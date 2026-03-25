[jishin jōhō] sacudida en Hyogo

Sismo de magnitud moderada sacude Kansai durante la noche: amplia percepción en múltiples prefecturas, sin riesgo de tsunami

📍 Tōkyō | 25 de marzo

En la noche del miércoles , alrededor de las 20:31 horas, un sismo de magnitud 4.2 se registró en la región sureste de la prefectura de Hyōgo, generando una amplia percepción del movimiento telúrico en gran parte del oeste de Japón. Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), el epicentro se localizó a una profundidad aproximada de 20 kilómetros, con coordenadas cercanas a los 34.9 grados de latitud norte y 135.0 grados de longitud este. A pesar de la extensión del fenómeno, las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.

La intensidad sísmica máxima registrada fue de 震度3 (shindo 3), una categoría que, aunque no suele provocar daños estructurales graves, sí es claramente perceptible por la población y puede generar inquietud, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Las áreas más afectadas incluyeron el norte de Kioto, así como amplias zonas del sureste, suroeste y la isla de Awaji en Hyōgo. Ciudades clave como Kobe, Himeji y Nishinomiya reportaron esta intensidad, reflejando una distribución significativa del impacto en la región de Kansai.

A nivel municipal, el temblor fue sentido en decenas de localidades, destacando distritos urbanos de Kobe como Higashinada, Hyogo y Nagata, además de ciudades industriales y residenciales como Kakogawa, Sanda y Tamba-Sasayama. En Kioto, la ciudad de Fukuchiyama fue uno de los puntos con mayor intensidad. La red de monitoreo sísmico también registró niveles menores —entre shindo 1 y 2— en una vasta área que abarca Osaka, Nara, Shiga, e incluso regiones más distantes como Kagawa, Tottori y Okayama, evidenciando la amplitud geográfica del evento.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de sismos de profundidad intermedia en zonas continentales del arco japonés son relativamente comunes, pero su ocurrencia en áreas densamente habitadas mantiene en alerta constante a las autoridades y a la población. Aunque no se reportaron daños graves ni interrupciones significativas en infraestructuras, el evento sirve como recordatorio de la constante actividad sísmica del archipiélago japonés.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener medidas básicas de preparación ante desastres, incluyendo la revisión de rutas de evacuación y el aseguramiento de mobiliario en los hogares. En un país donde la prevención es parte de la vida cotidiana, incluso sismos de intensidad moderada como este refuerzan la importancia de la cultura de resiliencia frente a desastres naturales.

De interés…

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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