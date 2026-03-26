[ jishinjōhō ]  otra sacudida en Tohoku

La tierra ruge con fuerza 6.5 y pone en jaque al norte del archipiélago

📍Tōkyō | 27 de marzo

Un sismo de magnitud estimada en 6.5 sacudió la noche de este jueves las costas del noreste de Japón, activando las alertas de las autoridades meteorológicas debido a su intensidad en la región de Tohoku.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento telúrico ocurrió a las 23:18 horas del 26 de marzo. El epicentro se localizó en el mar, frente a la costa de Sanriku (39.5°N, 143.3°E), con una profundidad muy superficial de aproximadamente 10 kilómetros.

Sin riesgo de tsunami destructivo

Aunque la JMA advirtió sobre la posibilidad de «ligeras variaciones en el nivel del mar» en las zonas costeras de las prefecturas afectadas, los expertos confirmaron rápidamente que no existe riesgo de daños por tsunami. Las autoridades instaron a la población cercana al mar a mantener la calma mientras monitorean los cambios en la marea.

Intensidad observada

El sismo alcanzó una intensidad máxima de 4 en la escala japonesa shindo (que mide el grado de agitación en la superficie).

• Shindo 4: Registrado en el norte del interior de la prefectura de Iwate, específicamente en la ciudad de Morioka.

• Shindo 3: Se sintió ampliamente en gran parte de las prefecturas de Iwate, Aomori, Miyagi, Akita y Yamagata, así como en el este de la región de Oshima en Hokkaido.

• Otras regiones: El temblor fue perceptible en zonas tan lejanas como las prefecturas de Niigata, Ibaraki, Saitama e incluso en algunos sectores del área metropolitana de Tokio.

Reporte de Situación

Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales graves ni heridos de consideración. Los servicios de transporte, incluidos los trenes de alta velocidad (Shinkansen), suelen activar protocolos de seguridad automáticos ante sismos de esta magnitud, por lo que se recomiendan precauciones en los traslados nocturnos.

Anexo Contexto de la zona sismica

De interés…

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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