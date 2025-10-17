[shibōkiji] Murayama Tomiichi

Fue el líder que declaró constitucional a las Fuerzas de Autodefensa y redefinió la izquierda japonesa.

📍Tōkyō | 17 de octubre

Murayama Tomiichi (村山富市), ex primer ministro de Japón y figura histórica del socialismo japonés, falleció este viernes 17 de octubre por la mañana en un hospital de Ōita debido a causas naturales. Tenía 101 años.

Su partida deja un profundo sentimiento de respeto y melancolía en su tierra natal, donde aún se le recordaba como “el primer ministro del pueblo” y como el hombre que se atrevió a decir lo impensable: pedir perdón por la guerra.

🕊️ De pescador a primer ministro

Nacido en una familia de pescadores en la prefectura de Ōita, Murayama se graduó en ciencias políticas y económicas en la Universidad Meiji.

Su vida política comenzó a nivel local, involucrándose en movimientos laborales y de pescadores antes de ser elegido como concejal y luego como miembro de la Dieta (Parlamento) en 1972 por el antiguo distrito de Ōita 1.

A lo largo de ocho mandatos, se mantuvo fiel a las causas sociales y laborales, ganándose el respeto incluso de adversarios políticos por su integridad y sencillez.

⚖️ El ascenso en medio del caos político

En los años 90, Japón vivía una crisis de liderazgo tras el fin de la hegemonía del Partido Liberal Democrático (PLD). En 1994, Murayama, entonces líder del Partido Socialista Japonés, formó una inesperada coalición con el propio PLD y el pequeño partido Sakigake. Así, se convirtió en el primer socialista en ocupar el cargo de primer ministro en 47 años.

Su gobierno, conocido como la coalición “Jisha–Sakigake” (自社さ連立), buscó estabilizar la política tras años de escándalos y cambios de poder.

🕯️ El “Discurso Murayama” y la memoria histórica

El 15 de agosto de 1995, en el 50.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Murayama pronunció un histórico discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva.

En él, reconoció de forma explícita que Japón, “por haber errado en su política nacional, caminó hacia la guerra y causó incalculables daños y sufrimientos, especialmente a los pueblos de Asia”, y expresó “profundo remordimiento y un sincero sentimiento de disculpa”.

Este documento, conocido como la “Murayama Danwa” (村山談話), se convirtió en la base moral y diplomática de la política exterior japonesa moderna, y ha sido citado y reafirmado por sucesivos gobiernos.

🌏 Reformas y controversias

Durante su mandato también fundó el “Fondo Asiático de Mujeres” (アジア女性基金), destinado a indemnizar y apoyar a las víctimas de esclavitud sexual del ejército japonés durante la guerra.

Sin embargo, Murayama también fue criticado por haber suavizado posturas tradicionales del socialismo japonés, al declarar la constitucionalidad de las Fuerzas de Autodefensa y reafirmar la alianza de seguridad con Estados Unidos.

Estas decisiones marcaron el comienzo del declive del Partido Socialista, que se transformaría en 1996 en el Partido Socialdemócrata, con Murayama como su primer líder.

🌸 Retiro y legado

Se retiró de la política activa en el año 2000, aunque siguió participando en iniciativas de memoria y reconciliación en Asia. Hasta avanzada edad, mantenía apariciones públicas en eventos cívicos, donde su sonrisa y tono pausado seguían transmitiendo humildad y convicción.

En su natal Ōita, donde aún lo llamaban cariñosamente “Murayama-san”, la noticia de su fallecimiento fue recibida con pesar. Vecinos, excolegas y jóvenes políticos locales destacaron su ejemplo de honestidad, diálogo y humanidad.

🕊️ Una frase que queda en la historia

“人にやさしい政治を” — “Una política amable con las personas.”

Ese fue su lema, y también su legado. En tiempos de polarización, Murayama deja una enseñanza atemporal: el poder no debe usarse para dominar, sino para sanar.

📍Perfil:

Nacido: 3 de marzo de 1924, Ōita, Japón

Partido: Socialista Japonés / Socialdemócrata

Cargo: 81.º Primer Ministro de Japón (1994–1996)

Logro histórico: “Murayama Danwa” — Discurso de disculpa de 1995

Fallecimiento: 17 de octubre de 2025, Ōita (101 años)

