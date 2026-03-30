Crónica: La primavera se acelera en Japón;

Tōkyō | 30 de marzo

El frente de los cerezos (sakura zensen) avanza con paso firme por el archipiélago. Según los datos oficiales de la Agencia Meteorológica de Japón recolectados hasta las 17:00 horas de este lunes 30 de marzo, las ciudades de Nagoya (Aichi), Kioto y Hiroshima han declarado oficialmente el estado de plena floración (mankai).

Tras un inicio de temporada que arrancó el pasado 16 de marzo en las prefecturas de Kochi, Gifu y Yamanashi, el número de puntos de observación que han reportado floración ha ascendido a 38, mientras que las localidades en clímax floral ya suman seis.

Estado de la Plena Floración (30 de marzo)

Los registros de hoy muestran un adelanto significativo respecto a la media histórica y al año anterior:

Ciudad Punto de Observación Comparación con el promedio Comparación con 2025 Nagoya Observatorio Local 3 días antes 5 días antes Kioto Castillo de Nijo 5 días antes 6 días antes Hiroshima Jardín Shukkeien 4 días antes 3 días antes

Radiografía del Frente de Cerezos

Hasta el momento, la situación nacional se divide de la siguiente manera:

Floración iniciada (38 puntos): Desde el sur en Kagoshima hasta el norte en Fukushima, pasando por el centro neurálgico de Tokio, Osaka y Kanazawa.

Plena floración alcanzada (6 puntos): Kofu, Gifu, Tokio, Nagoya, Kioto y Hiroshima.

Cabe destacar el caso de Kofu, que alcanzó el mankai el pasado 24 de marzo. Con un adelanto de 9 días respecto al promedio, marcó un hito histórico al ser la primera ciudad del país en alcanzar la plenitud floral, algo que no ocurría desde hace 27 años (1999).

Pronóstico: Una «Ola de Calor Floral» hacia el Norte

El fenómeno no parece detenerse. Se espera que las temperaturas se mantengan por encima de la media en los próximos días, lo que acelerará el crecimiento de los capullos en el este y oeste de Japón.

Oeste y Este de Japón: El «rush de floración» continuará. En ciudades como Osaka , se prevé que los cerezos alcancen su punto máximo este 1 de abril .

Kyushu: A diferencia del resto del país, el crecimiento muestra cierta irregularidad, por lo que la floración podría retrasarse ligeramente o mantenerse en las fechas promedio.

Norte de Japón: El frente cruzará hacia Tohoku a principios de abril. Se espera que los cerezos lleguen a Hokkaido a finales de abril, alcanzando las regiones del norte y este de la isla para principios de mayo.

Con la llegada de esta semana de «plenitud», las autoridades y expertos recomiendan disfrutar de los paisajes en los próximos 7 a 10 días, periodo en el que el Somei Yoshino muestra su mayor esplendor antes de que los pétalos comiencen su danza final.

Anexo

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