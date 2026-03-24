[kyōnokion] martes 24 de marzo

Japón se prepara para un martes de contrastes

📍Tōkyō | 24 de marzo

Este martes, el archipiélago japonés experimenta una jornada marcada por el contraste entre un cielo despejado y niveles críticos de polen. Bajo la influencia de un sistema de alta presión, la mayor parte de la isla principal, Honshu, disfruta de condiciones estables, mientras que el sur comienza a prepararse para la llegada de precipitaciones.

Un respiro bajo el sol antes de las lluvias

Desde Hokkaido hasta la región de Kanto, el sol domina el panorama. En ciudades como Tokio y Hiroshima, los termómetros alcanzarán los 18°C, temperaturas propias de principios de abril. En la franja que va de Nagoya a Kagoshima, el ambiente será aún más cálido, rozando los 20°C, lo que permitirá prescindir de abrigos pesados durante el día.

No obstante, la estabilidad tiene fecha de caducidad. En Kyushu, la nubosidad irá en aumento y se esperan lluvias aisladas hacia la noche. Por su parte, en Okinawa, el cielo permanecerá cubierto con chubascos ocasionales. Se recomienda a los residentes de estas zonas llevar paraguas plegables si planean regresar tarde a casa.

Previsión para hoy

El panorama climático de Japón para este martes muestra una marcada diversidad entre regiones, típica de la transición estacional hacia la primavera. Mientras el centro y oeste del país comienzan a disfrutar de temperaturas más templadas y cielos relativamente estables, el norte aún conserva un ambiente frío propio del final del invierno.

En la región de Kanto y Kansai, ciudades como Tokio, Osaka y Nagoya registran máximas entre 18 °C y 20 °C, con mínimas cercanas a los 7 °C a 9 °C. Predomina el cielo parcialmente nublado con probabilidades de lluvia moderadas (20%–30%), pero en general se espera un día cómodo, favorable para actividades al aire libre y desplazamientos.

Hacia el norte, en zonas como Sendai, Niigata, Sapporo y Kushiro, el clima se mantiene más frío, con máximas entre 8 °C y 15 °C. Sin embargo, destaca la estabilidad atmosférica, con cielos mayormente despejados y baja probabilidad de precipitaciones, lo que favorece condiciones secas aunque frescas.

En contraste, el sur del país presenta mayor inestabilidad. Regiones como Fukuoka, Kochi, Kagoshima y especialmente Naha (Okinawa) registran altas probabilidades de lluvia, alcanzando hasta el 70%. A pesar de temperaturas más cálidas, este patrón húmedo refleja la influencia de sistemas atmosféricos que comienzan a intensificarse en esta época del año.

Alerta sanitaria: Niveles «Extremos» de polen

A pesar del clima agradable, las autoridades sanitarias instan a la población a tomar precauciones máximas debido a la dispersión de polen. La combinación de sol y temperaturas suaves ha disparado los niveles en ciudades clave:

Nivel Extremo (más de 100 granos por cm2): Nagoya, Niigata y Sendai.

Nivel Muy Alto: Tokio, Fukuoka y Kanazawa.

Nivel Alto: Osaka, Hiroshima, Kochi y Kagoshima.

Se aconseja el uso de mascarillas, gafas protectoras y evitar tender la ropa al aire libre para minimizar los síntomas de la alergia primaveral.

Dado que se prevé un periodo de lluvias para los próximos días en la costa del Pacífico, los expertos sugieren aprovechar este martes para actividades al aire libre o lavandería, siempre bajo la protección adecuada contra los rayos UV y el polen.



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