[sakkā] empate agónico en Ōsaka

El Panasonic Stadium vibró con un final épico: Japón evita la derrota sobre la hora

📍 Tōkyō, 10 de octubre

En un duelo cargado de historia y emociones, la selección japonesa igualó 2-2 frente a Paraguay en el Kirin Challenge Cup 2025, disputado este viernes en el Panasonic Stadium Suita de Osaka.

El encuentro marcó el inicio de la serie de amistosos de octubre, en la que los “Samuráis Azules” enfrentan a dos potencias sudamericanas.

🏆 Contexto previo

Japón llegaba al compromiso tras clasificar con autoridad al Mundial 2026, al liderar su grupo en las eliminatorias asiáticas, y buscaba reencontrarse con la victoria luego de su gira sin triunfos por Norteamérica (0-0 ante México y 0-2 ante Estados Unidos).

Paraguay, por su parte, venía de conseguir su regreso a una Copa del Mundo tras doce años de ausencia, culminando sexto en el clasificatorio sudamericano.

⚽ Primer tiempo: goles y reflejos

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu repitió su clásico esquema 3-4-2-1, con Takumi Minamino como capitán y Koki Ogawa en punta. Japón comenzó dominando con ritmo y amplitud, pero fue Paraguay quien abrió el marcador al 21’, con un pase largo que encontró libre a Miguel Almirón, quien definió con clase entre las piernas del portero Suzuki Ayane.

Sin embargo, solo cinco minutos después llegó la respuesta nipona: una presión alta permitió recuperar el balón en zona ofensiva, y Koki Ogawa conectó un potente remate desde fuera del área. Aunque el arquero Fernández alcanzó a tocarla, el balón terminó dentro.

Japón cerró la primera mitad con mayor posesión y varias llegadas, destacando un tiro de Minamino y un cabezazo de Ogawa que exigieron al portero paraguayo.

🔁 Segundo tiempo: reacción guaraní y empate agónico

La selección japonesa salió con ímpetu tras el descanso, pero en el minuto 64 Paraguay volvió a adelantarse: un centro preciso de Juan Cáceres fue conectado de cabeza por Diego Gómez, ante una defensa nipona que perdió las marcas.

Moriyasu movió el banquillo con Daichi Kamada, Koki Saitō (debutante) y más tarde Ayase Ueda. El empuje rindió frutos recién en el descuento. Al 90+4’, Junya Itō envió un centro desde la derecha, que sobrepasó a todos menos a Ueda, quien con un certero cabezazo decretó el empate final. El estadio estalló de alegría: Japón rescataba un punto con carácter.

🔚 Resultado final

Japón 2 – 2 Paraguay

Goles:

🇵🇾 21’ Miguel Almirón

🇯🇵 26’ Koki Ogawa

🇵🇾 64’ Diego Gómez

🇯🇵 90+4’ Ayase Ueda

🔎 Análisis

El combinado nipón mostró una identidad consolidada, especialmente por las bandas con Itō y Nakamura, aunque volvió a evidenciar dificultades para defender balones aéreos. La efectividad de Ueda y la aparición de jóvenes como Saitō dan motivos de optimismo rumbo al Mundial.

Paraguay, sólido y ordenado, aprovechó cada error japonés y dejó claro que su regreso al máximo escenario no será testimonial.

📅 Lo que viene

Japón volverá a la acción el 14 de octubre, cuando se mida a Brasil (que hoy goleó 5-0 a Corea del Sur) también en suelo japonés, en un encuentro que promete medir el verdadero nivel de los “Samuráis Azules” frente a una potencia mundial.

Paraguay, por su parte, viajará a Corea del Sur para completar su gira asiática.

©️ Noticias Nippon