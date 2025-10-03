Un país abierto al mundo recibe también las sombras de nuevos contagios

📍Tōkyō | 3 de octubre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón anunció que el país ha ingresado a la fase de epidemia nacional de influenza.

🔎 Los datos que marcan la alerta

Entre el 22 y 28 de septiembre , se reportaron 1.04 pacientes por centro médico , superando el umbral de 1 persona por institución , considerado el inicio de la “temporada epidémica”.

La cifra parece pequeña, pero en epidemiología marca un punto de inflexión: significa que el virus ya no está limitado a brotes locales, sino que se está expandiendo en todo el país.

⚠️ ¿Por qué tan temprano este año?

Especialistas en medicina respiratoria, sostienen que la influenza llegó casi un mes antes que en 2024 debido a dos factores principales:

Impacto del calor extremo de verano 🌡️

El calor inusual obligó a millones a permanecer largas horas en ambientes cerrados con aire acondicionado.

La falta de ventilación favoreció que el virus circulara en espacios reducidos.

Factores internacionales y turismo 🌍✈️

La cercanía de la Expo Osaka–Kansai 2025 ha multiplicado la llegada de visitantes de países donde la influenza ya estaba activa.

El flujo de turistas acelera inevitablemente la importación y propagación de virus.

👥 Un riesgo social y sanitario

Lo preocupante no es solo la fecha temprana, sino que la epidemia se cruza con un momento de alto movimiento de personas:

Regreso a clases y actividades deportivas de otoño.

Eventos culturales y religiosos de la temporada.

Mayor número de extranjeros en aeropuertos, hoteles y centros urbanos.

Esto genera un escenario de mezcla masiva de población, que facilita la transmisión en espacios cerrados como trenes, oficinas o aulas.

🛡️ Medidas recomendadas

El ministerio recuerda la importancia de tres frentes básicos de protección:

Higiene de manos y etiqueta respiratoria: lavado frecuente, cubrirse al toser, uso responsable de mascarillas. Protección de los vulnerables: se recomienda mascarilla al visitar hospitales, asilos o convivir con personas mayores y con enfermedades crónicas. Vacunación: Indicada para mayores de 65 años .

También para personas entre 60 y 64 con enfermedades cardiacas, renales, respiratorias o con inmunodeficiencias graves.

Puede aplicarse junto con la vacuna contra COVID-19 en la misma jornada.

📌 Contexto humano:

Japón se enfrenta a una paradoja. Después de tres veranos marcados por el COVID y el calor extremo, la población se relajó en la vigilancia contra enfermedades respiratorias. Pero ahora, la influenza regresa con fuerza y en una fecha inusual, recordando que la salud pública está directamente vinculada a factores climáticos, sociales y hasta turísticos.

👉 En palabras sencillas: este 2025, la influenza se adelantó a la cita, y la tarea de la sociedad será equilibrar la vida normal con la prevención inteligente.

Panorama

📊 Situación general (Semana 39: 22–28 de septiembre, 2025)

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anunció que Japón ha entrado oficialmente en la temporada de influenza.

El promedio nacional de casos por punto de vigilancia médica alcanzó 1.04, superando el umbral de referencia de 1.00 que marca el inicio de la temporada de epidemia.

En total, se reportaron 4,030 casos en todo el país en la semana analizada. Esto significa un aumento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra era 0.63 casos por punto.

🔎 Regiones con mayor incidencia

Los datos muestran que la influenza se concentra principalmente en áreas urbanas densamente pobladas:

Tokio: 818 casos (1.96 por punto) → el valor más alto del país.

Okinawa: 404 casos (8.98 por punto) → aunque menor en número absoluto que Tokio, es la prefectura con la tasa más alarmante .

Saitama: 250 casos (1.43 por punto).

Chiba: 241 casos (1.30 por punto).

Fukuoka: 189 casos (1.55 por punto).

Osaka: 351 casos (1.21 por punto).

En contraste, prefecturas como Tottori, Akita y Yamanashi apenas registran unos pocos casos aislados.

