[tenkiyohō] jueves 26 de marzo

El país se divide entre sol primaveral en el oeste y lluvias frías en el este, mientras el polen alcanza niveles críticos

📍Tōkyō | 26 de marzo

Japón experimenta este jueves una marcada división climática que refleja la dinámica típica de la primavera en el archipiélago. Desde el oeste, el tiempo comienza a recuperarse progresivamente, permitiendo el regreso del sol en amplias zonas de Kyushu, Chūgoku y Shikoku. En ciudades como Kagoshima, Kochi y Hiroshima, las temperaturas superan los 20°C, generando un ambiente cálido y estable que contrasta con la jornada previa.

Sin embargo, el panorama cambia radicalmente hacia el este. La región de Kantō y el noreste del país permanecen bajo la influencia de un sistema de baja presión acompañado de un frente activo, lo que provoca lluvias intermitentes durante gran parte del día. En Tokio y Sendai, además de la lluvia, el descenso térmico mantiene un ambiente frío y húmedo, con máximas que apenas alcanzan los 13°C y 10°C respectivamente. En zonas costeras, el viento gana intensidad, dificultando incluso el uso de paraguas en ciertos momentos.

En la región de Kansai y Tokai, las precipitaciones persisten durante las primeras horas del día, aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde. Por su parte, Hokkaido se mantiene bajo condiciones estables, con cielos mayormente despejados y temperaturas superiores a los 10°C, en una atmósfera que recuerda a comienzos de abril. Okinawa, en tanto, recibe abundante radiación solar, con niveles elevados de radiación ultravioleta durante el día.

🌲 Polen en aumento: impacto invisible en la vida diaria

La mejora del tiempo en el oeste trae consigo un aumento significativo en la dispersión de polen, especialmente tras las lluvias registradas en días previos. Este 26 de marzo, Fukuoka alcanza niveles clasificados como “extremadamente altos”, mientras que Nagoya se sitúa en la categoría de “muy altos”. En Kagoshima, Kochi y Hiroshima, los niveles también son elevados, generando un entorno especialmente adverso para quienes padecen alergias estacionales.

En contraste, regiones como Tokio, Osaka, Kanazawa, Niigata y Sendai registran niveles “moderadamente altos”, aunque no exentos de molestias para la población sensible. Las autoridades recomiendan el uso de mascarillas, gafas protectoras y otras medidas preventivas, ya que el polen de ciprés japonés (hinoki) continuará en su fase pico hasta inicios de abril.

📊 Niveles de polen (referencia por cm²):

🔴 Extremadamente alto: más de 100 partículas

🟠 Muy alto: 50–100

🟡 Alto: 30–50

🟢 Moderado: 10–30

⚪ Bajo: menos de 10

🧭 Recomendaciones clave para la jornada

🌧️ Kantō y Tōhoku: llevar impermeable y abrigo ligero

🌤️ Oeste de Japón: protección contra polen (mascarilla, gafas)

☀️ Okinawa: protección solar por alta radiación UV

🌡️ General: atención a cambios bruscos de temperatura

📌 Conclusión

La jornada del 26 de marzo evidencia el fuerte contraste climático que caracteriza la transición hacia la primavera en Japón. Mientras el oeste avanza hacia condiciones cálidas y despejadas, el este permanece bajo la influencia de lluvias frías. Paralelamente, el incremento del polen añade un factor de riesgo silencioso que impacta directamente en la salud y el bienestar cotidiano de millones de personas.

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