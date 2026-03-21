[tenkiyohō] sábado 21 de marzo

Japón dividido: primavera radiante en el sur, tormenta blanca en el norte

📍Tōkyō | 21 de marzo

Japón vive este sábado una jornada marcada por un contraste climático tan marcado que parece dividir al archipiélago en dos estaciones simultáneas. Mientras el sur y el centro del país disfrutan de un ambiente primaveral ideal para salir, el norte enfrenta condiciones severas propias del invierno más crudo.

☀️ Sur y centro: el regreso de la primavera

Desde Kyushu hasta Kanto, un sistema de alta presión (高気圧 / kōkōatsū) domina el panorama. El resultado es un cielo completamente despejado y un ambiente estable que invita a actividades al aire libre.

Las temperaturas suben con claridad respecto al día anterior:

Tokio: hasta 17°C

Nagoya: 18°C

Fukuoka: 19°C

Aunque la mañana arranca fría, el sol del mediodía devuelve una sensación templada que recuerda el inicio de la primavera japonesa. Sin embargo, este alivio térmico viene acompañado de un enemigo silencioso: el polen (花粉 / kafun).

🔴 En regiones como Tokai, Hokuriku y Tohoku, los niveles alcanzan categorías de:

“extremadamente altos” (極めて多い)

“muy altos” (非常に多い)

Esto marca el pico de dispersión del polen de cedro (スギ), mientras el de ciprés (ヒノキ) comienza a intensificarse, especialmente en el oeste del país.

🌨️ Norte de Japón: tormentas y ventiscas

En contraste, Hokkaido y el norte de Tohoku permanecen bajo la influencia de una baja presión (低気圧 / teikatsū) en desarrollo.

Las condiciones son adversas:

Nevadas intensas durante la mañana

Riesgo de ventiscas (猛吹雪 / mōfubuki)

Acumulación de nieve en carreteras

Ciudades como:

Sapporo: 4°C / -1°C

Kushiro: 6°C / 1°C

presentan alta probabilidad de interrupciones en el transporte. Las autoridades advierten sobre visibilidad reducida y superficies resbaladizas.

🌧️ Okinawa: cielo inestable

En el extremo sur, Okinawa y Amami viven una jornada más gris. Las nubes dominan el cielo y se esperan lluvias intermitentes desde el mediodía.

Naha: 22°C / 19°C

Probabilidad de lluvia: hasta 70%

El ambiente será húmedo pero relativamente cálido.

🌡️ Clave del día: amplitud térmica

Uno de los factores más importantes de la jornada es la diferencia entre temperaturas diurnas y nocturnas (寒暖差 / kandansa), especialmente en Kanto.

👉 Esto implica:

Mañanas frías

Tardes templadas

Riesgo de resfriados si no se ajusta la vestimenta

🎒 Recomendaciones para hoy

😷 Mascarilla y gafas en zonas con alto polen

🧥 Ropa en capas por cambios térmicos

🌂 Paraguas en: Okinawa norte de Tohoku sur de Kyushu (por la noche)

⚠️ Precaución en Hokkaido por nieve y viento

🧭 Contexto meteorológico

Este patrón responde a un fenómeno típico de transición estacional en Japón:

la coexistencia de sistemas de alta presión primaverales con remanentes de aire frío invernal en el norte.

En otras palabras, Japón no ha dejado completamente atrás el invierno… pero la primavera ya está tocando la puerta con fuerza en gran parte del país.



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