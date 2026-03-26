[ jishinjōhō ]  sacudida en Tohoku

La falla de Aomori se despierta y pone en vilo al país.

📍Tōkyō | 26 de marzo

Eran las 16:37 de una tarde de jueves que transcurría con normalidad en el noreste de Japón. Los estudiantes regresaban de sus actividades y el ritmo laboral en ciudades como Morioka comenzaba a bajar su intensidad. Fue en ese instante cuando la tierra y el mar recordaron su naturaleza inquieta.

Un sismo de magnitud 4.7, con epicentro en las profundidades de la costa oriental de Aomori, sacudió la región. Aunque el temblor no fue devastador, su presencia se sintió como un eco familiar y punzante para los habitantes de Tohoku, una zona donde la memoria de los grandes sismos siempre permanece a flor de piel.

Morioka: El epicentro de la sensación

El movimiento alcanzó una intensidad 3 en la escala japonesa shindo. En el distrito de Yabukawa, en Morioka, las lámparas oscilaron y el crujido de las estructuras de madera se hizo oír, obligando a muchos a pausar sus tareas y buscar refugio bajo las mesas, siguiendo un protocolo que en Japón se aprende desde la infancia.

«Fue un sacudón breve pero firme», comentó un residente de la prefectura de Iwate. «En esta zona, cada vez que la tierra se mueve, lo primero que hacemos es mirar hacia el horizonte, esperando que el mar no responda».

El alivio tras el aviso: «Sin riesgo de tsunami»

Afortunadamente, el alivio llegó minutos después. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un comunicado oficial a las 16:42 confirmando que, debido a la profundidad de 40 kilómetros del foco sísmico, no existía peligro de tsunami. Esa noticia trajo la calma necesaria a las comunidades costeras de Hachinohe y Misawa, que observaron el Pacífico sin ver alterado su oleaje.

Alcance y estado de la región

El temblor no discriminó distancias, extendiéndose con suavidad hasta las costas de Hokkaido al norte y llegando de forma casi imperceptible hasta Miyagi y Akita al sur.

Impacto en servicios: A pesar del susto inicial, la infraestructura de la región demostró una vez más su robustez. Los trenes mantuvieron su marcha tras breves inspecciones de seguridad y las centrales energéticas operan con normalidad.

Sin víctimas: Hasta el cierre de esta edición, las autoridades locales no han reportado heridos ni daños materiales de consideración.

La tarde en el noreste vuelve a su curso, pero con la cautela propia de quien sabe que vive sobre una tierra viva. La JMA recuerda a los ciudadanos mantener sus kits de emergencia preparados, pues las réplicas, aunque improbables que sean mayores, son parte del ciclo natural tras un evento de esta magnitud.

Anexo Contexto de la zona sismica

De interés…

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



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