor intensidad Minamata Regiones principales afectadas Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki, Nagasaki Riesgo de tsunami No

📘 Términos clave del reporte sísmico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (tierra) + 震(temblor) Terremoto 震源地 shingenshi 震(temblor) + 源(origen) + 地 (lugar) Epicentro 震度 shindo 震(temblor) + 度(grado) Intensidad sísmica en Japón 深さ fukasa 深(profundo) + さ(medida) Profundidad 規模 kibo 規(escala) + 模(modelo) Magnitud 津波 tsunami 津(puerto) + 波 (ola) Ola gigante generada por sismo

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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