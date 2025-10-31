[rikōru] Toyota corrige error de software

Toyota responde sin accidentes: una llamada a revisar, no a lamentar

📍Tōkyō | 16 de Julio de 2025

Toyota Motor Corporation notificó al Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (国土交通省) el retiro voluntario de 1,285,002 vehículos debido a un problema en el sistema de cámaras que monitorean el entorno del automóvil.

El fallo se detectó en el “Panoramic View Monitor”, un conjunto de cámaras que asiste al conductor mostrando una vista de 360° alrededor del vehículo.

El fabricante japonés, reconocido por sus altos estándares de calidad, ha reforzado sus procesos de control tras varios llamados a revisión en los últimos años, muchos vinculados a componentes electrónicos complejos.

La compañía reiteró su compromiso con la seguridad del cliente y pidió a los propietarios afectados que programen su visita al taller cuanto antes.

⚠️ ¿Es peligroso?

Aunque hasta ahora no se han registrado accidentes, Toyota ha recibido 26 reportes de fallos relacionados con este defecto.

El defecto puede provocar que, al encender el motor y poner el coche en reversa inmediatamente, la imagen en pantalla se desplace o no aparezca correctamente, lo que podría reducir la visibilidad del entorno y generar riesgo de accidente, aunque Toyota confirmó que no se han registrado incidentes hasta el momento.

🧑‍⚖️ Marco legal: ¿Qué dice la ley en Japón sobre los recalls?

En Japón, los recalls obligatorios se rigen por la Ley de Vehículos de Carretera (道路運送車両法), particularmente los artículos 63 y 63-2.

🔍 Según esta ley:

Los fabricantes deben notificar al MLIT inmediatamente si detectan un defecto que pueda comprometer la seguridad.

Tienen la obligación legal de reparar o corregir el problema de forma gratuita .

El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y suspensión de licencias.

Toyota cumplió con este marco legal al presentar voluntariamente la solicitud de recall.

🛠️ ¿Qué hará Toyota?

Toyota ha declarado que, una vez que esté disponible la solución, actualizará gratuitamente el software afectado en todos los vehículos en los concesionarios oficiales del país.

Los propietarios serán notificados por carta, correo electrónico, o a través de las apps oficiales de Toyota.

🗓️ No se ha anunciado aún una fecha específica para iniciar las reparaciones, pero la empresa recomienda estar atentos a los avisos.

🧭 ¿A quiénes afecta?

El retiro abarca 42 modelos producidos entre septiembre de 2021 y septiembre de 2025, entre los que se incluyen:

Toyota Alphard

Toyota Noah

Toyota Voxy

Y otros vehículos con sistemas de cámara similares instalados.

Toyota se comprometió a reprogramar de forma gratuita el software de las cámaras en los concesionarios autorizados para corregir la falla.

✅ ¿Qué puedes hacer si tienes uno de estos modelos?

Consulta el sitio oficial de Toyota Japón, ingresando el número de chasis de tu vehículo para confirmar si está afectado. También puedes acudir al concesionario donde compraste el vehículo, o contactar por teléfono a los centros de atención al cliente. Mientras esperas el llamado, vigila si el sistema de cámaras que monitorean el entorno del automóvil operan con normalidad.

🤝 Un mensaje humano y de responsabilidad

Este incidente pone de relieve la importancia de los sistemas electrónicos en la seguridad vehicular moderna. Si bien es tranquilizador saber que no ha habido accidentes, Toyota reconoce el riesgo potencial y actúa de forma proactivapara prevenir tragedias.

La confianza del consumidor no solo se construye con innovación, sino también con transparencia y responsabilidad. Este recall masivo es también una muestra del estricto sistema japonés de control de calidad automotriz, donde el deber de proteger al conductor prevalece sobre todo.

