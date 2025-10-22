[fujisan] primera manto de nieve

Después de un otoño cálido, el Fuji sorprende con su primer paisaje nevado de 2025

📍Yamanashi | 22 de octubre

Tras varios días de lluvia y temperaturas inusualmente frías para la temporada, el icónico Monte Fuji mostró esta tarde su primera imagen completamente nevada del otoño.

Desde la ciudad de Kōfu, en la prefectura de Yamanashi, se pudo observar claramente la cima cubierta por una capa blanca, marcando el posible inicio oficial del “primer manto de nieve” (初冠雪, hatsu kansetsu).

Durante la jornada, un frente estacionario sobre el Pacífico sur mantuvo la lluvia en gran parte de Japón, desde Kansai hasta Kantō. Sin embargo, en las alturas del Fuji, donde la temperatura se mantuvo bajo cero, la precipitación se transformó en nieve.

Al caer la tarde, cuando las nubes comenzaron a disiparse, el coloso de 3.776 metros se reveló con un brillante tocado blanco que descendía hasta media montaña, un espectáculo que muchos usuarios compartieron en redes y plataformas meteorológicas.

La Oficina Meteorológica de Kōfu aún no ha confirmado oficialmente la observación, pero si la nieve persiste hasta la mañana del jueves 23, se declarará el primer manto de nieve de 2025, un anuncio que tradicionalmente simboliza la llegada del verdadero otoño.



Cabe recordar que el año pasado (2024) la primera nevada se registró excepcionalmente tarde, el 7 de noviembre, el dato más retrasado desde el inicio de los registros.

