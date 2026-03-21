[kōgakutenbai]  «Wasabeef» dispara la reventa

Insólito! Paquete de 5 bolsas de ‘Wasabeef’ alcanza los ¥4,000 en reventa

📍Tokyo | 21 de marzo

Lo que debía ser un inicio festivo para el puente de tres días en Japón se ha transformado en una jornada de incertidumbre económica. La inestabilidad en Irán no solo ha hecho mella en la geopolítica, sino que ha llegado directamente a los estantes de los supermercados y a los tanques de combustible de los ciudadanos.

El «efecto Wasabeef»: Del snack favorito al objeto de lujo

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los amantes de los aperitivos. Yamayoshi Seika, fabricante de las icónicas patatas fritas «Wasabeef», ha anunciado la suspensión temporal de su producción. ¿El motivo? La dificultad para obtener el combustible pesado necesario para sus fábricas tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Esta escasez ha desatado una ola de oportunismo en las plataformas de reventa:

Precios de choque: En sitios de segunda mano, paquetes que normalmente cuestan una fracción se ofrecen ahora a 4,000 yenes por 5 bolsas (unos 800 yenes la unidad).

Estantes vacíos: En los supermercados de Tokio, el inventario es crítico. «Solo nos queda una bolsa y no hay previsión de nuevas entregas», comentaba el encargado de una tienda local.

A pesar de la especulación, muchos consumidores se resisten a pagar estas cifras astronómicas, dejando la mayoría de los anuncios de reventa sin compradores.

Supervivencia en las provincias: Verduras a 50 yenes y filas de 100 personas

Mientras el snack de culto desaparece, en la prefectura de Gunma la prioridad es el sustento básico. Con el precio de la gasolina alcanzando un máximo histórico de 190 yenes por litro esta semana, la economía doméstica está al límite.

En un mercado local de Maebashi, más de 100 personas formaron fila antes de la apertura. ¿El objetivo? Verduras a precios de resistencia:

Brócoli a 50 yenes.

Repollos y rábanos daikon a 100 yenes.

El desafío del «relleno»: Por solo 200 yenes, los clientes compiten por llenar bolsas hasta el borde. Una mujer logró llevarse una «torre de vegetales» compuesta por 44 zanahorias, 10 cebollas, 6 patatas y 6 pimientos.

«La gasolina sube y baja sin control, así que buscamos ahorrar en comida para compensar. En Gunma, sin coche no puedes ir a ningún lado; recortamos donde podemos», explicaba una residente local.

Cambio de hábitos: Menos coche, más bicicleta

La crisis energética está forzando un cambio estructural en el estilo de vida japonés. Ante la imposibilidad de costear el transporte diario, los ciudadanos han comenzado a aplicar medidas drásticas:

Compras masivas: Ir al súper una sola vez para minimizar el uso del vehículo.

Transporte activo: Sustituir el coche por caminatas o bicicletas para trayectos cortos.

Conclusión: El conflicto en Oriente Medio ha dejado de ser una noticia lejana para convertirse en una realidad que se siente en el bolsillo y en la mesa. Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado, el pueblo japonés se prepara para un periodo de austeridad, creatividad en la cocina y una vigilancia constante de los precios internacionales.

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