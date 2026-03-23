[tenkiyohō] lunes 23 de marzo

Jornada de temperaturas primaverales en todo Japón

📍Tōkyō | 23 de marzo

Japón experimentará hoy lunes una jornada con temperaturas propias de mediados de abril en gran parte del archipiélago. Se espera que el clima sea inusualmente cálido para la temporada, especialmente en las regiones del oeste y el sur.

■ Pronóstico regional: Mejora en el sur, riesgo de rayos en el norte

Debido al desplazamiento de un sistema de baja presión por el sur de la isla principal, el clima presentará variaciones significativas a lo largo del día:

• Oeste de Japón (Kyushu a Kinki): Las lluvias matutinas cesarán para dar paso a cielos despejados durante la tarde.

• Este de Japón (Tokai y Kanto/Tokio): Se esperan precipitaciones en las zonas costeras hasta el mediodía. En el interior, aunque salga el sol, existe el riesgo de fuertes lluvias repentinas y tormentas eléctricas hacia el atardecer. Se recomienda llevar paraguas.

• Norte de Japón (Hokuriku, Tohoku y Hokkaido): * En Hokuriku y Tohoku, la atmósfera será inestable por la tarde, con riesgo de rayos y ráfagas de viento.

• En Hokkaido, el paso de un segundo sistema de baja presión traerá lluvias en la costa, mientras que en las zonas de montaña y pasos elevados se espera nieve.

■ Alerta por Polen: Máxima precaución tras la lluvia

Tras el cese de las lluvias, las condiciones son críticas para los alérgicos, ya que el polen depositado en el suelo vuelve a elevarse con la humedad y el viento.

• Polen de Cedro (Sugi): En el noreste (Sendai), los niveles siguen siendo «extremadamente altos».

• Polen de Ciprés (Hinoki): De Kyushu a Kanto, se inicia la transición al ciprés, cuyo pico de dispersión se espera para principios de abril.

Factores de riesgo para hoy:

1. Días soleados con altas temperaturas.

2. Aire seco con vientos fuertes.

3. El día posterior a la lluvia (situación actual): El polen acumulado se dispersa con mayor intensidad.

Se recomienda a la población mantener las medidas preventivas, como el uso de mascarillas y sacudir la ropa antes de entrar a casa.



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