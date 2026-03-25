[tenkiyohō] miércoles 25 de marzo

Récord estacional: La dispersión de polen alcanza niveles críticos antes de la llegada del frente de lluvia

📍Tōkyō | 25 de marzo

Para este miércoles, se espera un panorama dividido en el archipiélago japonés. Mientras que el oeste de Japón enfrentará una jornada marcada por las precipitaciones, el norte disfrutará de cielos mayormente despejados, aunque esto último traerá consigo una preocupante dispersión de polen.

Estado del Tiempo: Lluvias en avance hacia el Este

En el oeste de Japón, la lluvia será la protagonista durante gran parte del día. Se prevé que la nubosidad aumente en el este del país, extendiendo gradualmente el área de precipitaciones a medida que avance la jornada.

• Norte de Japón: Predominará el tiempo estable y soleado, aunque no se descartan chubascos aislados por la noche en el sur de la región de Tohoku.

• Islas del Suroeste: Se advierte sobre posibles tormentas eléctricas localizadas, principalmente durante la mañana.

• Temperaturas: Los termómetros en el oeste se mantendrán en niveles promedio o ligeramente inferiores a lo habitual. Por el contrario, desde el este hacia el norte de Japón, las temperaturas podrían superar la media estacional.

Alerta de Polen: Niveles «Extremos» en Tohoku y Hokuriku

A pesar de las lluvias en otras regiones, la situación del polen es crítica en las zonas donde el sol aún prevalece. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas rigurosas.

El pronóstico de dispersión de polen en Japón, indica niveles elevados en gran parte del país. Ciudades como Tokio, Fukuoka y Kanazawa presentan niveles muy altos (非常に多い), mientras que ciudades como Nagoya, Niigata y Sendai alcanzan niveles extremadamente altos (極めて多い), lo que sugiere una fuerte presencia de polen en el ambiente.

En el oeste y sur del país, incluyendo Osaka, Hiroshima, Kochi y Kagoshima, los niveles se mantienen altos (多い), lo que también puede causar molestias significativas para personas con alergias. Por otro lado, en Sapporo (Hokkaido), el polen aún no ha comenzado a dispersarse o está en fase previa, por lo que el impacto es mínimo en esa zona.

Este pronóstico, basado en la cantidad de partículas por centímetro cuadrado, indica que gran parte de Japón enfrenta condiciones adversas para quienes sufren de alergia al polen (花粉症, kafunshō). Se recomienda tomar precauciones como el uso de mascarillas, gafas protectoras y evitar exposiciones prolongadas al aire libre, especialmente en las regiones con niveles más intensos.

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