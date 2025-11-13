[rikōru] Retiran miles de «Natchan! Ringo»

Ningún daño a la salud, pero miles revisan sus compras con preocupación

📍Tōkyō | 13 de noviembre

En un país donde el consumo de bebidas envasadas forma parte del pulso diario —del desayuno improvisado en el konbini hasta la merienda escolar de vuelta a casa—, un anuncio sacudió este jueves la rutina de miles: la retirada voluntaria de decenas de miles unidades de un popular refresco.



Resumen del incidente

Suntory Food International anunció la retirada voluntaria de aproximadamente 58.000 unidades de su bebida en cartón “Natchan! Ringo” (250 ml) después de que se detectaran envases inflados y cambios en aroma y sabor.

El producto fue distribuido por supermercados, konbini y tiendas online en todo el país.

Lote afectado

La compañía informó que el retiro afecta específicamente a:

Producto: サントリー「なっちゃん りんご」250 ml（紙パック）

Fecha de caducidad: 「26.4.20」

Código de fabricación: 「+WY」 (segunda línea)

Volumen distribuido: 2.400 cajas (aprox. 58.000 unidades)

Lugar de producción: Prefectura de Tochigi

Estos datos permiten a los consumidores identificar con claridad si sus productos forman parte del lote involucrado.

¿Cómo se detectó el problema?

El incidente salió a la luz gracias a reportes de consumidores, quienes notaron:

Envases que parecían inflados , como si contuvieran presión interna.

Un aroma y sabor diferente del habitual.

No se han registrado daños a la salud, pero la empresa decidió actuar de inmediato bajo el principio de máxima precaución.

Causa probable

Según el análisis preliminar, la causa más probable es:

Restos microscópicos de levadura (microorganismos comunes presentes en entornos industriales).

Dichas trazas podrían haber quedado en el equipo de producción.

Su contacto accidental con una pequeña cantidad de jugo habría generado una fermentación leve, produciendo gas y provocando el abultamiento del envase.

Suntory enfatizó que la cantidad de microorganismos es mínima y no representa un riesgo sanitario.

Medidas tomadas por la empresa

Suntory anunció:

Retiro voluntario del lote afectado en todo Japón.

Devolución gratuita para los consumidores.

Habilitación de un número especial de atención: 📞 0120-574-310 13 de noviembre: 9:30–17:00 Atención en fin de semana: solo 15 (sábado) y 16 (domingo)



La empresa pidió colaboración para revisar los productos adquiridos recientemente.

Impacto en la vida cotidiana

“Natchan!” es una bebida especialmente popular entre niños, estudiantes y familias.

El incidente recuerda la importancia de los controles de calidad y de la cadena invisible de seguridad alimentaria que sostiene la confianza del consumidor.

Aunque el retiro es preventivo, la noticia ha generado preocupación entre hogares que consumen regularmente esta marca. La empresa reiteró su compromiso de revisar y reforzar sus procesos internos.

En síntesis

El caso subraya que incluso un producto cotidiano y ampliamente querido puede verse afectado por un pequeño desajuste en la producción.

Suntory asegura que trabajará para evitar que incidentes similares ocurran y para mantener la confianza del público.

