[jishu kaishū] baterías móviles de Anker

Anker Japón bajo presión: fallas en control de calidad provocan alarma nacional

📍Tōkyō | 22 de octubre

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (経済産業省, METI) emitió una rara medida de “administrative guidance” (行政指導) contra la firma Anker Japan, filial local del gigante tecnológico chino Anker Innovations.

La orden llega tras una serie de incendios provocados por baterías defectuosas, un problema que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los dispositivos electrónicos portátiles y la calidad del control industrial extranjero en el mercado japonés.

⚖️ Marco legal y regulatorio

El METI utilizó la figura de “administrative guidance”, un instrumento del derecho administrativo japonés que permite al Estado ordenar acciones correctivas sin sanción penal inmediata, pero con peso político y reputacional.

En este caso, el ministerio exige a Anker:

La inspección total de todos sus productos antes de fin de año ,

Un informe detallado sobre los procesos de manufactura y control de calidad ,

Y la implementación de mecanismos de trazabilidad para prevenir nuevos incidentes.

La medida marca la primera intervención directa de esta magnitud hacia un distribuidor de baterías portátiles, reflejando la creciente preocupación del Gobierno por la seguridad eléctrica de productos importados y el cumplimiento del Electrical Appliance and Material Safety Act (電気用品安全法, DENAN法).

🔥 El caso Anker: incendios, fallas y un millón de productos retirados

Anker Japan anunció la retirada voluntaria de unas 520.000 unidades, incluyendo 410.000 baterías portátiles y 110.000 altavoces con batería integrada, vendidas entre diciembre de 2022 y octubre de 2025.

El METI confirmó 41 incidentes graves de incendio o sobrecalentamiento registrados oficialmente.

Según la investigación preliminar, durante el corte de electrodos en la fábrica, polvo metálico microscópico se habría mezclado con el material activo, generando cortocircuitos y riesgo de combustión espontánea.

No es la primera vez: desde 2019, la empresa ha realizado ocho campañas de retiro, acumulando más de un millón de unidades defectuosas.

Anker, líder absoluto del mercado japonés con una cuota del 32,3 %, enfrenta así su mayor crisis de confianza en el país.

🏭 Contexto del mercado y preocupación del Gobierno

En Japón, el 90 % de las baterías portátiles son importadas, principalmente desde China.

La proliferación de productos de bajo costo en tiendas online ha derivado en una “tormenta perfecta” de riesgos: controles laxos, falsificaciones y mala gestión de reciclaje.

El Gobierno prepara una reforma legal que entrará en vigor en abril de 2026, que obligará a los fabricantes y distribuidores a realizar el retiro y reciclaje de baterías defectuosas.

Esta medida busca prevenir incendios domésticos y accidentes en transportes públicos causados por dispositivos con celdas de litio inestables.

📞 Línea de atención y seguimiento

Anker habilitó un número gratuito de atención: 0120-775-171 para gestionar devoluciones y consultas sobre los modelos afectados.

©NoticiasNippon