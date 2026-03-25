[jishin jōhō] temblor en Fukuoka

Un sismo de magnitud 4.0 sacude el norte de Kyushu sin riesgo de tsunami

📍 Tōkyō | 25 de marzo

Un sismo de intensidad moderada se registró la noche de este miércoles en la región de Kyushu, afectando principalmente a las prefecturas de Fukuoka, Saga y Kumamoto. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el fenómeno alcanzó una intensidad de 3 en la escala japonesa de 7 niveles, sin que se reportara riesgo de tsunami para las costas del archipiélago.

Detalles del Movimiento Telúrico

El sismo ocurrió exactamente a las 20:33 horas. El epicentro se localizó en la región de Chikugo, en la prefectura de Fukuoka (33.1°N, 130.5°E), con una profundidad focal estimada de 10 kilómetros. Debido a su escasa profundidad, el movimiento fue percibido con claridad en el área circundante, aunque su magnitud fue calculada en 4.0.

Intensidades Observadas

La intensidad máxima de 3 se registró en una amplia zona que abarca el norte de la isla de Kyushu:

• Prefectura de Fukuoka: Ciudades de Omuta, Kurume, Yanagawa, Yame, Miyama y la localidad de Hirokawa.

• Prefectura de Saga: Ciudad de Saga (específicamente en Kawasoe).

• Prefectura de Kumamoto: Localidad de Nagomi.

Asimismo, se reportó intensidad 2 en diversas localidades, incluyendo partes de la ciudad de Fukuoka (distrito de Sawara), Iizuka, Dazaifu, así como en las ciudades de Unzen y Shimabara en la prefectura de Nagasaki. Movimientos de intensidad 1 alcanzaron a percibirse incluso en las prefecturas de Oita y Miyazaki.

Situación Actual

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades locales no han informado sobre daños estructurales de importancia ni heridos de gravedad. Las empresas operadoras de servicios básicos y transporte ferroviario en la zona de Chikugo están llevando a cabo las revisiones de seguridad pertinentes, aunque no se prevén interrupciones mayores.

La Agencia Meteorológica recordó a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas durante las próximas horas, aunque enfatizó que no existe ninguna amenaza de tsunami derivada de este evento.

De interés…

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



©2026 NoticiasNippon